A história da água na Terra começa bem antes do surgimento dos oceanos azuis visíveis hoje. Para a ciência, entender de onde veio esse líquido essencial à vida reconstrói a infância do sistema solar. Assim, ao reunir dados de missões espaciais, análises de meteoritos e estudos geoquímicos de rochas antigas, pesquisadores montam um quadro detalhado. Nesse cenário, asteroides, cometas e processos internos do próprio planeta desempenham papéis complementares.

Durante décadas, a hipótese dominante atribuiu quase toda a água terrestre a impactos vindos do espaço. Aos poucos, porém, novas evidências indicaram que parte significativa desse reservatório se formou em casa. Isso ocorreu ainda nas primeiras fases de crescimento do planeta. A discussão continua aberta, mas as principais teorias atuais já traçam uma narrativa mais precisa. Desse modo, a ciência explica como a Terra se tornou um mundo úmido em uma região do espaço que, em princípio, pareceria relativamente seca.

A água da Terra: como asteroides, cometas e processos internos moldaram o líquido essencial à vida

A palavra-chave central para essa investigação é a origem da água na Terra. Para reconstruí-la, cientistas se apoiam em uma assinatura física específica: a razão entre deutério e hidrogênio (D/H). Esse indicador isotópico funciona como espécie de CPF da água. Assim, ao comparar essa razão em oceanos, meteoritos e cometas, os pesquisadores identificam parentescos e descartam algumas fontes. Em paralelo, simulações da formação planetária, desenvolvidas ao longo da década de 2020, mostram a migração de corpos rochosos ricos em compostos voláteis pelo sistema solar primitivo.

fonte de agua_depositphotos.com / NataliiaMelnyc



O que a linha de gelo revela sobre a origem da água?

No sistema solar em formação, existia uma fronteira invisível conhecida como linha de gelo. Esse limite, localizado a alguns bilhões de quilômetros do Sol, marcava a região em que a temperatura se mantinha baixa o suficiente para conservar a água congelada. Desse modo, o gelo se misturava aos grãos de poeira que deram origem a asteroides e planetas gelados. Dentro dessa linha, mais próxima da estrela, o calor intenso evaporava o gelo. Assim, a matéria sólida permanecia relativamente pobre em água.

Para a Terra, que se formou dentro dessa zona mais quente, surge um problema evidente. Em teoria, o planeta deveria parecer muito mais seco do que realmente se apresenta hoje. Para resolver essa contradição, diversos modelos propõem um cenário de migrações dinâmicas. Asteroides formados além da linha de gelo, especialmente na região externa do cinturão principal, migraram para o interior do sistema. Em seguida, esses corpos colidiram com a Terra em formação e trouxeram água em minerais hidratados e gelo. Essas colisões não ocorreram como eventos isolados. Na verdade, integraram um bombardeio prolongado, que durou de dezenas a centenas de milhões de anos.

Asteroides carbonáceos: principais suspeitos no abastecimento de água

Entre os candidatos mais fortes para explicar a origem da água terrestre surgem os asteroides carbonáceos. Esses corpos ricos em compostos orgânicos e minerais portadores de água ainda chegam à superfície na forma de meteoritos. Pesquisadores analisam esses fragmentos em laboratório com técnicas de alta precisão para medir a razão D/H. Em muitos casos, essa assinatura isotópica se aproxima bastante da observada nos oceanos. Assim, os resultados reforçam a hipótese de que esses asteroides forneceram grande parte da água terrestre.

Missões como a Hayabusa2, da agência espacial japonesa JAXA, trouxeram amostras do asteroide Ryugu. Do mesmo modo, a missão OSIRIS-REx, da NASA, retornou material do asteroide Bennu. Esses projetos ampliaram o conjunto de dados disponíveis até meados da década de 2020. As análises revelam não apenas a presença de água ligada a minerais, mas também uma razão D/H compatível com parte da água terrestre. Portanto, os resultados sugerem que uma fração significativa dos oceanos se originou justamente nesse tipo de asteroide, formado na parte externa do cinturão principal. Além disso, estudos recentes de espectroscopia orbital indicam que muitos outros asteroides carbonáceos exibem sinais semelhantes de hidratação.

Cometas ainda são candidatos importantes?

Os cometas, compostos por gelo e poeira, durante muito tempo ocuparam o papel de principais responsáveis pelo abastecimento de água na Terra. No entanto, medições da razão D/H em vários deles, principalmente em cometas de longo período vindos da Nuvem de Oort, mostraram valores bem diferentes dos observados na água terrestre. Esses resultados levaram muitos pesquisadores a revisar a ideia de uma contribuição dominante dos cometas.

A situação ficou mais complexa quando a sonda Rosetta, da ESA, mediu a água do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. A assinatura isotópica desse objeto se distinguiu claramente da dos oceanos. Em seguida, observações de outros cometas da família de Júpiter revelaram valores mais próximos aos da água terrestre. Assim, uma visão intermediária ganhou força. Nessa perspectiva, cometas contribuíram para o estoque global de água, mas provavelmente de modo complementar, ao lado do fluxo dominante de asteroides carbonáceos. Em termos de balanço global, os dados atuais indicam que asteroides fornecem uma explicação mais consistente para a maior parte do volume de água planetário.

A hipótese da água nativa: o que pode ter surgido dentro da Terra?

Além das fontes externas, uma linha de pesquisa mais recente defende que parte da água terrestre possui origem nativa. Nesse caso, o planeta gerou água por interações químicas durante a própria formação. Segundo essa hipótese, a água não se limita aos mares de superfície. Em vez disso, o planeta incorporou água em profundidade, no manto e possivelmente já na fase de formação do núcleo. Esse armazenamento ocorreu por meio de reações entre hidrogênio metálico e minerais ricos em oxigênio.

Estudos geoquímicos de minerais antigos, como zircões com mais de 4 bilhões de anos, indicam a presença de água em quantidades significativas. Esses resultados sugerem a existência de um reservatório interno importante desde muito cedo. Além disso, experimentos em laboratório que simulam as pressões e temperaturas do interior terrestre mostram capacidades notáveis de armazenamento. Estruturas cristalinas de alguns minerais conseguem guardar hidrogênio e água em proporções relevantes. Nesse cenário, a água do interior alcança gradualmente a superfície por meio de vulcanismo e degaseamento. Assim, esse processo interno se soma ao estoque trazido por impactos externos.

Como a assinatura isotópica ajuda a montar esse quebra-cabeça?

A razão deutério/hidrogênio funciona como uma espécie de marca de origem. Regiões diferentes do sistema solar e processos distintos de formação de gelo criam padrões específicos nessa proporção. Dessa forma, ao medir D/H em oceanos, meteoritos, cometas e até em inclusões microscópicas dentro de minerais, cientistas testam a compatibilidade entre diferentes reservatórios de água. Em muitos casos, essa abordagem permite excluir algumas fontes e destacar outras.

Os resultados acumulados até 2026 indicam que a água terrestre surge melhor explicada por uma combinação de fontes. Asteroides carbonáceos, com assinatura isotópica parecida com a dos oceanos, parecem ter fornecido grande parte do volume. Alguns cometas da família de Júpiter provavelmente contribuíram com fração menor. Além disso, a hipótese de água nativa sugere que o interior do planeta funciona como um reservatório profundo e duradouro. Assim, esse reservatório interno complementa o abastecimento inicial e continua influenciando o ciclo da água ao longo do tempo geológico.

Por que a origem da água é central para entender a vida?

A água líquida representa um dos principais requisitos para a habitabilidade de um planeta. Portanto, ao investigar a origem da água na Terra, a ciência não busca apenas detalhes históricos. Na verdade, os pesquisadores procuram critérios objetivos para avaliar se outros mundos rochosos podem abrigar condições semelhantes. Se asteroides vindos além da linha de gelo desempenharam papel essencial na transformação da Terra em um planeta azul, processos parecidos podem ter ocorrido com exoplanetas em órbita de outras estrelas.

Esse tipo de pesquisa conecta diferentes frentes científicas. Por um lado, missões espaciais, como observatórios de exoplanetas e sondas destinadas a asteroides, ampliam o conhecimento sobre ambientes distantes. Por outro lado, análises de rochas antigas encontradas em regiões continentais estáveis revelam pistas da história profunda da Terra. Ao reconstruir o caminho da água, desde nuvens de gás e poeira até oceanos superficiais, cientistas entendem como um ambiente inicialmente hostil evoluiu. Dessa maneira, a investigação mostra como o planeta se transformou em um cenário capaz de sustentar a vida por bilhões de anos.

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Asteroides carbonáceos : prováveis responsáveis pela maior parte da água, com D/H similar à dos oceanos.

: prováveis responsáveis pela maior parte da água, com D/H similar à dos oceanos. Cometas : contribuição parcial, ainda debatida, com assinaturas variadas.

: contribuição parcial, ainda debatida, com assinaturas variadas. Água nativa : possível reservatório interno, ligado à formação do núcleo e do manto.

: possível reservatório interno, ligado à formação do núcleo e do manto. Linha de gelo : fronteira térmica que determinou onde o gelo de água pôde se formar no disco protoplanetário.

: fronteira térmica que determinou onde o gelo de água pôde se formar no disco protoplanetário. Assinatura isotópica: ferramenta fundamental para rastrear a origem de cada componente do inventário hídrico terrestre.

Ao reunir essas peças, a investigação sobre a água da Terra transforma a história do planeta em um estudo amplo sobre a própria formação de mundos habitáveis. Assim, o quadro final mostra como processos cósmicos e internos se combinam para manter o elemento que sustenta toda a vida conhecida.