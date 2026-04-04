Pubalgia: a lesão silenciosa que desafia jogadores de futebol

A pubalgia é uma lesão que acomete a região da virilha e do púbis, afetando principalmente jogadores de futebol em todos os níveis, do amador ao profissional. Trata-se de um quadro de dor crônica na parte baixa do abdômen e na inserção dos músculos adutores, que pode limitar chutes, arrancadas e mudanças de direção. Por atingir exatamente a engrenagem central dos movimentos do futebol, a pubalgia é considerada uma das lesões mais comuns e de recuperação mais complexa na modalidade.

Esse tipo de contusão não aparece de um dia para o outro na maioria dos casos. Em geral, a dor começa discreta, apenas em alguns movimentos específicos, e vai progredindo até interferir nas atividades diárias do atleta. Quando não é identificada e tratada de forma adequada desde o início, tende a se tornar persistente, obrigando o jogador a reduzir treinos, ficar fora de jogos decisivos e, em situações mais graves, afastar-se dos gramados por meses.

O que é pubalgia e quais estruturas estão envolvidas?

A pubalgia, também conhecida como síndrome da dor púbica, é uma inflamação ou sobrecarga na região onde se fixam importantes músculos da coxa e do abdômen, próximos ao osso do púbis. Nessa área, encontram-se inserções de músculos adutores (responsáveis por puxar a perna para o centro), dos abdominais inferiores, do músculo pectíneo e de ligamentos que ajudam a estabilizar a pelve. Quando esses músculos trabalham de forma desequilibrada ou excessiva, acabam puxando demais o púbis, gerando microlesões repetidas.

Entre os principais grupos musculares envolvidos, destacam-se:

Adutores da coxa : fundamentais para o movimento de fechamento das pernas, mudanças de direção e proteção da bola.

: fundamentais para o movimento de fechamento das pernas, mudanças de direção e proteção da bola. Abdominais inferiores : participam da estabilização do tronco durante a corrida, saltos e chutes.

: participam da estabilização do tronco durante a corrida, saltos e chutes. Pectíneo : músculo localizado na parte alta da coxa, próximo à virilha, que auxilia na flexão e adução do quadril.

: músculo localizado na parte alta da coxa, próximo à virilha, que auxilia na flexão e adução do quadril. Região púbica: ponto de encontro de tendões, músculos e ligamentos, funcionando como centro de força entre tronco e membros inferiores.

Quando existe desequilíbrio entre a força dos adutores e dos abdominais, ou quando essa área é submetida a sobrecarga constante, a região púbica passa a ser o elo frágil da cadeia, dando origem à pubalgia.

A região do púbis funciona como ponto central de força no corpo – depositphotos.com / bluebay2014



Por que a pubalgia é tão comum em jogadores de futebol?

No futebol, a pubalgia está ligada a movimentos típicos do jogo, principalmente os que exigem explosão e grande amplitude. Os chutes repetitivos são um dos fatores que mais sobrecarregam a inserção dos adutores e dos abdominais inferiores, já que o jogador realiza, em um treino intenso, dezenas ou até centenas de finalizações, cruzamentos e lançamentos.

Alguns fatores de risco ajudam a explicar a alta incidência dessa lesão nos gramados:

Movimentos explosivos : arrancadas, sprints curtos, giros rápidos e mudanças bruscas de direção exigem contrações intensas e rápidas dos músculos da virilha.

: arrancadas, sprints curtos, giros rápidos e mudanças bruscas de direção exigem contrações intensas e rápidas dos músculos da virilha. Chutes de longa distância : aumentam a tensão sobre a musculatura adutora, principalmente quando o atleta chuta forçando em situações de fadiga.

: aumentam a tensão sobre a musculatura adutora, principalmente quando o atleta chuta forçando em situações de fadiga. Desequilíbrios musculares : quadril e core enfraquecidos, associados a adutores muito exigidos, favorecem a sobrecarga no púbis.

: quadril e core enfraquecidos, associados a adutores muito exigidos, favorecem a sobrecarga no púbis. Calendário apertado: em nível profissional, jogos a cada 3 dias, viagens e poucos períodos de recuperação dificultam a regeneração dos tecidos.

Exemplos práticos em competições mostram atletas atuando com desconforto na virilha por semanas, pedindo substituição no intervalo ou sendo poupados de treinos com bola. Em alguns casos, jogadores conhecidos já ficaram fora de fases decisivas de campeonatos nacionais e internacionais por causa da pubalgia, precisando passar por longos períodos de fisioterapia e recondicionamento antes de voltar a atuar na plenitude.

Quais são os sintomas e por que a recuperação é tão desafiadora?

Os sinais mais relatados em casos de pubalgia incluem dor na virilha, sensação de peso ou queimação na região púbica e desconforto ao correr, chutar ou mudar de direção. Em fases iniciais, a dor costuma aparecer no aquecimento ou depois da partida. Com o tempo, pode surgir já nas atividades simples, como subir escadas ou levantar da cama.

Entre os sintomas mais frequentes estão:

Dor ao chutar, principalmente em bolas de longa distância ou finalizações mais fortes. Dificuldade para correr em intensidade máxima, com sensação de perda de potência. Sensibilidade ao toque na região do púbis e da inserção dos adutores. Rigidez ou travamento após períodos de inatividade, como ao acordar.

A recuperação é considerada complexa por vários motivos. Em primeiro lugar, a área afetada participa de praticamente todos os gestos do futebol, o que torna difícil o repouso completo. Além disso, a pubalgia apresenta alta taxa de recorrência: se o retorno aos treinos intensos acontecer antes da cicatrização adequada, a dor reaparece. O tempo de afastamento pode variar de algumas semanas a vários meses, dependendo da gravidade, do tempo de sintomas e da adesão do atleta ao protocolo de reabilitação.

Em clubes profissionais, não é raro um jogador alternar períodos de presença e ausência nas partidas, atuando com limitação. Isso impacta diretamente o desempenho, a disputa por posição e até negociações de contrato, pois o histórico de lesões na região da virilha costuma ser analisado com atenção por departamentos médicos e comissões técnicas.

Dor ao chutar é um dos principais sinais da Pubalgia – depositphotos.com / pressmaster



Como prevenir pubalgia em jogadores de futebol?

A prevenção da pubalgia passa por um conjunto de estratégias voltadas ao fortalecimento muscular, ao equilíbrio entre grupos opostos e ao controle da carga de treino. O trabalho de fortalecimento envolve não apenas os adutores e abdominais, mas também glúteos, quadríceps, isquiotibiais e musculatura profunda do core. Um tronco estável reduz a tensão concentrada na região púbica.

Medidas preventivas usadas em centros de treinamento incluem:

Exercícios de força para adutores e abdominais inferiores , como adução com elástico, pranchas e variações de elevação de quadril.

, como adução com elástico, pranchas e variações de elevação de quadril. Alongamentos regulares da cadeia anterior da coxa, adutores e flexores do quadril, para manter boa amplitude de movimento.

da cadeia anterior da coxa, adutores e flexores do quadril, para manter boa amplitude de movimento. Treino de estabilidade de core e pelve , com exercícios em bases instáveis, pranchas laterais e trabalhos específicos de equilíbrio.

, com exercícios em bases instáveis, pranchas laterais e trabalhos específicos de equilíbrio. Gestão da carga, controlando volume e intensidade de treinos de finalização, principalmente em períodos de calendário mais pesado.

Nos bastidores dos clubes, é comum ver atletas realizando sessões extras na academia antes ou depois do treino no campo, justamente para reforçar a musculatura da virilha e do abdômen. Quando esse tipo de trabalho é feito de forma contínua, sob supervisão de fisiologistas e fisioterapeutas, a tendência é diminuir o risco de pubalgia e ampliar a longevidade do jogador em alto nível competitivo.

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Assim, a pubalgia permanece como um desafio constante no futebol moderno: é frequente, exige atenção precoce aos sintomas e pede programas de reabilitação e prevenção bem estruturados. Quanto mais cedo a dor na virilha é levada a sério e tratada com foco em equilíbrio muscular e estabilidade, menores são as chances de a lesão comprometer atuações decisivas e fases importantes da carreira esportiva.