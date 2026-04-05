O boom das bicicletas elétricas: crescimento acelerado e os desafios de segurança

Em menos de uma década, a presença das bicicletas elétricas nas ruas brasileiras deixou de ser algo raro. Hoje, esse modal já integra o cenário cotidiano das grandes e médias cidades. Em 2016, a estimativa apontava para cerca de 7,6 mil unidades comercializadas no país. Em 2024, esse número chegou a aproximadamente 284 mil bicicletas elétricas. Esse salto indica expansão acelerada e inaugura um novo capítulo para a mobilidade urbana.

Esse avanço não se limita apenas à quantidade de veículos. O tema entrou de vez nos debates sobre transporte, sustentabilidade e planejamento urbano. Ao mesmo tempo em que a bicicleta elétrica se consolida como alternativa de deslocamento rápido e relativamente acessível, as preocupações com segurança viária também aumentam. Além disso, cresce a pressão por infraestrutura adequada e por melhor convivência entre diferentes modais no trânsito.

Por que as bicicletas elétricas cresceram tanto no Brasil?

O aumento expressivo das vendas de bicicletas elétricas no Brasil resulta de uma combinação de fatores. A crise da mobilidade nas grandes cidades, marcada por congestionamentos diários e transporte coletivo sobrecarregado, abriu espaço para meios de transporte individuais mais ágeis. Assim, a e-bike passou a representar um recurso eficiente para reduzir o tempo de deslocamento, especialmente em trajetos de curta e média distância.

A busca por alternativas mais sustentáveis também impulsionou esse crescimento. A bicicleta com assistência elétrica emite zero poluentes durante o uso. Dessa forma, o modal se alinha a políticas de redução de emissões e a preocupações ambientais cada vez mais presentes em agendas públicas e privadas. Além disso, a alta no preço dos combustíveis, observada em vários períodos recentes, tornou o pedal assistido uma opção financeiramente atrativa para deslocamentos diários.

Outro elemento relevante envolve o avanço da tecnologia embarcada. A oferta de modelos com baterias de maior autonomia, motores mais eficientes e sistemas de assistência ajustáveis ampliou o público interessado. Dessa maneira, pessoas que antes não se sentiam aptas a utilizar bicicleta em trajetos longos ou com muitas subidas passaram a considerar essa opção. Paralelamente, plataformas de entrega e aplicativos de serviço adotaram a bicicleta elétrica como ferramenta de trabalho, o que impulsionou ainda mais o mercado.

Bicicletas elétricas_depositphotos.com / alenthien

Quais são os principais riscos das bicicletas elétricas no trânsito?

Ao mesmo tempo em que as e-bikes ganham espaço, surgem desafios relacionados à segurança no trânsito. Um dos pontos centrais envolve a velocidade. Muitas bicicletas elétricas comercializadas no país alcançam facilmente velocidades superiores às de uma bicicleta convencional. Esse fator exige mais atenção em cruzamentos, conversões e na aproximação de pedestres. Em alguns casos, usuários adaptam ou desbloqueiam os motores. Com isso, elevam ainda mais o risco de acidentes.

A infraestrutura inadequada também agrava o problema. Em muitas cidades, as ciclovias e ciclofaixas ainda permanecem escassas, descontínuas ou mal sinalizadas. Esse cenário empurra parte dos ciclistas elétricos para faixas de rolamento junto a carros, ônibus e motocicletas. Assim, a exposição a colisões e manobras bruscas aumenta. Em áreas sem qualquer estrutura cicloviária, o conflito com pedestres em calçadas surge com frequência e gera tensão constante.

Entre os riscos mais citados estão:

Velocidade elevada em vias compartilhadas com pedestres e ciclistas convencionais;

em vias compartilhadas com pedestres e ciclistas convencionais; Ausência ou uso inadequado de equipamentos de proteção , como capacete, luvas e iluminação;

, como capacete, luvas e iluminação; Experiência limitada de novos usuários, que muitas vezes não dominam frenagem, equilíbrio e noção de distância com motor assistido;

de novos usuários, que muitas vezes não dominam frenagem, equilíbrio e noção de distância com motor assistido; Desrespeito a regras básicas , como avanço de sinal, circulação na contramão e uso em calçadas;

, como avanço de sinal, circulação na contramão e uso em calçadas; Falta de sinalização e infraestrutura específicas para o fluxo crescente de bicicletas elétricas.

Especialistas em segurança viária apontam que a combinação de alta velocidade, pouca experiência e ambiente urbano hostil cria um cenário de risco elevado. Esse contexto afeta especialmente ciclistas iniciantes e trabalhadores de entrega que passam várias horas por dia expostos ao trânsito intenso. Além disso, serviços de emergência relatam aumento de ocorrências envolvendo e-bikes em cruzamentos e conversões mal sinalizadas.

Como os impactos aparecem nas cidades e na infraestrutura urbana?

O avanço das bikes elétricas modifica a dinâmica das cidades em diferentes camadas. No campo da mobilidade, elas reduzem a dependência de automóveis em deslocamentos curtos. Como consequência, liberam espaço no sistema viário e, em alguns casos, aliviam a lotação do transporte público. Esse efeito se torna mais evidente em bairros com oferta de ciclovias e rotas alternativas bem conectadas.

Do ponto de vista da infraestrutura, porém, a adaptação ainda ocorre de forma desigual. Muitas cidades brasileiras discutem a necessidade de:

Ampliar e integrar redes de ciclovias e ciclofaixas; Rever normas de circulação para bicicletas elétricas, patinetes e outros modais leves; Criar pontos seguros de estacionamento e recarga em áreas comerciais e residenciais; Intensificar campanhas educativas voltadas para todos os usuários da via.

Essas mudanças impactam também o mercado imobiliário e o desenho urbano. Empreendimentos modernos já incorporam bicicletários, espaços para recarga de baterias e acesso facilitado a rotas cicláveis. Em algumas cidades, a presença crescente de e-bikes influencia decisões sobre onde abrir comércios, estações de transporte integrado e serviços de logística urbana. Além disso, gestores públicos começam a incluir metas específicas para micromobilidade em planos diretores e projetos de requalificação de vias.

De que forma o mercado de tecnologia e serviços reage ao boom das e-bikes?

O crescimento de 7,6 mil unidades em 2016 para cerca de 284 mil bicicletas elétricas em 2024 abriu espaço para uma cadeia de negócios ampla. Esse movimento vai muito além da venda dos veículos. Fabricantes de baterias, oficinas especializadas, empresas de software e serviços de compartilhamento disputam um mercado em expansão, com foco em soluções para mobilidade elétrica leve.

Oficinas que antes atendiam apenas bicicletas tradicionais agora realizam manutenção de motores, controladores e sistemas elétricos. Além disso, oferecem serviços de atualização de firmware e diagnóstico eletrônico. Ao mesmo tempo, empresas de tecnologia desenvolvem aplicativos para monitoramento de rotas, bloqueio remoto em caso de furto, controle de autonomia e integração com outros meios de transporte. Algumas startups, inclusive, testam sistemas de telemetria para frotas de e-bikes usadas em entregas.

No campo dos serviços, crescem modelos de negócio como:

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Aluguel por assinatura de bicicletas elétricas para uso diário;

de bicicletas elétricas para uso diário; Frotas corporativas para deslocamento de funcionários e entregas urbanas;

para deslocamento de funcionários e entregas urbanas; Plataformas de delivery que oferecem e-bikes para trabalhadores parceiros;

que oferecem e-bikes para trabalhadores parceiros; Programas públicos de compartilhamento integrados a terminais de ônibus, BRT e metrô.

Essa movimentação indica que a bicicleta elétrica tende a permanecer como elemento estrutural da mobilidade brasileira. O desafio para os próximos anos envolve equilibrar o ritmo de expansão do setor com políticas de segurança, educação no trânsito e planejamento urbano. Assim, gestores podem reduzir riscos e garantir convivência mais harmoniosa entre todos os modais. Paralelamente, órgãos reguladores avaliam atualizações nas normas para definir limites de velocidade, requisitos de segurança e regras claras para circulação de e-bikes em diferentes espaços urbanos.