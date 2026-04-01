Qual é melhor: DIU hormonal ou DIU de cobre? Guia completo

Ao falar de métodos contraceptivos de longa duração, o dispositivo intrauterino, que tem o nome popular de DIU, costuma aparecer como uma das principais alternativas. Entre as opções disponíveis, dois tipos se destacam: o DIU hormonal e o DIU de cobre. Ambos ficam dentro do útero e têm o mesmo objetivo, evitar uma gravidez, mas funcionam de formas diferentes e trazem efeitos distintos no dia a dia.

Entender as diferenças entre esses dois métodos ajuda a escolher o que combina melhor com o corpo, com a rotina e com o momento de vida de cada mulher. Assim, a comparação envolve pontos como eficácia, mecanismo de ação, vantagens, desvantagens, efeitos colaterais e perfis mais indicados. A seguir, veja o tema de forma detalhada, simples e direta.

Ambos ficam dentro do útero e têm o mesmo objetivo, evitar uma gravidez, mas funcionam de formas diferentes e trazem efeitos distintos no dia a dia – depositphotos.com / mariakray

O que é o DIU hormonal e como ele funciona?

O DIU hormonal é um pequeno dispositivo em formato de T que libera uma quantidade baixa e constante do hormônio levonorgestrel, um tipo de progesterona sintética. Esse hormônio age principalmente dentro do útero, engrossando o muco do colo uterino, o que dificulta a passagem dos espermatozoides. Além disso, deixa o interior do útero menos favorável para a implantação de um óvulo fertilizado.

Em muitos casos, o DIU hormonal também reduz bastante o fluxo menstrual e as cólicas. Algumas pessoas chegam a ficar com sangramentos bem pequenos ou até sem menstruar durante o uso, o que é um efeito que se espera, explicado pelo hormônio atuando na camada interna do útero (endométrio). Além disso, a duração varia conforme a marca, mas, em geral, esse tipo de DIU tem validade de 3 a 8 anos.

O que é o DIU de cobre e qual é o seu mecanismo de ação?

O DIU de cobre também tem formato de T, mas, em vez de liberar hormônios, possui fios ou anéis de cobre enrolados em sua estrutura. O cobre é um metal que altera o ambiente dentro do útero, tornando-o hostil para os espermatozoides. Assim, ele interfere na forma como esses espermatozoides se movimentam e sobrevivem, o que reduz a chance de encontrarem o óvulo.

Por não ter hormônios, o DIU de cobre não muda o ciclo menstrual de forma sistêmica. Ou seja, não interfere no funcionamento dos hormônios do corpo como um todo. A menstruação continua acontecendo, mas, para muitas mulheres, passa a ser mais intensa e com maiores chances de cólicas. Em especial, nos primeiros meses após a inserção. Ademais, a duração costuma ser longa, variando de cerca de 5 até 10 anos, dependendo do modelo.

DIU hormonal x DIU de cobre: qual é mais eficaz e seguro?

Tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre estão entre os métodos contraceptivos mais eficazes disponíveis hoje. Afinal, a taxa de falha de ambos é muito baixa, em torno de 0,1% a 0,8% ao ano. Ou seja, isso significa que, de 1000 pessoas usando o método, apenas poucas podem engravidar em um ano de uso típico. Na prática, essa eficácia é comparável à da laqueadura, com a vantagem de ser um método reversível.

Quanto à segurança, os dois são métodos de longa duração confiáveis para a maioria das pessoas. A inserção é feita por profissional de saúde treinado, em consultório ou ambulatório. Há um pequeno risco de complicações, como infecção nas primeiras semanas, expulsão espontânea do DIU ou perfuração uterina, mas esses eventos são raros e monitorados. Nenhum dos dois métodos protege contra infecções sexualmente transmissíveis.

Quais são as principais vantagens do DIU hormonal e do DIU de cobre?

Cada tipo de DIU traz um conjunto específico de benefícios. Em resumo, o DIU hormonal tende a ser mais vantajoso para quem tem queixas ligadas à menstruação, enquanto o DIU de cobre costuma atrair quem deseja evitar hormônios.

Vantagens do DIU hormonal : Redução importante do fluxo menstrual, com possível ausência de menstruação. Diminuição de cólicas menstruais em grande parte das pessoas usuárias. Dose hormonal baixa e localizada principalmente no útero. Alta eficácia contraceptiva por vários anos.

: Vantagens do DIU de cobre : Não utiliza hormônios, preservando o ciclo menstrual natural. Opção para quem tem contraindicação a hormônios ou prefere evitá-los. Longa duração, com modelos que podem ficar até cerca de 10 anos. Também pode ser usado como método de emergência, se inserido em prazo adequado após relação desprotegida.

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Quais são as desvantagens e efeitos colaterais de cada tipo de DIU?

Apesar da alta eficácia, o DIU hormonal e o DIU de cobre podem trazer efeitos indesejados, principalmente nos primeiros meses. Conhecer essas possíveis reações ajuda a ter expectativas mais realistas.

Desvantagens e efeitos do DIU hormonal : Sangramentos irregulares ou em borra nos primeiros meses de uso. Possíveis sintomas relacionados ao hormônio, como sensibilidade mamária, dor de cabeça ou alterações de humor em algumas pessoas. Necessidade de troca após o fim da validade, que é menor do que a de alguns modelos de cobre.

: Desvantagens e efeitos do DIU de cobre : Aumento do fluxo menstrual, com menstruações mais longas ou intensas. Maior chance de cólicas, em especial nos ciclos iniciais. Pode ser desconfortável para quem já tem menstruações naturalmente muito fortes.

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Para quais perfis o DIU hormonal é mais indicado?

O DIU hormonal costuma ser bem alinhado ao perfil de pessoas que desejam um método de longa duração e, ao mesmo tempo, querem reduzir sintomas ligados à menstruação. Em especial, pode ser adequado para quem:

Tem fluxo menstrual intenso ou anemia causada por sangramentos fortes. Sofre com cólicas intensas e recorrentes. Não apresenta contraindicações ao uso de progesterona. Busca um método discreto, de baixa manutenção e com poucos hormônios circulando no corpo.

Também é uma opção para quem já tentou outros métodos hormonais e teve dificuldade de adaptação, mas ainda assim aceita o uso de uma dose baixa de hormônio localizada no útero. A avaliação individual com profissional de saúde é essencial para verificar histórico clínico, uso de medicamentos e possíveis restrições.

Quando o DIU de cobre pode ser a melhor alternativa?

O DIU de cobre tende a se encaixar melhor em pessoas que preferem evitar completamente hormônios ou que têm contraindicação médica ao uso deles. Alguns exemplos de perfil incluem:

Pessoas com histórico de problemas relacionados a hormônios, conforme avaliação médica.

Quem valoriza manter o ciclo menstrual o mais natural possível.

Quem aceita a possibilidade de fluxo mais intenso e cólicas em troca de um método sem hormônio.

Pessoas que desejam um método com longa duração, muitas vezes maior que a de alguns DIUs hormonais.

Outra característica do DIU de cobre é que ele pode ser escolhido por quem busca também uma opção de emergência de alta eficácia, desde que seja inserido em tempo adequado após uma relação sexual sem proteção, conforme orientação profissional.

O DIU hormonal costuma ser bem alinhado ao perfil de pessoas que desejam um método de longa duração e, ao mesmo tempo, querem reduzir sintomas ligados à menstruação – depositphotos.com / mariakray



Como decidir entre DIU hormonal e DIU de cobre na prática?

A escolha entre DIU hormonal e DIU de cobre costuma levar em conta o impacto desejado na menstruação, a relação com hormônios e o histórico de saúde. Quem se incomoda com fluxo intenso e cólicas geralmente se beneficia mais do DIU hormonal. Já quem valoriza um método sem hormônios, mesmo aceitando sangramentos mais fortes, tende a preferir o DIU de cobre.

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Em qualquer cenário, a decisão ideal envolve uma conversa detalhada com profissional de saúde, que avalia exames, histórico ginecológico e outras condições clínicas. A partir dessas informações, torna-se mais simples escolher o tipo de DIU que melhor se ajusta ao corpo, ao estilo de vida e aos planos reprodutivos de cada pessoa.