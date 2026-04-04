Como transformar unhas quebradiças em unhas saudáveis

Unhas quebradiças chamam atenção no dia a dia e muitas vezes indicam que algo não vai bem no organismo ou nos hábitos de cuidado. Esse problema atinge pessoas de diferentes idades e estilos de vida. Por isso, um guia claro e prático ajuda a entender o que pode estar por trás das quebras frequentes e como fortalecer as unhas de forma gradual e segura.

Ao observar descamação, pontas esbranquiçadas ou rachaduras, o ideal é avaliar a rotina completa. Fatores simples, como produtos de limpeza e esmaltação constante, podem agravar o quadro. Além disso, a alimentação e possíveis doenças, como anemia e deficiência de vitaminas, também influenciam diretamente a saúde das unhas.

Unhas quebradiças – depositphotos.com / LyaNevada

O que causa unhas quebradiças?

As unhas quebram com facilidade por diversos motivos. Em muitos casos, a principal causa envolve contato contínuo com água e produtos químicos. Detergentes, desinfetantes e removedores de esmalte com acetona ressecam a superfície da unha. Assim, a lâmina perde brilho e elasticidade.

Outra causa frequente está relacionada às carências nutricionais. Quando o corpo recebe pouca biotina, ferro ou proteínas, o crescimento das unhas perde ritmo e qualidade. Em algumas situações, a pessoa também apresenta queda de cabelo e cansaço. Nesses casos, o problema pode apontar para anemia, deficiência de vitaminas do complexo B ou transtornos hormonais.

Além disso, hábitos simples contribuem para a quebra constante. Roer as unhas, retirar cutículas com excesso, usar unhas postiças com frequência ou aplicar alongamentos sem intervalo prejudicam a estrutura. O uso de lixas muito grossas ou o formato muito pontudo também favorecem fissuras e lascas.

Como fortalecer unhas quebradiças no dia a dia?

O cuidado diário faz diferença ao longo do tempo. O primeiro passo envolve proteção das mãos durante atividades domésticas. Por isso, o uso de luvas ao lavar louça, mexer com produtos de limpeza ou manusear substâncias químicas evita o ressecamento intenso da unha.

Na rotina de manicure, alguns ajustes ajudam bastante. O ideal é manter as unhas em comprimento curto ou médio, com formato arredondado ou oval. Esse formato distribui melhor a pressão e reduz quebras na ponta. Além disso, a pessoa pode:

Hidratar unhas e cutículas com creme ou óleo específico, duas vezes ao dia.

unhas e cutículas com creme ou óleo específico, duas vezes ao dia. Evitar retirar toda a cutícula, pois essa região protege a matriz da unha.

retirar toda a cutícula, pois essa região protege a matriz da unha. Dar pausas entre esmaltações, deixando as unhas livres por alguns dias.

entre esmaltações, deixando as unhas livres por alguns dias. Usar removedor sem acetona, que agride menos a lâmina.

removedor sem acetona, que agride menos a lâmina. Aplicar base fortalecedora antes do esmalte colorido.

Com esses cuidados simples, a pessoa preserva a camada natural de proteção. Dessa forma, as unhas ganham tempo para crescer de forma mais uniforme e resistente.

Alimentação para fortalecer as unhas quebradiças

A saúde das unhas começa na alimentação. O organismo precisa de proteínas, vitaminas e minerais para produzir queratina. Assim, uma dieta variada, com alimentos naturais, favorece unhas mais firmes e menos quebradiças.

A biotina, conhecida como vitamina B7, participa diretamente da formação das unhas. Alimentos como ovos bem cozidos, aveia, amendoim, amêndoas e sementes de girassol oferecem boas quantidades desse nutriente. Já o ferro entra na produção de hemoglobina, que transporta oxigênio para todos os tecidos, inclusive a matriz da unha.

Para facilitar o planejamento, a pessoa pode incluir no cardápio diário:

Fontes de proteína : carnes magras, frango, peixe, ovos, leite e derivados.

: carnes magras, frango, peixe, ovos, leite e derivados. Fontes de ferro : feijão, lentilha, grão-de-bico, carne vermelha magra, espinafre.

: feijão, lentilha, grão-de-bico, carne vermelha magra, espinafre. Fontes de biotina : aveia, nozes, castanhas, amendoim, gema de ovo cozida.

: aveia, nozes, castanhas, amendoim, gema de ovo cozida. Vitamina C (ajuda na absorção de ferro): laranja, limão, acerola, morango.

(ajuda na absorção de ferro): laranja, limão, acerola, morango. Gorduras boas: abacate, azeite de oliva, linhaça, chia.

Quando a dieta não alcança essas necessidades, o profissional de saúde pode indicar suplementos. No entanto, a pessoa não deve iniciar vitaminas por conta própria, principalmente em doses altas.

Quais hábitos prejudicam as unhas quebradiças?

Determinados comportamentos mantêm as unhas frágeis, mesmo com boa alimentação e hidratação. Roer unhas, por exemplo, causa microtraumas. Esse hábito ainda aumenta o risco de infecções por fungos e bactérias.

Outro ponto importante envolve o uso repetido de alongamentos e unhas de gel. A cola, a lixação agressiva e a retirada brusca do material danificam a lâmina natural. Em muitos casos, a unha fica fina, ondulada e muito sensível ao toque. Além disso, o contato prolongado com água quente e banhos muito demorados também favorece o ressecamento.

Para proteger as unhas no cotidiano, a pessoa pode seguir algumas orientações práticas:

Evitar usar as unhas como ferramenta para abrir latas ou rasgar embalagens. Não puxar pelinhas ou lascas, mas cortar com alicate limpo. Reduzir o tempo de exposição à água quente em banhos e tarefas domésticas. Suspender alongamentos por alguns meses, quando notar enfraquecimento. Adotar esmaltes hipoalergênicos, se houver irritação ou coceira na pele.

Quais soluções caseiras ajudam a fortalecer as unhas?

Algumas medidas simples em casa complementam o cuidado diário. Óleos vegetais, como óleo de amêndoas doces, azeite de oliva ou óleo de coco, hidratam as unhas e as cutículas. A pessoa pode aplicar uma gota em cada unha antes de dormir e massagear por alguns minutos.

Outra estratégia envolve a imersão rápida em água morna com um pouco de óleo. Essa mistura suaviza a pele ao redor e melhora a flexibilidade da unha. No entanto, o tempo deve ser curto, cerca de cinco a dez minutos, para evitar umidade excessiva.

Apesar disso, receitas caseiras com produtos agressivos não trazem benefícios. Misturas com vinagre em excesso, álcool ou substâncias irritantes ressecam e podem causar alergias. Por esse motivo, o ideal é priorizar hidratação suave, higiene adequada e produtos específicos para unhas frágeis.

Produtos fortalecedores: como escolher?

O mercado oferece diversas bases fortalecedoras e séruns para unhas. Ao escolher um produto, a pessoa pode observar a presença de componentes como queratina, cálcio, pantenol e vitaminas. Essas substâncias auxiliam na reconstrução gradual da lâmina.

Produtos em forma de óleo ou caneta também representam boa opção para quem deseja hidratar durante o dia. Além disso, muitos dermatologistas indicam formulações manipuladas com biotina e outros nutrientes para uso tópico. Cada caso, porém, exige avaliação individual.

Para reduzir o risco de irritações, o ideal é testar o produto em pequena área. Em seguida, a pessoa observa qualquer sinal de vermelhidão ou coceira. Caso note reação, deve interromper o uso e buscar orientação profissional.

Quando unhas quebradiças exigem dermatologista?

Unhas fracas, por si só, podem apenas refletir hábitos inadequados. Ainda assim, alguns sinais exigem atenção maior. Quando a unha muda de cor, apresenta manchas escuras, descola da pele ou fica muito espessa, a avaliação médica torna-se essencial.

Além disso, a pessoa deve procurar um dermatologista quando:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Percebe dor, inchaço ou secreção ao redor da unha.

Observa deformidades em várias unhas ao mesmo tempo.

Enfrenta quebras constantes, mesmo com boa alimentação e hidratação.

Nota queda de cabelo intensa associada à fraqueza nas unhas.

Sente cansaço, palidez e falta de ar durante esforços leves.

Nessas situações, o profissional pode investigar anemia, deficiência de ferro, alterações na tireoide, doenças autoimunes ou infecções por fungos. Exames de sangue e avaliação clínica orientam o tratamento correto. Com o diagnóstico adequado, o cuidado com unhas quebradiças torna-se mais eficaz e direcionado.