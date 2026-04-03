Síndrome do ovário policístico: sintomas, riscos e tratamentos que ajudam mulheres a ter melhor qualidade de vida

A síndrome do ovário policístico, conhecida pela sigla SOP, é um dos distúrbios hormonais mais frequentes entre mulheres em idade reprodutiva. O quadro caracteriza-se por alterações na produção de hormônios pelos ovários, que passam a liberar quantidades maiores de andrógenos, hormônios normalmente associados ao organismo masculino. Assim, essa desregulação interfere no ciclo menstrual, na ovulação e em diversos sistemas do corpo, exigindo acompanhamento médico contínuo.

Especialistas apontam que a SOP não é uma condição única e idêntica em todas as pacientes, mas um conjunto de sinais e sintomas que podem aparecer com intensidades diferentes. Em muitos casos, o diagnóstico demora a ser feito porque alterações menstruais e ganho de peso são atribuídos a fatores do dia a dia. Por isso, a orientação é que qualquer mudança persistente no ciclo ou na pele receba a avaliação de um profissional de saúde.

Os sintomas da síndrome do ovário policístico podem variar bastante, mas alguns sinais aparecem com frequência – depositphotos.com / jordache



O que é síndrome do ovário policístico?

A síndrome do ovário policístico é definida por um conjunto de alterações que envolvem ovários aumentados, presença de múltiplos folículos (os chamados cistos no ultrassom), irregularidade menstrual e sinais de excesso de hormônios androgênicos. Porém, não se trata de um tumor, mas de uma disfunção na forma como os ovários amadurecem e liberam os óvulos. Em geral, o diagnóstico combina avaliação clínica, exames laboratoriais e ultrassonografia pélvica.

De acordo com critérios amplamente utilizados na prática médica, a SOP costuma ser identificada quando estão presentes pelo menos dois dos seguintes elementos: ciclos menstruais irregulares ou ausentes, sinais clínicos ou laboratoriais de excesso de andrógenos e aspecto policístico dos ovários ao exame de imagem. Ademais, outros problemas que causam alterações hormonais semelhantes precisam ser descartados, como disfunções da tireoide ou da glândula adrenal.

Quais são os sintomas mais comuns da SOP?

Os sintomas da síndrome do ovário policístico podem variar bastante, mas alguns sinais aparecem com frequência. Assim, entre os que aparecem com mais frequência estão:

Menstruação irregular, com ciclos muito longos, espaçados ou ausência de fluxo por meses;

Aumento de pelos em regiões como rosto, peito, abdômen e costas;

Queda de cabelo ou afinamento dos fios, lembrando o padrão masculino;

Acne persistente, principalmente em rosto, costas e peito;

Dificuldade para engravidar, associada à ovulação irregular.

Além disso, muitas pacientes com ovário policístico relatam ganho de peso e dificuldade de emagrecer. Em especial, quando existe resistência à insulina. Em alguns casos, surgem manchas escurecidas em áreas de dobras, como pescoço e axilas, que têm o nome de acantose nigricans, associadas a alterações metabólicas. Porém, a intensidade dos sintomas não necessariamente corresponde à gravidade da doença, o que reforça a importância da avaliação individualizada.

Quais complicações a síndrome do ovário policístico pode trazer?

A SOP não se restringe ao sistema reprodutor. Estudos mostram que a síndrome relaciona-se a um risco maior de desenvolver condições metabólicas ao longo da vida. Entre elas, destacam-se resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Além disso, alterações no colesterol e aumento da pressão arterial. Esses fatores, combinados, elevam a probabilidade de doenças cardiovasculares em longo prazo.

Outra preocupação é o impacto da irregularidade menstrual prolongada sobre o endométrio, camada interna do útero. Afinal, quando a menstruação não ocorre com frequência, o tecido pode ficar exposto a estímulos hormonais contínuos, o que, sem acompanhamento e tratamento, aumenta o risco de hiperplasia endometrial e, em alguns casos, de câncer de endométrio. Ademais, também há relatos de repercussões emocionais, como ansiedade e baixa autoestima, associadas às mudanças físicas e às dificuldades de engravidar.

A síndrome do ovário policístico é definida por um conjunto de alterações que envolvem ovários aumentados, presença de múltiplos folículos (os chamados cistos no ultrassom), irregularidade menstrual e sinais de excesso de hormônios androgênicos – depositphotos.com / katerynakon



Como é feito o tratamento da SOP?

O tratamento da síndrome do ovário policístico é individualizado e depende dos sintomas predominantes e dos objetivos de cada paciente, como regular o ciclo, controlar a pele ou buscar gestação. Em geral, a primeira medida recomendada envolve mudanças no estilo de vida, com atenção à alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e controle do peso. Perdas modestas de peso já podem melhorar a ovulação e a resposta aos tratamentos.

Do ponto de vista medicamentoso, médicos costumam lançar mão de diferentes estratégias. Entre elas estão:

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Anticoncepcionais hormonais combinados , para regular o ciclo e reduzir acne e excesso de pelos;

, para regular o ciclo e reduzir acne e excesso de pelos; Medicamentos para resistência à insulina , como a metformina, quando indicada, para melhorar o metabolismo da glicose;

, como a metformina, quando indicada, para melhorar o metabolismo da glicose; Drogas específicas para redução de pelos , sob supervisão, em casos de hirsutismo importante;

, sob supervisão, em casos de hirsutismo importante; Indutores de ovulação, para pacientes que desejam engravidar.

Em situações em que o tratamento clínico não alcança os resultados esperados, podem ser avaliadas técnicas de reprodução assistida ou abordagens cirúrgicas pontuais, sempre seguindo protocolos atualizados. O acompanhamento regular com ginecologista, endocrinologista e, quando necessário, nutricionista e outros profissionais de saúde ajuda a monitorar sintomas, prevenir complicações e ajustar as condutas ao longo do tempo, oferecendo melhor controle da condição e qualidade de vida.