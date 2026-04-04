Omã: como o país construiu a reputação de mais seguro do Oriente Médio

Omã costuma aparecer nos primeiros lugares de rankings de segurança no Oriente Médio, mesmo estando cercado por países que enfrentam conflitos e tensões políticas. A percepção de tranquilidade no sultanato chama atenção de analistas, turistas e investidores, que enxergam no país um ponto de estabilidade em uma região marcada por disputas geopolíticas. Essa imagem não surgiu por acaso e está ligada a decisões históricas, políticas internas específicas e à forma como o país se coloca no cenário internacional.

Localizado na Península Arábica, às margens do Golfo de Omã e do Mar da Arábia, o sultanato ocupa uma posição estratégica em rotas marítimas globais. Apesar da relevância geográfica, o Estado omani adotou uma postura discreta em temas sensíveis e evitou se tornar protagonista de conflitos regionais. Esse comportamento, somado a políticas de segurança interna e a um controle rígido das instituições, ajuda a explicar por que o país é frequentemente apontado como um dos mais seguros do Oriente Médio.

Omã é realmente o país mais seguro do Oriente Médio?

Em comparações regionais, o país aparece com baixos índices de criminalidade violenta e raros episódios de terrorismo em seu território. Essa característica contrasta com a realidade de outras partes do Oriente Médio, onde conflitos internos, atentados e disputas sectárias são mais comuns.

Pesquisas de satisfação de turistas e expatriados também destacam a sensação de segurança nas ruas de cidades como Mascate, Salalah e Nizwa. Deslocamentos noturnos, uso de transporte público e circulação em áreas comerciais são, em geral, relatados como situações previsíveis e pouco associadas a risco. Ainda assim, especialistas destacam que essa percepção deriva de um ambiente político altamente controlado, com forte presença do Estado nas esferas pública e social.

A política externa discreta ajuda a manter a estabilidade do país – depositphotos.com / lucidwaters



Quais fatores internos reforçam a segurança em Omã?

A estabilidade omani está ligada a uma combinação de instituições centralizadas, gestão econômica gradual e um tecido social relativamente coeso. O sistema de governo é uma monarquia absoluta, na qual o sultão concentra poder executivo e grande influência sobre as forças armadas, a polícia e o Judiciário. Essa centralização permite decisões rápidas em questões de segurança e reduz disputas internas visíveis entre grupos políticos concorrentes.

Outro ponto relevante é a política de tolerância religiosa e convivência entre diferentes correntes do Islã, em especial a presença forte do ibadismo, vertente dominante no país. Ao longo das últimas décadas, o governo omani estimulou uma narrativa de identidade nacional que prioriza estabilidade, respeito às normas e valorização de um discurso moderado. Essa postura foi acompanhada por medidas de vigilância e leis rígidas a respeito de manifestações públicas, discursos de ódio e incitação a conflitos sectários.

Além disso, a segurança em Omã é reforçada por investimentos em infraestrutura básica, como estradas, iluminação pública e serviços de emergência, o que reduz áreas de abandono urbano e facilita o monitoramento. A presença de policiais em pontos estratégicos, o uso de tecnologias de controle e a cooperação entre forças armadas e órgãos de inteligência também compõem o quadro interno que sustenta a baixa taxa de incidentes de grande repercussão.

Qual é o papel da diplomacia omani na manutenção da segurança?

No campo externo, a política externa de Omã é apontada como um dos elementos centrais para sua segurança. Diferentemente de outros países da região que assumem posições fortemente alinhadas a determinados blocos, o sultanato se apresenta como mediador e interlocutor de múltiplas partes. Ao longo dos anos, Omã manteve canais de diálogo tanto com potências ocidentais quanto com vizinhos regionais, incluindo países que se encontram em lados opostos de disputas políticas.

Essa postura de ponte diplomática reduziu a probabilidade de o território omani se transformar em alvo direto de retaliações militares ou ataques de grupos armados. Em vez de abrigar bases de retórica agressiva, Mascate abriga conversas discretas, negociações e, em alguns momentos, encontros que buscam reduzir tensões. A posição neutra em conflitos regionais sensíveis, somada à ausência de envolvimento direto em guerras, limita a exposição do país a ameaças externas.

Relações equilibradas com países do Golfo e Irã.

Participação moderada em alianças militares regionais.

Foco em cooperação econômica e logística, especialmente em rotas marítimas.

Atuação como facilitador em diálogos informais entre partes em conflito.

Como a economia e a sociedade influenciam a segurança em Omã?

A economia de Omã é baseada principalmente em petróleo e gás, mas o país vem buscando diversificar suas fontes de renda, com atenção a turismo, logística portuária e mineração. Esse movimento tem o objetivo de reduzir a dependência de um único setor e, ao mesmo tempo, gerar empregos e amenizar tensões sociais ligadas ao desemprego juvenil. Políticas de omanização do mercado de trabalho, que incentivam a contratação de cidadãos locais, fazem parte dessa tentativa de fortalecer a coesão interna.

Programas de educação, capacitação profissional e projetos de infraestrutura em regiões menos desenvolvidas também contribuem para minimizar desigualdades extremas. Ainda que desafios socioeconômicos existam, o Estado procura administrá-los de forma gradual, evitando choques abruptos que possam estimular protestos em larga escala. Em paralelo, há um controle firme sobre manifestações políticas, o que reduz a probabilidade de movimentos que se transformem em violência nas ruas.

Incentivo à diversificação econômica para além do petróleo. Políticas de emprego voltadas à população local. Investimento em educação e qualificação técnica. Monitoramento de demandas sociais por meio de canais institucionais.

Investimentos em infraestrutura reforçam a segurança urbana – depositphotos.com / svoboda.pa.seznam.cz

Segurança em Omã: quais são os limites dessa estabilidade?

Embora Omã seja amplamente mencionado como o país mais seguro do Oriente Médio, analistas apontam que a segurança omani depende de fatores que podem mudar com o tempo. A transição de liderança, as variações nos preços do petróleo e a pressão por maior participação política de setores da sociedade são aspectos que exigem atenção constante. A estabilidade atual é o resultado de um equilíbrio delicado entre controle estatal, diplomacia cuidadosa e adaptação econômica gradual.

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Para quem observa a região, o sultanato funciona como um estudo de caso sobre como um país pequeno, em área e população, conseguiu construir uma imagem de lugar seguro em meio a um ambiente geopolítico complexo. A permanência dessa condição dependerá da capacidade de o Estado continuar conciliando interesses internos, preservando sua linha diplomática moderada e ajustando suas políticas econômicas a um cenário global em transformação. Assim, a segurança em Omã é vista menos como uma característica estática e mais como um processo em constante negociação.