Comer até ficar 80% cheio: o segredo de Okinawa para saúde e vida longa
Hara hachi bu: descubra como comer até 80% da saciedade pode trazer longevidade, peso saudável e melhor digestão no dia a dia
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Entre tantas dietas da moda e promessas rápidas de emagrecimento, um costume antigo do Japão tem chamado atenção de pesquisadores e profissionais de saúde: o hara hachi bu, princípio que recomenda comer até estar aproximadamente 80% satisfeito. A prática, comum entre moradores de Okinawa, região conhecida pela alta expectativa de vida, vem sendo observada como um possível aliado na prevenção de doenças crônicas, no controle de peso e na construção de uma relação mais tranquila com a alimentação.
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Em vez de contar calorias ou eliminar grupos de alimentos, o hara hachi bu propõe um ajuste de comportamento à mesa. A ideia central é simples: parar de comer um pouco antes da sensação de estufamento, dando tempo para que o organismo registre a saciedade. Especialistas apontam que essa forma de comer com mais calma e atenção pode ter impacto direto na saúde do coração, na digestão e na manutenção de um peso corporal estável ao longo dos anos.
Origem do hara hachi bu em Okinawa e seu contexto cultural
O hara hachi bu tem raízes na cultura de Okinawa, arquipélago ao sul do Japão frequentemente citado em estudos sobre longevidade. Moradores mais antigos da região incorporaram o hábito como parte do estilo de vida diário, influenciados tanto por tradições locais quanto por ensinamentos associados ao budismo e à moderação. A expressão é usada como um lembrete antes das refeições para comer com parcimônia.
Pesquisas realizadas desde o fim do século XX apontam que a população de Okinawa, especialmente as gerações nascidas antes da década de 1960, costumava consumir menos calorias do que a média japonesa, sem passar fome. Isso se deve não apenas à qualidade da dieta rica em vegetais, grãos, soja e peixes , mas também à quantidade moderada de comida ingerida. O hara hachi bu funciona, nesse contexto, como uma espécie de freio cultural contra o exagero alimentar.
Hara hachi bu ajuda no controle de peso e na prevenção de doenças?
Do ponto de vista da saúde pública, o hara hachi bu é visto como uma forma de adotar uma leve restrição calórica diária sem medidas radicais. Comer até cerca de 80% da saciedade tende a reduzir a ingestão total de calorias, o que pode auxiliar na manutenção do peso ou na perda gradual, dependendo do contexto de cada pessoa. Essa redução, quando feita de maneira equilibrada, está associada a menores índices de obesidade e de complicações metabólicas.
Estudos em humanos e animais indicam que um consumo calórico um pouco mais baixo pode estar relacionado à diminuição de marcadores de inflamação, melhor sensibilidade à insulina e menor risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares. Em paralelo, a prática contribui para a saúde digestiva: refeições menores tendem a ser digeridas com mais facilidade, reduzindo desconfortos como azia, estufamento abdominal e sensação de peso após comer.
Além disso, manter um padrão de alimentação moderado ao longo dos anos pode ajudar no equilíbrio de hormônios ligados à fome e à saciedade, como leptina e grelina. Essa regulação favorece o reconhecimento mais claro dos sinais do próprio corpo, evitando ciclos de exagero e restrição que costumam acompanhar dietas muito rígidas.
Como o hara hachi bu favorece uma relação mais consciente com a comida
Outro aspecto frequentemente destacado é o impacto do hara hachi bu na forma como as pessoas se relacionam com a comida. Em vez de comer de maneira automática, o costume incentiva atenção plena ao que está no prato e ao que acontece no corpo. Esse tipo de atitude se aproxima do conceito de alimentação consciente, em que o foco está em perceber sabores, texturas, cheiros e, principalmente, limites de saciedade.
Ao parar um pouco antes de se sentir completamente cheio, o indivíduo aprende a diferenciar fome física de vontade de comer por hábito, tédio ou ansiedade. Com o tempo, essa prática pode reduzir episódios de exagero, como repetição automática de porções ou consumo de sobremesas apenas por rotina social. Não se trata de proibir alimentos, mas de ajustar quantidade e ritmo, abrindo espaço para escolhas mais alinhadas às necessidades reais do organismo.
Como aplicar na rotina do dia a dia?
Levar o hara hachi bu para o cotidiano não exige mudanças radicais, mas sim pequenas adaptações de comportamento à mesa. Uma das estratégias é desacelerar o ritmo das refeições, permitindo que o cérebro receba os sinais de saciedade, o que pode levar cerca de 15 a 20 minutos. A prática pode ser combinada com uma alimentação variada, com boa presença de vegetais, legumes e fontes de proteína de qualidade.
Algumas ações simples podem facilitar esse processo:
- Servir porções um pouco menores do que o habitual e esperar alguns minutos antes de repetir.
- Fazer pausas entre as garfadas, apoiando talheres no prato enquanto mastiga.
- Prestar atenção aos sinais físicos de saciedade, como diminuição da fome e sensação de conforto no estômago.
- Evitar distrações, como telas de celular ou televisão, durante a maior parte da refeição.
- Começar a refeição por alimentos ricos em fibras, como saladas e legumes, que aumentam a sensação de preenchimento.
Para quem prefere um passo a passo mais estruturado, alguns profissionais sugerem a adoção gradual do hábito:
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- Observar por alguns dias a forma como costuma comer, sem tentar mudar nada.
- Reduzir levemente a quantidade de comida no prato, mantendo os mesmos alimentos.
- Fazer uma pausa quando sentir que já não está com fome intensa, avaliando se ainda há necessidade de seguir comendo.
- Ajustar as porções ao longo das semanas, até encontrar o ponto em que a refeição deixa a pessoa satisfeita, mas não desconfortável.
Com a popularização do tema em pesquisas e reportagens até 2026, o hara hachi bu passou a ser observado como um exemplo de como um hábito cultural simples pode contribuir para a saúde coletiva. Ao combinar alimentação moderada, atenção às próprias sensações e respeito aos limites do corpo, a prática oferece um caminho acessível para quem busca viver mais anos com qualidade e menor risco de doenças relacionadas ao excesso alimentar.