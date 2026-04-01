Por que a profissão de pedreiro é cada vez menos procurada?
A profissão de pedreiro acompanha a história das cidades brasileiras e continua sendo fundamental para qualquer obra, da casa simples aos grandes empreendimentos. Mesmo assim, o interesse dos mais jovens por essa carreira vem diminuindo de forma constante. Saiba os motivos desse fenômeno.
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A profissão de pedreiro acompanha a história das cidades brasileiras e continua sendo fundamental para qualquer obra, da casa simples aos grandes empreendimentos. Mesmo assim, o interesse dos mais jovens por essa carreira vem diminuindo de forma constante. Esse movimento envolve questões de remuneração, esforço físico, prestígio social, formação profissional e também a oferta de novas oportunidades em outros setores da economia.
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Nos últimos anos, com a expansão de serviços, tecnologia e comércio, muitos trabalhadores que poderiam seguir na construção civil acabam migrando para áreas consideradas mais leves ou com maior perspectiva de crescimento. Ao mesmo tempo, a imagem tradicional do pedreiro permanece ligada ao trabalho pesado, ao sol e à chuva. Portanto, isso afasta parte das novas gerações, especialmente em contextos urbanos.
Quantos pedreiros existem no Brasil e como esse número mudou?
A palavra-chave central neste tema é profissão de pedreiro, que liga-se diretamente ao cenário da construção civil no país. Dados da PNAD Contínua do IBGE, organizados por ocupações, indicam que, em 2010, o Brasil tinha cerca de 1,8 milhão de trabalhadores atuando como pedreiros em sentido estrito (sem contar ajudantes de obras e outras funções de apoio). Atualmente, estimativas a partir das mesmas bases apontam algo em torno de 1,5 milhão de pedreiros, mostrando uma redução relevante, mesmo com oscilações ligadas a crises e retomadas do setor.
Especialistas em mercado de trabalho da construção civil apontam que essa queda não significa ausência de demanda. Segundo entidades do setor, como o Sinduscon e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, muitas empresas relatam dificuldade para contratar profissionais experientes. Ou seja, há vagas, mas falta interesse, principalmente entre jovens que entram no mercado e optam por outras carreiras.
Por que a profissão de pedreiro está menos procurada?
Entre os fatores que aparecem como razão para a queda na procura pela profissão de pedreiro, alguns se destacam e costumam aparecer em pesquisas sobre mão de obra na construção:
- Valorização financeira limitada: em muitas regiões, o salário do pedreiro não acompanha o custo de vida urbano. Mesmo com possibilidade de ganhar mais por produtividade ou por empreitada, a renda é vista como instável.
- Desgaste físico elevado: a rotina envolve esforço intenso, exposição ao clima, risco de acidentes e necessidade de grande resistência física, o que torna a carreira menos atraente quando comparada a trabalhos em escritório ou serviços internos.
- Prestígio social reduzido: ainda há forte associação entre o trabalho braçal e baixa qualificação, o que afeta a forma como a sociedade enxerga o pedreiro, apesar de ser uma atividade técnica e essencial.
- Formação técnica desigual: cursos de qualificação existem, mas não alcançam todo o país com a mesma qualidade. Muitos aprendem na prática, sem certificação formal, o que dificulta negociar melhores salários.
- Concorrência de outras carreiras: áreas como logística, atendimento, tecnologia básica (suporte, operação de sistemas) e serviços gerais oferecem trabalho menos físico, muitas vezes com horário mais previsível.
Esse conjunto de fatores leva muitos jovens a enxergar o ofício de pedreiro como temporário, algo a ser feito enquanto não aparece outra coisa. Ademais, a falta de um plano de carreira estruturado também contribui para essa percepção. Afinal, é comum não ficar claro como um ajudante pode evoluir para pedreiro, mestre de obras ou encarregado com aumento real de renda.
Como tornar a profissão de pedreiro mais atrativa para as novas gerações?
Para que a profissão de pedreiro volte a despertar interesse, diversas medidas podem ser adotadas por empresas, governos e entidades do setor. Assim, a combinação de valorização financeira, melhor ambiente de trabalho e reconhecimento técnico tende a ser decisiva.
- Rever a remuneração e a forma de contratação Adequar salários à complexidade do trabalho e ao custo de vida local é um ponto central. Modelos de contratação que garantam direitos básicos, como férias e proteção social, também ajudam a reduzir a sensação de instabilidade que muitos profissionais relatam.
- Investir em tecnologia para reduzir o desgaste físico A modernização dos canteiros de obras, com uso de equipamentos de içamento, andaimes mais seguros e ferramentas mecanizadas, diminui o esforço repetitivo e o risco de lesões. Isso pode aproximar o trabalho de pedreiro de um perfil mais técnico e menos associado exclusivamente à força física.
- Fortalecer a formação técnica e a certificação profissional Cursos em escolas técnicas, SENAI e programas municipais, com foco em alvenaria, revestimento, leitura de projetos e normas de segurança, ampliam o domínio técnico. A certificação reconhecida nacionalmente ajuda a valorizar o profissional e a estabelecer faixas salariais mais claras.
- Criar caminhos de carreira na construção civil Uma carreira estruturada, em etapas, é vista como um diferencial: de ajudante a pedreiro, de pedreiro a encarregado, e daí para funções como mestre de obras, técnico em edificações ou até gestor de obras. Deixar esses passos visíveis, com formação associada, torna a área mais atrativa a longo prazo.
- Trabalhar o prestígio social do ofício Campanhas públicas e privadas podem reforçar o papel do pedreiro na transformação das cidades. Mostrar obras de referência, destacar profissionais experientes e apresentar histórias de evolução na carreira ajuda a mudar a percepção social sobre o trabalho na construção.
O futuro da profissão de pedreiro pode ser diferente?
O cenário aponta para uma contradição, Afinal, ao mesmo tempo em que o número de pedreiros diminui, a demanda por moradia, infraestrutura e reformas permanece alta no Brasil. Ademais, com o avanço de tecnologias como pré-moldados, industrialização da construção e ferramentas digitais de projeto, o pedreiro tende a atuar cada vez mais como um profissional técnico, que entende processos, normas e padrões de qualidade.
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Se houver esforço coordenado para melhorar a remuneração, reduzir o desgaste físico, ampliar a formação técnica e fortalecer a imagem social da função, a carreira pode se tornar mais atrativa para as novas gerações. A construção civil continua precisando desse trabalhador especializado, e a forma como o mercado tratará a profissão nos próximos anos deve influenciar diretamente a quantidade e o perfil dos pedreiros no país.