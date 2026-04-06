Delta do frênulo: por que é considerado o ponto G masculino de alta sensibilidade

O chamado delta do frênulo é uma pequena região do pênis masculino que reúne alta concentração de terminações nervosas e costuma ser descrita como uma das principais áreas de prazer sexual. Embora seja pouco comentado em conversas do dia a dia, o tema é bastante relevante para quem estuda anatomia, sexualidade humana ou saúde sexual masculina. Entender onde fica, como é formado e por que é tão sensível ajuda a compreender melhor o funcionamento da resposta sexual do corpo.

De forma simples, o delta do frênulo pode ser imaginado como um ponto de encontro de nervos e tecido na base do frênulo, numa região bem específica logo abaixo da glande. Essa área interage diretamente com a pele do pênis, com a cabeça do pênis e com a passagem da uretra, o que explica parte de sua importância. Quando há estímulo nessa zona, o cérebro recebe sinais intensos associados à excitação sexual.

pênis – depositphotos.com / spukkato

O que é o frênulo e como se forma o delta do frênulo?

O frênulo do pênis é uma pequena dobra de pele localizada na face inferior da glande. Ele conecta a parte de baixo da cabeça do pênis à pele que recobre o corpo peniano e contribui para a mobilidade dessa pele durante a ereção. Em muitos homens, essa estrutura lembra um cordãozinho ou uma pontinha de pele mais firme e visível, que se estende da borda inferior da glande em direção ao eixo do pênis.

O delta do frênulo corresponde à região em que esse frênulo se alarga ou se insere na pele do corpo do pênis, formando uma espécie de triângulo ou leque de tecido. O termo delta faz referência justamente a essa forma triangular, semelhante ao encontro de um rio com o mar visto de cima. Nessa transição entre o frênulo mais fino e a pele do eixo, ocorre uma grande concentração de fibras nervosas ligadas à sensação de prazer, o que torna a área particularmente sensível.

Do ponto de vista anatômico, o frênulo e o delta se situam acima da uretra, que atravessa o pênis por dentro, e logo abaixo da glande. Embora eles não entrem em contato direto com o canal da uretra, ficam muito próximos dessa estrutura e da cabeça do pênis. Essa posição cria, portanto, uma espécie de zona de cruzamento de estímulos táteis intensos, que o sistema nervoso interpreta rapidamente como sinais de excitação.

Onde fica exatamente o delta do frênulo no pênis?

Para localizar o delta do frênulo do pênis, imagine a seguinte imagem mental: a glande como uma cúpula na ponta do pênis e, logo na parte de baixo dessa cúpula, um pequeno filete de pele descendo em direção ao corpo peniano. A base mais larga desse filete, onde ele se integra à pele do eixo do pênis, corresponde ao delta. Em outras palavras, essa região fica na face ventral (inferior) do pênis, voltada para o lado do escroto.

Em relação à glande, o delta se encontra exatamente no limite em que a cabeça do pênis termina e o eixo começa. Ele funciona como um elo entre essas duas porções e participa do movimento da pele durante a ereção. Já em relação à uretra, que se abre na ponta da glande, o delta fica um pouco mais abaixo e para trás, acompanhando a curvatura natural da parte inferior da cabeça do pênis.

Uma forma simples de visualizar é pensar na glande como um capacete e no frênulo como a tira inferior que prende esse capacete ao queixo. O delta seria a área em que essa tira se espalha e se junta à pele, criando uma base de apoio mais larga. Essa analogia ajuda a entender que não se trata apenas de um ponto, mas de uma pequena região em forma de triângulo na transição entre glande e corpo peniano. Consequentemente, diferentes formas de toque ao redor desse triângulo podem gerar sensações variadas.

Por que o delta do frênulo é considerado uma área erógena ou ponto G masculino?

Muitas pessoas descrevem o delta do frênulo como um possível ponto G masculino por causa da intensidade de sensações que ele pode produzir quando alguém o estimula. A principal razão está na elevada densidade de terminações nervosas reunidas nessa pequena área. De maneira geral, muitos ramos do nervo dorsal do pênis e de outros nervos convergem para a região do frênulo e de seu delta e enviam sinais diretamente para o sistema nervoso central.

Outras partes do pênis, como o corpo peniano, também respondem ao toque, mas o delta do frênulo costuma gerar respostas mais nítidas e rápidas. Isso se deve não apenas à quantidade de nervos, mas também à pele fina, pouco queratinizada e muito próxima de estruturas internas importantes. Para muitos homens, estímulos leves nessa zona podem desencadear sensações intensas de prazer e contribuir de forma significativa para o aumento da excitação sexual, tanto na masturbação quanto nas relações sexuais.

Essa característica faz com que o delta do frênulo desempenhe papel relevante na resposta sexual: ele atua como um amplificador de estímulos. O cérebro reconhece rapidamente a presença de toque, fricção ou pressão na região e integra essas informações com outros sinais de excitação. Por isso, muitas pessoas associam essa área à ideia de um ponto de alta sensibilidade.

Como o delta do frênulo se relaciona com a sensibilidade sexual e os nervos?

Do ponto de vista neuroanatômico, o delta do frênulo funciona como um hub sensorial. O nervo dorsal do pênis, principal responsável pela transmissão de estímulos táteis da região genital, emite ramos que suprem a glande, o frênulo e áreas vizinhas. No delta, muitos desses ramos se distribuem e formam uma rede densa, o que torna esse ponto especialmente reativo ao toque.

Em termos de sensação, você pode compará-lo à polpa do dedo indicador ou aos lábios: pequenas áreas com muita inervação, capazes de perceber variações sutis de pressão, temperatura e textura. Essa sensibilidade elevada facilita o envio de mensagens rápidas ao cérebro durante atividades sexuais. Assim, o delta do frênulo participa da construção da resposta de prazer e excitação e, em alguns casos. Chega a influenciar o momento da ejaculação, principalmente quando a estimulação se concentra nessa região.

A mesma riqueza de terminações nervosas também explica por que alterações no delta do frênulo, como lesões, cirurgias locais ou inflamações, podem modificar a percepção de prazer. Em procedimentos como a frenuloplastia ou a frenectomia, por exemplo, o cirurgião pode remodelar ou remover parte desse tecido.

Delta do frênulo é diferente de outras regiões sensíveis do pênis?

O pênis apresenta várias áreas erógenas, mas o delta do frênulo se destaca por sua configuração anatômica e pela concentração de nervos. A glande, por exemplo, é uma estrutura altamente sensível em toda a sua superfície, especialmente na borda (coroa) e na parte inferior. Já o corpo peniano possui sensibilidade, porém menos intensa, com pele um pouco mais espessa e distribuição nervosa mais difusa.

O que diferencia o delta é a combinação de alguns fatores:

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Convergência nervosa: muitos ramos nervosos se encontram em uma área pequena e enviam sinais de forma concentrada.

muitos ramos nervosos se encontram em uma área pequena e enviam sinais de forma concentrada. Pele fina e elástica: essa pele facilita a percepção de toques leves e mudanças de posição durante a estimulação.

essa pele facilita a percepção de toques leves e mudanças de posição durante a estimulação. Localização estratégica: o delta fica na transição entre glande, corpo peniano e área próxima à uretra, integrando estímulos de diferentes partes.

o delta fica na transição entre glande, corpo peniano e área próxima à uretra, integrando estímulos de diferentes partes. Participação no movimento: ele acompanha os deslocamentos da pele durante a ereção e durante a atividade sexual, o que intensifica o atrito local.

Enquanto a glande funciona como uma superfície sensível ampla, o delta do frênulo atua como um foco de sensibilidade concentrada. Essa diferença ajuda a entender por que algumas pessoas relatam reações muito intensas quando essa pequena região é tocada, pressionada ou friccionada, em comparação com outras partes do órgão. Além disso, a noção de que cada homem pode ter níveis distintos de sensibilidade nessa área contribui para uma abordagem mais individualizada do prazer.