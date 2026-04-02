O mistério da neve melancia e o cheiro curioso

A chamada neve-melancia intriga turistas, pesquisadores e moradores de regiões geladas. Esse fenômeno natural transforma paisagens brancas em áreas rosadas ou vermelhas. O cenário lembra melancia cortada, por isso o nome popular. Ao mesmo tempo, a ciência relaciona o acontecimento com organismos microscópicos muito específicos.

Relatos de neve de sangue aparecem há séculos em relatos de exploradores. A ciência moderna, porém, explica o fenômeno com mais precisão. Hoje, pesquisadores observam essa neve colorida com atenção. Dessa forma, eles buscam entender impactos ambientais e mudanças climáticas ligadas ao fenômeno.

O que é a neve-melancia e onde ela aparece?

A neve-melancia corresponde a um tipo de neve que adquire tons de rosa, vermelho ou alaranjado. Geralmente, o fenômeno ocorre em áreas frias com presença de neve sazonal ou permanente. As regiões polares concentram boa parte dos registros atuais. No entanto, cadeias de montanhas de grande altitude também apresentam o evento.

Pesquisadores observam neve de sangue na Antártida, no Ártico e em glaciares alpinos. Os Himalaias, os Andes e montanhas rochosas da América do Norte também registram ocorrências. Em muitos casos, a neve vermelha aparece no verão local. Nessa época, temperaturas ligeiramente mais altas favorecem o desenvolvimento de algas.

Em áreas de turismo de montanha, a neve-melancia chama atenção de quem pratica esportes de inverno. Muitas pessoas associam a cor a poluição. Entretanto, cientistas destacam que o fenômeno se relaciona principalmente a processos biológicos. Assim, a tonalidade funciona como sinal da presença de vida microscópica na neve.

Neve melancia – Reprodução

Por que a neve fica vermelha? Qual o papel das algas microscópicas?

A principal responsável pela neve de sangue é uma alga microscópica chamada Chlamydomonas nivalis. Esse organismo vive em ambientes frios e aguenta temperaturas bem baixas. Quando as condições mudam um pouco, a alga entra em fase de crescimento. Desse modo, ela colore a neve ao redor.

Essa microalga produz pigmentos avermelhados chamados carotenoides. Esses compostos protegem as células da radiação solar intensa. A neve reflete bastante luz, então a alga precisa de defesa. Assim, o pigmento age como um escudo contra os raios ultravioleta e o excesso de luminosidade.

Ao se multiplicar, a alga se concentra na camada superficial da neve. A presença de muitos indivíduos altera a coloração do gelo. O branco passa a mostrar manchas rosadas, alaranjadas ou vermelhas. Em alguns trechos, o acúmulo cria verdadeiros tapetes coloridos. Esse efeito gera a impressão de sangue espalhado sobre o solo gelado.

Pesquisadores também destacam outro efeito importante. O pigmento vermelho aumenta a absorção de calor pela neve. Dessa forma, o gelo derrete mais rápido em áreas cobertas pela alga. Esse processo, chamado de escurecimento da neve, pode acelerar o recuo de geleiras. Assim, o fenômeno se relaciona de forma indireta com o aquecimento global.

Neve de sangue tem cheiro de quê?

A neve-melancia recebe esse nome não apenas pela cor. Em muitos locais, pessoas relatam cheiro e gosto que lembram melancia fresca. Quando alguém pisa ou esfrega a neve vermelha, o odor fica mais perceptível. O fenômeno resulta de compostos liberados pelas algas e por bactérias associadas.

Apesar do aroma, cientistas não recomendam ingerir essa neve colorida. O gelo pode conter partículas de poeira, micro-organismos diversos e contaminantes. Além disso, animais podem circular pela área. Portanto, o consumo direto não se mostra adequado nem seguro.

Quais curiosidades cercam a neve de sangue?

A neve-melancia aparece em crônicas antigas, relatos religiosos e relatos de expedições polares. Muitos observadores antigos atribuíram o fenômeno a sinais sobrenaturais. Hoje, a biologia e a climatologia explicam a origem do fenômeno. Apesar disso, o aspecto da neve ainda causa estranhamento em quem vê pela primeira vez.

Pesquisadores usam a neve de sangue como indicador ambiental. A presença de grandes manchas pode sugerir mudanças no regime de neve. Em alguns estudos, cientistas monitoram essas algas com imagens de satélite. Dessa forma, eles avaliam impactos sobre o derretimento de geleiras e o balanço energético regional.

O ciclo de vida dessas algas mostra grande resistência. Os esporos permanecem dormentes no gelo durante longos períodos. Quando a temperatura sobe um pouco e a luz aumenta, os esporos despertam. Em seguida, as células crescem e liberam novos esporos. Assim, o fenômeno se repete ano após ano nas mesmas áreas.

Alguns projetos de pesquisa também investigam a neve-melancia como modelo para estudos astrobiológicos. A capacidade de sobreviver em ambientes frios e com muita radiação desperta interesse. Essas características lembram condições presentes em outros corpos do Sistema Solar. Por isso, a neve de sangue ajuda cientistas a imaginar como formas simples de vida poderiam existir em planetas gelados.

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Com isso, a neve-melancia deixa de ser apenas uma curiosidade visual. O fenômeno se transforma em ferramenta de estudo sobre clima, ecologia e adaptação da vida. Ao observar a neve tingida de vermelho, a ciência enxerga um laboratório natural ao ar livre. Dessa maneira, o aspecto colorido ganha papel relevante na compreensão de ambientes frios em todo o planeta.