Pelos em excesso? Um guia completo sobre hirsutismo e suas soluções

Hirsutismo é um tema que costuma ser cercado de dúvidas, desconforto e, muitas vezes, silêncio. Trata-se do aumento de pelos grossos e escuros em regiões tipicamente masculinas do corpo em pessoas designadas do sexo feminino, como rosto, tórax, abdômen e costas. Mais do que uma questão estética, o hirsutismo está ligado a alterações hormonais, sobretudo dos andrógenos, e pode sinalizar condições clínicas que precisam de atenção especializada.

Sociedades médicas, como a Endocrine Society e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), ressaltam que a abordagem do hirsutismo exige cuidado técnico e sensibilidade. Além do incômodo com a aparência, muitas pacientes relatam impacto importante na autoestima, na vida social e nos relacionamentos. Por isso, a informação clara e o acesso ao diagnóstico correto são partes essenciais do cuidado.

Como os andrógenos influenciam o crescimento dos pelos?

Os andrógenos, como a testosterona e a di-hidrotestosterona (DHT), estão presentes em diferentes níveis em todos os indivíduos, independentemente do sexo. No entanto, quando há aumento da produção desses hormônios, maior sensibilidade dos folículos pilosos ou conversão exagerada em formas mais ativas, os pelos em áreas andrógeno-dependentes tendem a se tornar mais grossos, escuros e numerosos. É esse mecanismo que está por trás do hirsutismo na maior parte dos casos.

Essas regiões andrógeno-dependentes incluem, de forma clássica, lábio superior, queixo, peito, linha média do abdômen, parte inferior das costas, braços, coxas e região lombar. Nesses locais, os folículos pilosos respondem de forma mais intensa aos andrógenos, transformando pelos finos e claros (vellus) em pelos terminais, mais espessos e pigmentados. Guias clínicos atuais reforçam que a avaliação do padrão de distribuição dos pelos é um passo-chave no exame físico.

Nem todo excesso de pelos é igual: entender a diferença entre hirsutismo e hipertricose é essencial para um diagnóstico correto – depositphotos.com / Steklo_KRD



Hirsutismo x hipertricose: qual é a diferença?

Embora muitas pessoas usem os termos como se fossem sinônimos, hirsutismo e hipertricose não são a mesma coisa. No hirsutismo, o aumento de pelos ocorre em áreas típicas de padrão masculino e está diretamente relacionado à ação dos andrógenos. Já na hipertricose, há excesso de pelos em qualquer região do corpo, sem necessariamente seguir esse padrão andrógeno-dependente, e nem sempre está ligado a alterações hormonais.

De forma simplificada:

Hirsutismo: excesso de pelos terminais em áreas sensíveis aos andrógenos, geralmente associado a desequilíbrio hormonal.

excesso de pelos terminais em áreas sensíveis aos andrógenos, geralmente associado a desequilíbrio hormonal. Hipertricose: aumento generalizado de pelos, que pode ser congênito, medicamentoso ou relacionado a outras doenças, sem padrão masculino específico.

Essa diferenciação é importante porque orienta a investigação. Enquanto o hirsutismo frequentemente leva à pesquisa de síndromes como a dos ovários policísticos ou distúrbios da glândula adrenal, a hipertricose pode exigir outro tipo de abordagem, incluindo análise de medicamentos em uso ou doenças sistêmicas.

O que é a Escala de Ferriman-Gallwey no hirsutismo?

A Escala de Ferriman-Gallwey é um instrumento clínico amplamente utilizado por endocrinologistas e ginecologistas para quantificar o grau de hirsutismo. Ela avalia a presença e a intensidade de pelos em áreas específicas do corpo, oferecendo um escore numérico que ajuda a classificar o quadro como leve, moderado ou mais intenso, de acordo com diretrizes internacionais.

Na versão modificada da escala, são observadas 9 regiões andrógeno-dependentes. Cada uma recebe uma pontuação de 0 a 4, de acordo com a densidade e espessura dos pelos:

Lábio superior (buço) Queixo Tórax (região entre as mamas) Abdômen superior (acima do umbigo) Abdômen inferior (abaixo do umbigo, região da linha alba) Costas superiores Costas inferiores Braços Coxas

Em cada área, o profissional atribui:

0: ausência de pelos terminais

ausência de pelos terminais 1: poucos pelos grossos

poucos pelos grossos 2: quantidade moderada

quantidade moderada 3: muitos pelos, mas não em excesso máximo

muitos pelos, mas não em excesso máximo 4: pelos abundantes, padrão marcante

O total resulta da soma dos pontos. Em geral, escores a partir de 8 já sugerem hirsutismo, embora os limites possam variar de acordo com etnia, idade e recomendações de cada diretriz. A escala não substitui a avaliação clínica completa, mas orienta o raciocínio do especialista e a necessidade de investigação mais aprofundada.

Quais são as principais causas: SOP, adrenal e outras condições?

Diretrizes da Endocrine Society e da SBEM indicam que a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a causa mais comum de hirsutismo em mulheres em idade reprodutiva. Na SOP, há produção aumentada de andrógenos pelos ovários, frequentemente associada a ciclos menstruais irregulares, dificuldade para engravidar e, em alguns casos, resistência à insulina e ganho de peso envolvendo principalmente a região abdominal.

Outra origem relevante são os distúrbios da glândula adrenal, como a hiperplasia adrenal congênita de início tardio ou tumores adrenais produtores de andrógenos. Nesses casos, podem surgir outros sinais clínicos, como acne importante, queda de cabelo em padrão masculino, alteração da voz ou aumento da massa muscular, o que exige investigação rápida.

Entre as principais causas investigadas pelos especialistas, destacam-se:

Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP)

Hiperplasia adrenal congênita não clássica

Tumores de ovário ou adrenal produtores de andrógenos

Uso de medicamentos androgênicos ou que alteram o metabolismo hormonal

ou que alteram o metabolismo hormonal Hirsutismo idiopático, quando não se identifica alteração hormonal relevante, mas há maior sensibilidade dos folículos

Para diferenciar essas possibilidades, o endocrinologista costuma solicitar exames de sangue (dosagem de testosterona total e livre, DHEA-S, 17-OH-progesterona, entre outros), além de ultrassom pélvico e, quando necessário, exames de imagem de adrenal. A história clínica e a velocidade de instalação dos sintomas ajudam a priorizar os diagnósticos mais urgentes.

Quais são os tratamentos para hirsutismo segundo as diretrizes médicas?

O tratamento do hirsutismo, de acordo com sociedades como a Endocrine Society e a SBEM, combina o manejo da causa de base com estratégias para reduzir os pelos e melhorar o bem-estar. O plano terapêutico é individualizado, levando em conta a intensidade do quadro, o desejo de gestação, a presença de outras doenças e a preferência da paciente em relação aos métodos de remoção de pelos.

Entre as opções frequentemente utilizadas estão:

Terapia hormonal combinada (pílulas anticoncepcionais combinadas): ajudam a reduzir a produção ovariana de andrógenos e a aumentar a SHBG, diminuindo a fração livre da testosterona.

(pílulas anticoncepcionais combinadas): ajudam a reduzir a produção ovariana de andrógenos e a aumentar a SHBG, diminuindo a fração livre da testosterona. Medicamentos antiandrogênicos (como espironolactona, e em casos selecionados outros fármacos indicados em diretrizes): reduzem a ação dos andrógenos nos folículos pilosos. Em geral, são usados associados à contracepção eficaz, devido ao risco de efeitos sobre o feto em caso de gravidez.

(como espironolactona, e em casos selecionados outros fármacos indicados em diretrizes): reduzem a ação dos andrógenos nos folículos pilosos. Em geral, são usados associados à contracepção eficaz, devido ao risco de efeitos sobre o feto em caso de gravidez. Tratamentos tópicos : alguns cremes podem diminuir a velocidade de crescimento dos pelos em áreas específicas, principalmente no rosto.

: alguns cremes podem diminuir a velocidade de crescimento dos pelos em áreas específicas, principalmente no rosto. Mudanças de estilo de vida: perda de peso em casos de sobrepeso ou obesidade, associada a atividade física e alimentação equilibrada, pode contribuir para melhorar o perfil hormonal em situações como a SOP.

Acompanhamento psicológico também pode ser indicado quando o impacto emocional é importante. Relatos em consultórios apontam que o hirsutismo pode levar a sentimentos de vergonha, isolamento social e prejuízo na vida íntima, tornando a abordagem em saúde mental um complemento relevante ao cuidado endocrinológico.

Com avaliação médica e tratamento adequado, é possível controlar o hirsutismo e reduzir seu impacto na autoestima e na qualidade de vida – depositphotos.com / anna_art.r



Laser, eletrólise e outros métodos de remoção: o que as evidências mostram?

Além do tratamento medicamentoso, muitas pacientes recorrem a métodos de remoção de pelos. Diretrizes internacionais reconhecem que laser e eletrólise são técnicas com potencial de redução duradoura, especialmente quando associadas ao controle hormonal adequado.

Depilação a laser: utiliza feixes de luz que atingem o folículo piloso, danificando-o de forma seletiva. Estudos mostram boa resposta em pelos escuros e pele mais clara, embora tecnologias mais recentes tenham ampliado o uso em diferentes fototipos. Normalmente são necessárias várias sessões, com manutenção periódica.

utiliza feixes de luz que atingem o folículo piloso, danificando-o de forma seletiva. Estudos mostram boa resposta em pelos escuros e pele mais clara, embora tecnologias mais recentes tenham ampliado o uso em diferentes fototipos. Normalmente são necessárias várias sessões, com manutenção periódica. Eletrólise: destrói o folículo por meio de corrente elétrica aplicada com uma agulha muito fina. É um método mais minucioso, indicado sobretudo para áreas pequenas, como buço e queixo, e pode ser uma alternativa quando o laser não é recomendado ou não atinge o resultado esperado.

Métodos como depilação com cera, lâmina e cremes depilatórios continuam sendo opções temporárias, mas não alteram a causa do hirsutismo e podem causar irritação de pele em alguns casos. Por isso, a orientação especializada sobre a técnica mais adequada para cada tipo de pele e padrão de pelos é recomendada.

Por que o foco deve ser a causa e não apenas o aspecto estético?

As principais diretrizes médicas enfatizam que o hirsutismo não deve ser encarado apenas como uma questão de pelos visíveis. Em muitos casos, ele sinaliza alterações hormonais relevantes, como a SOP ou doenças da adrenal, que podem trazer repercussões metabólicas, reprodutivas e cardiovasculares ao longo do tempo.

Tratar somente a aparência, sem investigar a origem do problema, pode atrasar o diagnóstico de condições que exigem acompanhamento contínuo. A abordagem mais segura inclui:

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Avaliação clínica detalhada, incluindo uso da Escala de Ferriman-Gallwey.

Investigação laboratorial e de imagem de acordo com as recomendações de sociedades médicas.

Plano terapêutico individualizado, que una controle hormonal, manejo do peso quando necessário e escolha de métodos de remoção de pelos.

Monitoramento periódico por endocrinologista, ginecologista e outros profissionais, se indicado.

O cuidado especializado, aliado a informação clara e apoio emocional, ajuda a reduzir o impacto do hirsutismo na autoestima e na qualidade de vida, mantendo o foco na saúde integral e no tratamento da causa de base, e não apenas no sintoma estético visível.