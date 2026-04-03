Babymetal no Brasil: curiosidades e informações sobre show da banda japonesa

Babymetal é um grupo japonês que se tornou um dos nomes mais comentados da música pesada na última década. A banda, que anunciou que fará um show único no Brasil em novembro de 2026, compõe-se de um trio de cantoras: Suzuka Nakamoto, conhecida como Su-metal, Moa Kikuchi, a Moametal, e Momoko Okazaki, a Momometal. O grupo se destaca por unir visual colorido, referências ao pop japonês e elementos de cultura idol com guitarras distorcidas, bateria acelerada e vocais típicos do heavy metal. Portanto, essa combinação, muitas vezes chamada de kawaii metal, transformou o grupo em um fenômeno global.

Com base nessa proposta híbrida, Babymetal passou a circular tanto em programas de TV japoneses quanto em grandes festivais de música pesada ao redor do mundo. Ademais, a presença de coreografias detalhadas, figurinos cheios de brilho e cenários grandiosos contrasta com riffs pesados e passagens mais sombrias, criando um contraste marcante. Portanto, essa dualidade ajudou o grupo a alcançar públicos que normalmente não se aproximariam do metal tradicional. Ao mesmo tempo, despertou curiosidade entre fãs de rock e metal mais antigos.

A principal característica do estilo musical do Babymetal é a fusão de gêneros que, à primeira vista, parecem opostos – Chester/Wikimedia Commons

O que torna o estilo musical do Babymetal diferente?

A principal característica do estilo musical do Babymetal é a fusão de gêneros que, à primeira vista, parecem opostos. Afinal, as músicas combinam bases de heavy metal, thrash, power metal e até elementos de electronic dance music com melodias vocais típicas do J-pop. Enquanto a banda de apoio, conhecida como Kamiband em diversas fases da carreira, entrega arranjos rápidos e agressivos, as vozes de Su-metal, Moametal e Momometal mantêm um tom mais melódico, frequentemente com refrões fáceis de lembrar.

Essa mistura é trabalhada com produções de estúdio complexas, uso de camadas eletrônicas, coros e mudanças bruscas de andamento. Em uma mesma faixa, a banda pode alternar entre passagens pesadas com breakdowns típicos do metal moderno, trechos que lembram trilhas de animes e momentos quase dançantes. Assim, o grupo acabou se tornando uma espécie de porta de entrada para o metal, principalmente para quem vem do universo do pop asiático e da cultura otaku.

Quem são Su-metal, Moametal e Momometal dentro do grupo?

Dentro do Babymetal, cada integrante tem um papel definido. Su-metal é a vocalista principal, responsável pela maior parte das linhas de voz e pelos momentos mais dramáticos das canções. Sua extensão vocal e o timbre mais encorpado sustentam os refrões e as partes em que a banda explora harmonias mais complexas. Por sua vez, Moametal e Momometal atuam como cantoras de apoio, dançarinas e parceiras de palco; Assim, reforçam respostas vocais, coros e interações com o público.

O trio também se destaca pela coreografia. Afinal, cada música costuma ter movimentos específicos, pensados para acompanhar os riffs e mudanças de ritmo. Em shows, Su-metal conduz as partes principais, enquanto Moametal e Momometal criam simetrias e formações que reforçam o visual de grupo idol. Porém, mesmo com essa estética mais fofa, o repertório aborda temas como superação, identidade e fantasia, alinhados ao imaginário do metal e à narrativa de um universo Babymetal apresentado em clipes e materiais visuais.

Quais são as principais músicas e álbuns do Babymetal?

Ao longo da carreira, Babymetal lançou diversas faixas que se tornaram referência dentro do kawaii metal. Assim, entre as músicas mais lembradas estão:

Gimme Chocolate!! uma das canções responsáveis por projetar o grupo internacionalmente, graças à combinação de riff acelerado e refrão repetitivo;

uma das canções responsáveis por projetar o grupo internacionalmente, graças à combinação de riff acelerado e refrão repetitivo; Megitsune que mescla elementos da cultura tradicional japonesa com pegada moderna de metal;

que mescla elementos da cultura tradicional japonesa com pegada moderna de metal; Karate marcada por um refrão forte e por um clima mais épico;

marcada por um refrão forte e por um clima mais épico; Road of Resistance com forte influência de power metal e clima de hino de estádio.

Os álbuns de estúdio também tiveram impacto relevante. O disco de estreia, Babymetal, apresentou ao mundo a mistura de pop e metal de forma direta. Em seguida, Metal Resistance consolidou o nome do grupo fora do Japão. Já Metal Galaxy explorou sonoridades de diferentes países, com participações de artistas de metal ocidentais. Ademais, lançamentos mais recentes mantêm a proposta de experimentar com estilos e reforçam a identidade própria da banda.

Como é o reconhecimento internacional e a relação com o público brasileiro?

O reconhecimento internacional do Babymetal pode ser medido por apresentações em festivais como Glastonbury, Download Festival e Rock on the Range, além de turnês pela Europa, América do Norte e Ásia. O grupo já dividiu palco ou participou de turnês com bandas de renome no metal e no rock, o que ampliou ainda mais a visibilidade. Materiais em vídeo, transmissões ao vivo e redes sociais também tiveram papel decisivo na expansão da base de fãs em diferentes continentes.

No Brasil, o interesse pelo Babymetal cresceu na última década, impulsionado por fãs de cultura japonesa, anime, J-pop e metal. Em 2026, essa relação ganha um novo capítulo: o grupo fará um show único no Brasil, em São Paulo, no dia 28 de novembro, um sábado, no Espaço Unimed. A venda geral de ingressos está marcada para começar em 22 de abril, às 10h, pelo site da Eventim. Até o momento, os preços dos tíquetes ainda não foram divulgados, o que mantém a atenção voltada às próximas atualizações oficiais.

O reconhecimento internacional do Babymetal pode ser medido por apresentações em festivais como Glastonbury, Download Festival e Rock on the Range, além de turnês pela Europa, América do Norte e Ásia – Drew de F Fawkes/Wikimedia Commons

O que os fãs podem esperar da próxima apresentação no Brasil?

Os shows do Babymetal costumam reunir cenografia detalhada, jogos de luz, painéis de LED e sequências de efeitos que acompanham cada faixa. A expectativa é que o repertório no Espaço Unimed inclua sucessos como Gimme Chocolate!!, Megitsune e Karate, além de músicas mais recentes, mantendo o equilíbrio entre fases diferentes da carreira. Coreografias, interação com o público e a presença da banda de apoio completam o espetáculo, que tende a atrair tanto admiradores antigos quanto curiosos que conhecem o grupo pela mistura inusitada de estilos.

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Com essa apresentação marcada em São Paulo, o trio reforça a conexão com o público latino-americano e demonstra como um projeto que une J-pop, heavy metal e estética idol conseguiu espaço em cenários variados. Babymetal segue como um caso particular dentro do mercado musical, criando uma identidade própria que dialoga com tendências globais, sem abandonar a forte marca japonesa que acompanha o grupo desde o início.