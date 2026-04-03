Bruce Willis: entenda a sua demência frontotemporal

A demência frontotemporal é um tipo de demência que altera principalmente o comportamento, a personalidade e a linguagem. Ao contrário do que muitas pessoas associam à demência, como perda de memória típica do Alzheimer, nesse quadro inicial a memória pode permanecer relativamente preservada. Assim, o que costuma chamar atenção da família são mudanças bruscas na forma de agir, falar e se relacionar, muitas vezes em pessoas ainda ativas profissionalmente.

Esse tipo de demência ganhou mais visibilidade depois que o ator Bruce Willis recebeu o diagnóstico em 2023. Na época, os médicos associaram a condição ao subtipo conhecido como afasia progressiva. Desse modo, o caso trouxe à tona dúvidas sobre como a doença aparece, quais são os primeiros sinais e que tipo de apoio costuma ajudar quem vive com a condição e seus familiares.

O que é demência frontotemporal?

A demência frontotemporal, conhecida pela sigla DFT, corresponde a um grupo de doenças neurodegenerativas que afetam preferencialmente os lobos frontal e temporal do cérebro. Essas regiões controlam emoções, comportamento social, iniciativa, planejamento e linguagem. Por isso, em muitos casos, a primeira alteração não envolve perda de memória, mas mudanças comportamentais ou dificuldades para se expressar e compreender palavras.

Na maioria das vezes, essa condição surge em pessoas mais jovens do que em outros tipos de demência, frequentemente entre 45 e 65 anos. No entanto, ela também pode aparecer em idades diferentes. Com a progressão da doença, o organismo perde neurônios dessas áreas, o que gera sintomas cada vez mais evidentes e necessidade de supervisão em atividades diárias. Atualmente, a demência frontotemporal ocupa o posto de uma das principais causas de demência de início precoce.

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Quais são os principais tipos e sintomas da demência frontotemporal?

A palavra-chave demência frontotemporal abrange diferentes variantes, que se expressam de formas distintas. De maneira geral, especialistas descrevem três grupos principais com mais frequência:

Variante comportamental da DFT : provoca mudanças de personalidade, perda de inibição, atitudes inadequadas em público, apatia ou desinteresse e perda de empatia.

: provoca mudanças de personalidade, perda de inibição, atitudes inadequadas em público, apatia ou desinteresse e perda de empatia. Afasia progressiva não fluente : torna o discurso lento, com pausas frequentes, dificuldade em formar frases e articular palavras.

: torna o discurso lento, com pausas frequentes, dificuldade em formar frases e articular palavras. Demência semântica: causa perda progressiva do significado das palavras, com dificuldade de nomear objetos e compreender termos simples.

Na vida diária, esses quadros se manifestam de forma variada. Entre os sinais mais relatados, famílias e cuidadores costumam notar:

Comportamentos repetitivos, como andar pela casa sem objetivo ou repetir frases.

Alterações na alimentação, com preferência exagerada por doces ou por determinados alimentos.

Imprudência financeira ou social, como gastos elevados sem avaliação das consequências.

Diminuição do filtro social, com comentários inadequados ou atitudes antes impensáveis para a pessoa.

Dificuldade crescente para organizar tarefas simples, planejar o dia ou seguir rotinas.

Como a demência frontotemporal é diagnosticada?

Os profissionais realizam o diagnóstico da demência frontotemporal principalmente por avaliação clínica. Portanto, observam os sintomas, ouvem a história relatada por familiares e solicitam exames complementares. Até o momento, nenhum exame de sangue isolado confirma a doença de forma definitiva. Nessa avaliação, o neurologista ou psiquiatra analisa o padrão de alterações cognitivas e comportamentais, o tempo de evolução e o impacto nas atividades cotidianas.

Exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia, mostram se existe atrofia, isto é, diminuição de volume, nas regiões frontal e temporal. Em alguns casos, o médico indica exame funcional, como PET ou SPECT, que avalia o metabolismo cerebral. Além disso, testes neuropsicológicos ajudam a medir funções como linguagem, memória, atenção, planejamento e julgamento. Com isso, a equipe consegue diferenciar a demência frontotemporal de outras causas de declínio cognitivo, como Alzheimer, depressão ou transtornos psiquiátricos.

Qual a relação entre a demência frontotemporal e Bruce Willis?

O caso de Bruce Willis deu grande visibilidade à demência frontotemporal no mundo inteiro. Inicialmente, a família divulgou que o ator tinha afasia, um distúrbio de linguagem. Mais tarde, os familiares atualizaram as informações e explicaram que a causa de fundo correspondia a uma demência frontotemporal, especificamente uma forma de afasia progressiva. Esse subtipo afeta de modo mais intenso a capacidade de falar, entender e usar palavras. Assim, o primeiro sinal público envolveu justamente a dificuldade de continuar atuando em filmes.

Ao associar a imagem de um artista conhecido à doença, o caso trouxe foco para um tema que muitas famílias vivem de forma discreta. Especialistas destacam que quadros como o de Bruce Willis mostram que a demência frontotemporal não se restringe a pessoas muito idosas e pode impactar carreiras em pleno andamento. Além disso, a exposição do diagnóstico ampliou o debate sobre apoio, adaptações de rotina e necessidade de diagnóstico precoce.

Quais são as causas e existe prevenção para a demência frontotemporal?

As causas da demência frontotemporal envolvem fatores genéticos e alterações em proteínas cerebrais, como a tau e a TDP-43, que se acumulam de maneira anormal e levam à morte de neurônios. Em uma parcela dos casos, o histórico familiar indica mutações em genes específicos. Em outros, os médicos não identificam padrão hereditário claro. Pesquisadores ainda investigam, de forma intensa, todos os mecanismos envolvidos.

Até agora, ninguém conhece uma forma garantida de prevenção. No entanto, especialistas recomendam hábitos que favorecem a saúde cerebral ao longo da vida, como:

Manter controle de fatores de risco vascular, como hipertensão, diabetes e colesterol. Adotar uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes e gorduras de boa qualidade. Praticar atividade física regular, de acordo com orientação profissional. Estimular o cérebro com leitura, estudo, atividades culturais e interação social. Buscar atendimento médico diante de mudanças comportamentais ou de linguagem persistentes.

Tratamento e cuidados no dia a dia

Até 2026, ninguém dispõe de cura para a demência frontotemporal nem de medicamento capaz de interromper totalmente a progressão. Dessa forma, o tratamento se volta para aliviar sintomas, prolongar a autonomia possível e organizar um ambiente mais seguro. Os médicos podem prescrever remédios para controlar agitação, depressão ou alterações de sono, sempre com acompanhamento rigoroso. Em paralelo, terapias não medicamentosas assumem papel central.

Entre as abordagens mais usadas, equipes multidisciplinares costumam incluir:

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Fonoaudiologia , especialmente nas formas com afasia, para treinar comunicação verbal e não verbal.

, especialmente nas formas com afasia, para treinar comunicação verbal e não verbal. Terapia ocupacional , que auxilia na adaptação da rotina, uso de lembretes visuais e recursos que facilitam tarefas diárias.

, que auxilia na adaptação da rotina, uso de lembretes visuais e recursos que facilitam tarefas diárias. Psicologia , que oferece suporte emocional à família e orientação sobre como lidar com mudanças de comportamento.

, que oferece suporte emocional à família e orientação sobre como lidar com mudanças de comportamento. Fisioterapia, quando o quadro inclui alterações motoras associadas.

O apoio aos cuidadores integra parte essencial do cuidado, já que a demência frontotemporal frequentemente gera situações socialmente delicadas e exige adaptações constantes. Assim, informação adequada sobre a doença, planejamento financeiro e uma rede de suporte bem estruturada reduzem conflitos e favorecem um manejo mais organizado da condição ao longo do tempo.