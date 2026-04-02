Bósnia elimina a Itália e vai à Copa: a história por trás da surpresa

A classificação da Bósnia e Herzegovina para a Copa do Mundo após eliminar a Itália ganha peso quando se observa a trajetória do país. O triunfo esportivo nasce de um contexto marcado por conflitos, reconstrução lenta e busca por reconhecimento internacional. Assim, o futebol se torna uma vitrine para uma nação que ainda organiza suas feridas históricas.

O país dos Bálcãs surge de uma combinação complexa de povos, religiões e influências políticas. Ao longo do século XX, a Bósnia integra a Iugoslávia socialista e compartilha instituições com as demais repúblicas. No entanto, a convivência frágil, somada a disputas nacionais, abre caminho para o desejo de independência. A partir daí, o cenário interno muda de forma intensa.

Povo nas ruas da Bósnia comemorando vaga na Copa do Mundo de 2026 – Reprodução

História da Bósnia e Herzegovina antes da independência

A região da Bósnia passa por vários impérios ao longo dos séculos. Primeiro, reinos medievais organizam o território. Depois, o Império Otomano domina a área por aproximadamente quatrocentos anos. Em seguida, o Império Austro-Húngaro assume o controle e introduz novas estruturas administrativas.

Após a Primeira Guerra Mundial, o território integra o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Mais tarde, o país ganha o nome de Reino da Iugoslávia. Depois da Segunda Guerra Mundial, nasce a República Socialista Federativa da Iugoslávia. Dentro dessa federação, a Bósnia e Herzegovina ocupa o papel de uma das seis repúblicas constitutivas.

No período socialista, o governo central incentiva uma identidade iugoslava comum. Ao mesmo tempo, comunidades bósnias muçulmanas, sérvias ortodoxas e croatas católicas mantêm tradições próprias. Essa diversidade cultural enriquece o país. Porém, também alimenta tensões políticas, especialmente quando o regime de Tito chega ao fim.

Independência da Iugoslávia e início da guerra

Com o enfraquecimento do governo federal, movimentos nacionalistas ganham espaço nos anos 1990. A Bósnia e Herzegovina organiza um referendo sobre a independência em 1992. A maioria dos votantes apoia a saída da Iugoslávia. Em seguida, líderes locais declaram o novo Estado soberano.

Logo após essa decisão, forças políticas ligadas a grupos sérvios na região reagem e organizam estruturas paralelas. O conflito começa de forma rápida e atinge cidades, vilarejos e rotas estratégicas. As linhas de frente mudam com frequência. Enquanto isso, a população civil enfrenta deslocamentos forçados, cercos e graves violações de direitos.

Organismos internacionais iniciam negociações, porém os combates se estendem por vários anos. As imagens de destruição em cidades históricas circulam pelo mundo. Em 1995, após ofensivas militares e pressão diplomática, representantes das partes em conflito assinam o Acordo de Dayton. Esse documento define fronteiras internas e um modelo de Estado complexo, com duas entidades principais e um sistema político de partilha de poder.

Como a guerra molda a Bósnia atual?

O acordo encerra os combates, mas deixa marcas profundas nas relações internas. Muitas famílias permanecem deslocadas. Em várias cidades, comunidades que antes conviviam lado a lado se reorganizam de forma separada. Edifícios destruídos, cemitérios recentes e monumentos de memória ainda representam a guerra no cotidiano bósnio.

Ao mesmo tempo, instituições públicas iniciam um processo de reconstrução. Escolas, hospitais e estradas recebem ajuda de organismos internacionais. Projetos culturais buscam registrar a história recente e, ao mesmo tempo, incentivar algum nível de diálogo entre grupos étnicos. Essas iniciativas seguem em curso até 2026.

Reconstrução física: cidades reformam pontes, residências e prédios públicos.

cidades reformam pontes, residências e prédios públicos. Reconstrução social: associações trabalham com vítimas de guerra.

associações trabalham com vítimas de guerra. Reconstrução institucional: o país adapta leis e estruturas políticas.

Sarajevo – depositphotos.com / Xantana

Bósnia na Copa do Mundo e impacto ao eliminar a Itália

A classificação da Bósnia e Herzegovina para a Copa, após eliminar a Itália, simboliza mais que um resultado esportivo. A seleção representa um Estado que ainda lida com fronteiras internas. Jogadores com origens distintas dividem o mesmo vestiário. Dessa forma, o elenco nacional oferece uma imagem de cooperação possível dentro do país.

O duelo contra a Itália desperta atenção pela tradição da seleção italiana. Ao superar uma equipe com títulos mundiais, a Bósnia ganha visibilidade na imprensa global. Muitos torcedores, ao acompanhar a campanha, passam a buscar informações sobre Sarajevo, Mostar e outras cidades bósnias. O futebol, assim, funciona como porta de entrada para a história nacional.

A classificação reforça a identidade bósnia em eventos internacionais. O resultado projeta novos atletas no cenário europeu. A campanha fortalece ligas locais e categorias de base.

Em estádios bósnios, bandeiras com diferentes símbolos regionais dividem espaço com o escudo nacional. Torcedores cantam em conjunto e acompanham a seleção durante eliminatórias e amistosos. Essa torcida conjunta não elimina divergências políticas, mas oferece um espaço de convivência mais leve.

Memória, futebol e futuro da Bósnia e Herzegovina

A história recente da Bósnia mostra como conflitos armados afetam gerações inteiras. Ao mesmo tempo, a participação em Copas do Mundo oferece outra narrativa para o país. Em vez de aparecer apenas em notícias sobre guerra e crises, a Bósnia surge como nação que investe em esporte, cultura e educação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Monumentos de guerra seguem presentes, porém novos estádios, centros de treinamento e programas para jovens também ocupam espaço. Escolas discutem o passado recente, enquanto clubes de futebol formam atletas que sonham com torneios internacionais. Entre lembranças de divisões e sinais de cooperação, a Bósnia e Herzegovina constrói seu caminho no cenário global.