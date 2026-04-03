República Democrática do Congo: história do país que está na Copa do Mundo

A classificação da seleção da República Democrática do Congo para a Copa do Mundo de 2026 recolocou o país africano no noticiário internacional, desta vez associada ao futebol. A equipe nacional garantiu vaga ao derrotar a Jamaica por 1 a 0 na repescagem mundial, garantindo lugar no torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, o resultado resgatou lembranças de uma trajetória histórica marcada por colonização, independência conturbada, ditaduras e guerras que influenciaram diretamente a formação do Estado congolês moderno.

Esse retorno ao principal palco do futebol mundial ocorre em um momento em que a República Democrática do Congo busca consolidar instituições e projetar uma imagem de maior estabilidade. Apesar de desafios persistentes em segurança, economia e infraestrutura, o país tenta fortalecer sua presença na política regional africana. Por isso, o desempenho da seleção congolesa é um símbolo dessa tentativa de reorganização nacional. Ao mesmo tempo, que reacende o interesse pela história de um território central no coração do continente africano.

Em 1965, o general Mobutu Sese Seko assumiu o poder por meio de golpe militar na então República do Congo – Agence Zaire Presse/Wikimedia Commons

Como surgiu a República Democrática do Congo?

A história da República Democrática do Congo é marcada por mudanças de nomes, fronteiras contestadas e forte presença de potências estrangeiras. A região, rica em recursos naturais como cobre, cobalto, ouro, diamantes e borracha, abrigava diversos reinos africanos antes da chegada europeia, com destaque para o Reino do Kongo, que manteve relações com portugueses desde o século XV. Durante séculos, populações locais sofreram o o impacto do tráfico de escravizados e por redes comerciais que ligavam o interior do continente ao Atlântico.

No final do século XIX, houve a incorporação do território ao chamado Estado Livre do Congo, domínio pessoal do rei Leopoldo II, da Bélgica. Esse período associou-se a práticas de exploração intensa e trabalho forçado, que provocaram grande redução populacional. Em 1908, diante de denúncias internacionais, a Bélgica assumiu controle formal da região, que passou a ser conhecida como Congo Belga. Porém, o modelo colonial manteve a extração de matérias-primas como eixo central, com pouca participação da população local nas decisões políticas e na administração pública.

Independência, crises políticas e mudança de nomes

A proclamação da independência, em 30 de junho de 1960, dando origem à República do Congo, com capital em Léopoldville (atual Kinshasa). Porém, o processo ocorreu de forma rápida e sem preparação institucional robusta, o que contribuiu para disputas de poder internas. Poucos meses depois, o país mergulhou em crise, com movimentos separatistas em regiões estratégicas, como Katanga, e forte intervenção externa. Ademais, tudo ocorreu em um contexto de Guerra Fria e interesses sobre o potencial mineral congolês.

Em 1965, o general Mobutu Sese Seko assumiu o poder por meio de golpe militar. Seu governo adotou uma política de autenticidade africana, que incluiu a mudança do nome do país para Zaire em 1971 e a substituição de nomes considerados europeus por versões locais. Apesar de um discurso de soberania e nacionalismo econômico, o regime concentrou poder, limitou a oposição e enfrentou acusações de corrupção. Nesse período, houve a utilização do futebol como instrumento de projeção internacional, com a seleção zairense participando da Copa do Mundo de 1974, na então Alemanha Ocidental.

Como o país se tornou a República Democrática do Congo novamente?

A década de 1990 marcou o enfraquecimento do governo Mobutu, com a pressão da crise econômica, contestação política interna e fim da Guerra Fria. Em 1997, uma rebelião liderada por Laurent-Désiré Kabila, com o apoio de países vizinhos, derrubou Mobutu. Assim, o novo governo restabeleceu o nome República Democrática do Congo. Porém, a mudança não bastou para encerrar os conflitos. Assim, em 1998 teve início uma guerra de grandes proporções, envolvendo vários países africanos.

Os acordos de paz assinados nos anos seguintes reduziram parte da violência em nível nacional, mas não eliminaram confrontos armados. Em especial, na região leste do país, onde atuam grupos rebeldes e milícias locais. Missões de paz das Nações Unidas foram instaladas para tentar estabilizar o território. Ao longo dos anos 2000 e 2010, o país realizou eleições, buscou reestruturar as Forças Armadas e retomou gradualmente o crescimento econômico, com o impulso da mineração e investimentos em infraestrutura, ainda que de forma desigual.

Qual é a importância da classificação do Congo para a Copa do Mundo de 2026?

A classificação para a Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica na repescagem, tem peso simbólico em meio a esse contexto histórico. Afinal, o feito representa o retorno da seleção congolesa ao cenário global mais de meio século depois da participação em 1974, ainda sob o nome Zaire. Portanto, a presença do país no torneio ocorre em um momento em que o futebol se torna espaço de visibilidade internacional para nações em busca de reposicionamento político e econômico.

O desempenho da equipe nacional ajuda a construir um sentimento de identidade compartilhada entre diferentes regiões e grupos étnicos. Em um território de dimensões continentais, a seleção de futebol funciona como um dos raros elementos de coesão simbólica. Dessa forma, a trajetória até a classificação, coroada pela vitória na repescagem mundial, é frequentemente associada à ideia de superação de obstáculos históricos, embora os desafios internos permaneçam presentes.

Aspectos históricos que influenciam o presente do país

A história da República Democrática do Congo deixou marcas profundas que ainda influenciam a realidade atual. Entre os elementos mais citados por analistas estão:

Herança colonial : estrutura econômica voltada à exportação de recursos naturais, com pouca diversificação produtiva.

: estrutura econômica voltada à exportação de recursos naturais, com pouca diversificação produtiva. Centralização de poder : longa tradição de governos fortes no Executivo, com instituições frágeis.

: longa tradição de governos fortes no Executivo, com instituições frágeis. Conflitos regionais : presença de grupos armados em áreas de fronteira e disputas por controle de minas.

: presença de grupos armados em áreas de fronteira e disputas por controle de minas. Diversidade étnica e linguística : riqueza cultural que, em alguns momentos, também alimentou tensões políticas.

: riqueza cultural que, em alguns momentos, também alimentou tensões políticas. Interferências externas: envolvimento de potências estrangeiras em períodos decisivos da história do país.

Esses fatores ajudam a explicar por que avanços econômicos e políticos convivem com obstáculos estruturais. Em paralelo, manifestações culturais como a música, a dança e o próprio futebol ganharam destaque como espaços de expressão social e projeção internacional. A classificação da seleção congolesa para a Copa do Mundo de 2026 se insere nesse movimento, conectando a história do país a um dos eventos esportivos de maior visibilidade global.

A classificação da República Democrática do Congo reacende o interesse pela história de um território central no coração do continente africano – depositphotos.com / Furian



Quais são os próximos desafios para a República Democrática do Congo?

No cenário atual, a República Democrática do Congo enfrenta o desafio de transformar seus recursos naturais em desenvolvimento sustentável, com redução de desigualdades e ampliação de serviços básicos. A necessidade de fortalecer instituições, ampliar a participação política e garantir maior estabilidade nas regiões em conflito permanece no centro do debate sobre o futuro do país. Ao mesmo tempo, cresce a discussão sobre transparência na exploração de minerais estratégicos, como o cobalto, essencial para baterias e tecnologias ligadas à transição energética.

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Nesse contexto, a participação na Copa do Mundo de 2026 oferece uma vitrine para mostrar outro lado da República Democrática do Congo: o de uma sociedade com tradição esportiva, cultural e histórica diversa. O caminho percorrido desde os tempos de colônia até o retorno ao Mundial revela um país em constante transformação, marcado por rupturas, reconstruções e pela busca permanente de reconhecimento no cenário internacional.