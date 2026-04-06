Olhos saudáveis: 5 maneiras simples de prevenir a conjuntivite

A conjuntivite é uma inflamação na superfície do olho que costuma causar vermelhidão, coceira, secreção e sensação de areia. Em muitos casos, liga-se ao contato com vírus, bactérias ou substâncias irritantes presentes nas mãos, em objetos pessoais e até no ar. Por isso, a prevenção passa diretamente por hábitos simples do dia a dia, especialmente que se relacionam à higiene e ao cuidado com os olhos.

Adotar medidas preventivas ajuda a reduzir o risco de afastamentos no trabalho, faltas escolares e até de pequenas complicações, como piora da irritação ou infecções mais intensas. Portanto, a palavra-chave nesse processo é proteção ocular, que envolve desde lavar bem as mãos até evitar o compartilhamento de objetos que encostam no rosto.

As mãos funcionam como uma espécie de ponte entre superfícies contaminadas e os olhos. Ao tocar corrimões, maçanetas, celulares ou computadores, a pessoa pode entrar em contato com microrganismos – depositphotos.com / elenanikolaevakz@gmail.com



Por que a higiene das mãos é tão importante para evitar conjuntivite?

As mãos funcionam como uma espécie de ponte entre superfícies contaminadas e os olhos. Ao tocar corrimões, maçanetas, celulares ou computadores, a pessoa pode entrar em contato com microrganismos. Assim, quando esfrega os olhos em seguida, esses agentes chegam diretamente à conjuntiva, favorecendo a inflamação ocular. Portanto, a lavagem adequada das mãos interrompe esse caminho.

Para diminuir o risco de conjuntivite, recomenda-se:

Lavar as mãos com água e sabão, esfregando entre os dedos e embaixo das unhas por pelo menos 20 segundos.

Usar álcool em gel 70% quando não houver pia por perto, especialmente após tocar em superfícies de uso coletivo.

Evitar coçar ou esfregar os olhos, principalmente em ambientes públicos ou durante deslocamentos em transporte coletivo.

Esses cuidados reduzem a quantidade de vírus, bactérias e outros agentes irritantes que podem alcançar os olhos. Ou seja, diminuindo a chance de desenvolvimento de conjuntivite infecciosa ou alérgica agravada por contaminação.

Como prevenir conjuntivite ao usar lentes de contato?

O uso de lentes de contato exige atenção redobrada, porque qualquer falha na higienização pode facilitar o acúmulo de microrganismos. Afinal, a lente fica em contato direto com a superfície ocular, de modo que qualquer impureza presente nela aumenta o risco de infecção e inflamação. Assim, seguir as recomendações de manuseio é uma medida central para prevenir conjuntivite e outras complicações oculares.

Alguns cuidados práticos com lentes de contato incluem:

Lavar e secar bem as mãos antes de colocar ou retirar as lentes. Usar apenas soluções apropriadas para limpeza e armazenamento, evitando soro fisiológico comum ou água da torneira. Respeitar o tempo de uso indicado pelo fabricante, descartando lentes diárias, quinzenais ou mensais na data correta. Evitar dormir com as lentes, a menos que haja orientação específica de um profissional de saúde. Não compartilhar lentes ou estojos com outras pessoas.

Essas medidas ajudam a manter a superfície da lente livre de resíduos e germes. Dessa forma, reforça-se a a proteção dos olhos e o risco de irritações que podem evoluir para conjuntivite é reduzido.

Compartilhar objetos pessoais pode causar conjuntivite?

Objetos que entram em contato com o rosto e com os olhos podem servir como veículo de transmissão da conjuntivite. Toalhas, fronhas, maquiagens e até óculos podem acumular secreções ou partículas contaminadas. Quando há compartilhamento desses itens, aumenta a chance de que um agente infeccioso passe de uma pessoa para outra, especialmente em casos de conjuntivite viral ou bacteriana.

Para diminuir esse tipo de risco, é indicado:

Manter toalhas de rosto individuais, trocando-as com frequência.

Evitar dividir fronhas, lenços, panos de limpeza facial ou qualquer tecido usado perto dos olhos.

Não compartilhar maquiagem, principalmente rímel, lápis de olho e sombras em bastão ou pincel.

Higienizar óculos regularmente, especialmente em situações de surto de conjuntivite na região.

Esses cuidados são importantes porque muitos agentes infecciosos sobrevivem por algum tempo em superfícies úmidas ou em produtos de beleza. Ao utilizar apenas itens pessoais e mantê-los limpos, a circulação desses microrganismos é reduzida.

Como proteger os olhos em ambientes contaminados ou de risco?

Alguns locais favorecem a disseminação de conjuntivite, como piscinas mal tratadas, locais com muita poeira, fumaça ou produtos químicos, além de ambientes fechados e aglomerados. Nessas situações, a proteção dos olhos ajuda a evitar o contato direto com substâncias irritantes ou germes presentes no ar ou na água. A prevenção passa por pequenas escolhas no dia a dia.

Entre as medidas mais comuns, destacam-se:

Usar óculos de natação em piscinas, preferindo locais com tratamento adequado da água.

Proteger os olhos com óculos de segurança ao lidar com produtos de limpeza fortes, pó ou substâncias químicas.

Evitar ficar esfregando os olhos em ambientes com fumaça, poeira ou ar-condicionado muito seco.

Manter ambientes ventilados e, quando possível, evitar aglomerações em períodos de surtos de conjuntivite.

Essas precauções diminuem o contato da conjuntiva com agentes irritantes e infecciosos presentes no ambiente, reduzindo a probabilidade de inflamação ocular.

Objetos que entram em contato com o rosto e com os olhos podem servir como veículo de transmissão da conjuntivite – depositphotos.com / AntonioGravante



Quais hábitos diários ajudam a manter os olhos saudáveis?

Além dos cuidados pontuais com higiene das mãos, lentes de contato, objetos pessoais e ambientes, certos hábitos diários contribuem para a prevenção da conjuntivite de forma contínua. A atenção aos sinais do corpo e o cuidado com a rotina visual colaboram para manter a região ocular menos suscetível a irritações.

Entre as atitudes que podem ser incorporadas ao dia a dia estão:

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Evitar o uso prolongado de telas sem pausas, reduzindo o hábito de esfregar os olhos por cansaço.

Retirar toda a maquiagem dos olhos antes de dormir, com produtos adequados e movimentos suaves.

Manter uma rotina de limpeza facial diária, incluindo a região ao redor dos olhos, sem produtos agressivos.

Procurar orientação profissional em caso de vermelhidão persistente, secreção ou dor, evitando a automedicação com colírios.

Quando esses cuidados são combinados com uma boa higiene das mãos e com o uso correto de lentes e objetos pessoais, a tendência é que o risco de conjuntivite diminua de forma consistente. A prevenção passa por atitudes simples, repetidas ao longo do tempo, que ajudam a preservar a saúde ocular e a evitar a disseminação de infecções entre familiares, colegas de trabalho e demais contatos próximos.