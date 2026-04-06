Fanatismo explicado: por que a lealdade ao grupo pode virar devoção cega

A psicologia do fanatismo ganhou espaço nos debates públicos, especialmente em um cenário marcado por polarizações na política, nas torcidas organizadas e entre fãs de ídolos da cultura pop. Assim, especialistas apontam que o fenômeno não nasce do nada. Afinal, ele costuma se apoiar em necessidades humanas básicas, como o desejo de pertencer a um grupo e de ter uma identidade clara em meio a um mundo que se percebe como caótico. Quando essas necessidades se combinam com certos mecanismos cognitivos, a devoção saudável pode se transformar em adesão rígida e cega.

Ao longo das últimas décadas, psicólogos sociais e sociólogos vêm descrevendo como o cérebro humano tende a simplificar a realidade em categorias de nós e eles. Essa divisão facilita decisões rápidas e cria uma sensação de segurança. Porém, também pode alimentar hostilidades. Em ambientes como estádios, palanques eleitorais e fandoms digitais, essa lógica ganha o reforço de símbolos, narrativas e recompensas emocionais que valorizam a lealdade ao grupo acima de qualquer questionamento individual.

Pesquisas em psicologia social indicam que a necessidade de pertencimento é um fator central – depositphotos.com / IgorVetushko



A busca por pertencimento e a raiz psicológica do fanatismo

Pesquisas em psicologia social indicam que a necessidade de pertencimento é um fator central. Afinal, grupos fornecem identidade, reconhecimento e um roteiro pronto sobre quem se é e quem são os opositores. Em contextos de incerteza econômica, mudanças rápidas ou sensação de perda de status, a promessa de integrar uma comunidade forte e coesa se torna ainda mais atraente. Muitas vezes, o fanatismo aparece como um atalho para reduzir a ansiedade: seguir uma liderança, um time ou um ídolo com devoção simplifica dilemas complexos.

Os experimentos de Henri Tajfel sobre identidade social, realizados a partir da década de 1970, mostraram que basta uma divisão mínima e arbitrária entre grupos para que as pessoas comecem a favorecer o seu lado. Em alguns estudos, participantes eram separados com base em critérios irrelevantes, como preferir um pintor a outro. Mesmo assim eles tendiam a distribuir mais recursos para quem pertencia ao próprio grupo. Portanto, esses resultados sugerem que o impulso de defender a família simbólica é rápido e automático, servindo como base psicológica para formas mais intensas de lealdade e, em alguns casos, de fanatismo.

Psicologia do fanatismo: como o cérebro protege o grupo?

A psicologia do fanatismo envolve vários mecanismos cognitivos que funcionam, em grande parte, de modo automático. Um deles é o viés de confirmação, tendência a buscar e valorizar informações que confirmem crenças pré-existentes, ignorando ou desqualificando dados contrários. Em um contexto político, isso pode significar consumir apenas notícias que reforçam a superioridade de uma liderança ou de uma ideologia. Já no esporte, privilegiar narrativas que colocam o clube como alvo de injustiça permanente. Por fim, na cultura pop, acreditar que qualquer crítica ao ídolo é fruto de inveja ou perseguição.

Outro mecanismo-chave é a dissonância cognitiva. Quando uma pessoa fanatizada se depara com fatos que entram em choque com a imagem positiva do grupo, surge um desconforto mental. Para aliviar essa tensão, o cérebro tende a justificar, minimizar ou reinterpretar as informações conflitantes. Assim, escândalos envolvendo líderes políticos, episódios de violência que torcedores praticam ou atitudes problemáticas de celebridades podem ganhar relativização como montagem, provocação ou fase ruim. Portanto, preservando a narrativa interna de que o grupo continua virtuoso e injustiçado.

Do ponto de vista biológico, estudos em neurociência social sugerem que a lealdade grupal aciona circuitos que se relacionam à recompensa e à segurança. Ser aceito pelo grupo ativa sensações de bem-estar, enquanto a ameaça de exclusão se processa em regiões associadas à dor social. Em termos evolutivos, pertencer a uma coletividade coesa aumentava as chances de sobrevivência. Assim, isso ajuda a explicar por que, ainda hoje, a mente humana reage de forma intensa à ideia de traição, deserção ou crítica ao grupo de referência.

O efeito de câmara de eco nas redes sociais agrava o fanatismo?

Com a expansão das redes sociais digitais, o fenômeno do efeito de câmara de eco ganhou destaque. Afinal, plataformas online tendem a conectar pessoas com opiniões similares e a sugerir conteúdos próximos ao que já foi consumido. Esse ambiente cria bolhas em que se reforçam crenças com constância raramente questionadas. Em grupos políticos, torcidas virtuais ou comunidades de fãs, mensagens de apoio incondicional circulam com mais força do que análises críticas, fortalecendo a ideia de que o grupo está sempre certo e o outro lado sempre errado.

Além disso, algoritmos de engajamento tendem a privilegiar conteúdos emocionais, polarizados e simplificadores. Isso favorece a amplificação de discursos de tudo ou nada, em que qualquer nuance é tratada como fraqueza. Comentários moderados podem receber menos visibilidade do que postagens agressivas ou inflamadas, o que reforça percepções extremas. A psicologia do fanatismo, nesse cenário, encontra um terreno fértil, no qual o reforço social é imediato: curtidas, compartilhamentos e elogios públicos funcionam como recompensas que encorajam a repetição de discursos cada vez mais radicais.

Da paixão ao extremismo: sinais de alerta no comportamento grupal

Paixão por causas, clubes ou artistas faz parte da vida social e não é, por si só, problemática. A questão surge quando o vínculo ultrapassa o limite do engajamento saudável e passa a restringir a capacidade de pensar de forma autônoma. Pesquisadores identificam alguns sinais de alerta que podem indicar esse deslocamento em direção ao fanatismo, tanto na política quanto no esporte e na cultura pop.

Transformar o grupo ou o ídolo em referência absoluta de verdade.

Rejeitar qualquer crítica como ataque pessoal ou perseguição.

Justificar comportamentos prejudiciais em nome da causa ou do líder.

Romper relações sociais importantes por divergências de opinião sobre o grupo.

Consumir apenas fontes de informação alinhadas à própria bolha.

Esses padrões não aparecem de forma súbita. Em muitos casos, o processo é gradual: primeiro, a pessoa encontra acolhimento em uma comunidade; depois, passa a adotar a linguagem, os símbolos e as explicações do grupo; por fim, qualquer alternativa é percebida como ameaça. Esse percurso pode ser observado em movimentações políticas radicais, em segmentos de torcedores violentos e em comunidades de fãs que coordenam ataques virtuais a críticos ou a supostos rivais.

Um mecanismo-chave no processo psicológico de fanatização é a dissonância cognitiva. Quando uma pessoa fanatizada se depara com fatos que entram em choque com a imagem positiva do grupo, surge um desconforto mental – depositphotos.com / NiceIdeas



Como preservar a individualidade dentro de coletivos apaixonados

Estudos em educação, psicologia social e comunicação indicam que o pensamento crítico atua como uma espécie de anticorpo contra o fanatismo. Não se trata de abandonar grupos ou paixões, mas de manter a capacidade de questionar e revisar crenças à luz de novas evidências. Essa postura é favorecida quando há incentivo a debates respeitosos, contato com pontos de vista divergentes e reconhecimento de que nenhuma identidade coletiva esgota quem a pessoa é.

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Checar informações: consultar fontes variadas, incluindo veículos com linhas editoriais diferentes. Observar reações emocionais: notar quando a crítica ao grupo provoca raiva imediata e refletir sobre o motivo dessa intensidade. Separar ideia e identidade: discordar de uma proposta ou decisão sem interpretar isso como ataque pessoal. Valorizar a autocrítica interna: reconhecer que apontar problemas dentro do próprio grupo pode fortalecer a causa, e não destruí-la. Manter vínculos diversos: cultivar relações em mais de um círculo social, evitando que toda a vida gire em torno de uma única bandeira.

A psicologia do fanatismo mostra que a busca por pertencimento e identidade é legítima e profundamente humana. A diferença está em como essa busca é administrada, tanto individualmente quanto em nível coletivo. Quando a lealdade se combina com consciência crítica, a participação em grupos políticos, esportivos ou culturais pode se tornar espaço de construção de sentido e diálogo. Quando a dissociação de fatos, o viés de confirmação e as câmaras de eco dominam a cena, aumenta o risco de que a proteção do grupo se sobreponha à escuta, à convivência plural e à própria liberdade de pensar.