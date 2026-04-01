A síndrome de Capgras é um transtorno neuropsiquiátrico raro. Nesse quadro, a pessoa acredita que alguém próximo, geralmente um familiar ou parceiro afetivo, sofreu substituição por um impostor idêntico. Essa experiência causa grande estranhamento na convivência diária e frequentemente gera conflitos. Isso ocorre porque o indivíduo mantém forte convicção de que está diante de alguém que apenas se parece com quem conhece, mas não representa a pessoa verdadeira. Em alguns casos, o fenômeno também envolve animais de estimação ou até objetos do dia a dia.

Esse delírio de duplicação raramente aparece de forma isolada. Na maior parte dos casos, a síndrome se associa a outras condições médicas ou psiquiátricas, como demências, esquizofrenia ou lesões cerebrais. Por isso, profissionais de saúde mental encaram o quadro como um sinal de alerta importante e indicam investigação clínica mais ampla. Assim, a equipe identifica precocemente o problema, facilita a busca por tratamento adequado e reduz o impacto nas relações familiares e na segurança do paciente.

Síndrome de Capgras: quando o familiar parece um impostor

A palavra-chave síndrome de Capgras descreve um tipo específico de delírio de identificação equivocada. No dia a dia, o paciente reconhece visualmente o rosto de quem está à sua frente. No entanto, ele afirma que alguém trocou aquela pessoa por um sósia, um clone ou até por alguém com intenções hostis. A memória biográfica geralmente permanece preservada. Dessa forma, ele se lembra da história do familiar, mas insiste que o indivíduo presente ali atua apenas como um substituto.

Os relatos clínicos incluem situações em que o paciente evita o contato com o suposto impostor e recusa qualquer aproximação. Em outras ocasiões, ele pede para que devolvam o verdadeiro parente e demonstra grande angústia. Em casos mais graves, surgem comportamentos agressivos motivados por medo ou desconfiança intensa. Esse conjunto de manifestações interfere diretamente no convívio doméstico e aumenta o risco de desorganização emocional. Nesses cenários, cuidadores e equipe de saúde costumam intensificar a supervisão e planejar estratégias de segurança.

desconfiança – depositphotos.com / AllaSerebrina

Quais são as possíveis causas da síndrome de Capgras?

Pesquisadores ainda estudam as causas exatas da síndrome de Capgras. Contudo, a literatura científica aponta para uma combinação de fatores neurológicos e psiquiátricos. Em termos cerebrais, estudos sugerem um possível desacoplamento entre as áreas responsáveis pelo reconhecimento visual de rostos e as regiões ligadas à resposta emocional. Assim, o paciente reconhece a face do familiar, porém não sente a familiaridade afetiva habitual. Diante dessa contradição, ele conclui de forma delirante que se trata de um impostor.

Entre as condições médicas mais associadas à síndrome de Capgras, destacam-se:

Demências , como doença de Alzheimer e demência com corpos de Lewy;

, como doença de Alzheimer e demência com corpos de Lewy; Lesões cerebrais traumáticas , decorrentes de acidentes ou quedas;

, decorrentes de acidentes ou quedas; Acidentes vasculares cerebrais (AVC) , principalmente em áreas que envolvem percepção e emoção;

, principalmente em áreas que envolvem percepção e emoção; Epilepsia , em especial quando há comprometimento do lobo temporal;

, em especial quando há comprometimento do lobo temporal; Doenças neurodegenerativas diversas, incluindo doença de Parkinson em estágios mais avançados.

Aspectos psiquiátricos também exercem papel relevante. A síndrome de Capgras pode surgir em quadros de esquizofrenia, outros transtornos psicóticos, episódios graves de depressão com psicose e transtorno bipolar em fase maníaca ou depressiva com sintomas delirantes. Em alguns casos, o uso de substâncias ou medicamentos que afetam o funcionamento cerebral precipita ou intensifica o quadro. Além disso, fatores como privação de sono, estresse intenso e vulnerabilidade genética podem facilitar o aparecimento de sintomas psicóticos em pessoas predispostas.

Principais sintomas e como se manifesta no dia a dia

O sintoma central da síndrome de Capgras é o delírio de substituição. Trata-se da crença firme de que uma pessoa conhecida passou por troca e agora aparece na forma de um impostor. Esse delírio costuma se manter de maneira persistente e resiste a argumentos lógicos. Mesmo diante de provas, como documentos, fotos antigas ou relatos de outras pessoas, o indivíduo continua convencido de que sofre engano. Ele interpreta explicações racionais como parte de uma conspiração.

Outros sinais frequentemente associados incluem:

Desconfiança intensa em relação ao suposto impostor;

Medo de ser prejudicado ou enganado, levando ao isolamento;

Dificuldade de aceitar cuidados de quem ele percebe como substituto;

Agitação, irritabilidade ou comportamento agressivo;

Oscilações de humor, alucinações e outros delírios, dependendo da doença de base.

No convívio diário, a família observa mudanças repentinas e, muitas vezes, bastante marcantes. Em alguns momentos, o paciente recusa alimentação oferecida por um cônjuge e alega medo de envenenamento. Em outras situações, ele demonstra resistência para tomar medicamentos das mãos de um filho e acusa segundas intenções. Com frequência, surgem pedidos insistentes para ir de encontro ao parente verdadeiro ou para voltar a uma casa antiga. Esses episódios podem ocorrer de forma intermitente e variam de intensidade conforme o estado clínico geral, o horário do dia e o uso de medicações. Em idosos com demência, por exemplo, os sintomas tendem a piorar à noite, quando aparece o chamado entardecer ou sundowning.

Como a síndrome de Capgras se relaciona com outras doenças?

A síndrome de Capgras raramente aparece sozinha. Os especialistas a consideram um sintoma dentro de um quadro maior, e não um transtorno isolado na maioria dos casos. Em transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, o delírio de impostor costuma surgir associado a outras ideias delirantes. Entre elas, aparecem delírios de perseguição, ciúme patológico ou delírios de grandeza, que tornam o quadro clínico ainda mais complexo.

Já em demências, o delírio de impostor geralmente aparece em fases mais avançadas da doença. Nesses estágios, o paciente também apresenta declínio de memória, dificuldades de orientação no tempo e no espaço e alterações de comportamento. Em contextos de doenças neurológicas, como após um AVC ou trauma craniano, o surgimento da síndrome de Capgras pode se relacionar ao comprometimento de circuitos específicos do cérebro. Nesses casos, a equipe solicita avaliação neurológica detalhada com exames de imagem, como tomografia ou ressonância magnética. Dessa forma, os profissionais mapeiam as áreas afetadas e planejam intervenções mais precisas. Em algumas situações, neuropsicólogos também aplicam testes cognitivos para avaliar memória, atenção e funções executivas.

Quais são as opções de tratamento para a síndrome de Capgras?

O tratamento da síndrome de Capgras se concentra em duas frentes principais. Em primeiro lugar, a equipe busca manejar o delírio de impostor e reduzir o sofrimento associado. Em seguida, os profissionais tratam a condição de base, que pode envolver um transtorno psiquiátrico ou uma doença neurológica. Atualmente, não existe um protocolo único para todos os pacientes. Mesmo assim, psiquiatras, neurologistas e equipes multiprofissionais costumam adotar algumas estratégias recorrentes.

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Entre as opções terapêuticas mais empregadas, destacam-se:

Medicamentos antipsicóticos: os profissionais utilizam esses fármacos para reduzir delírios e alucinações, especialmente em quadros de esquizofrenia, transtorno bipolar e depressões psicóticas. Tratamento da doença neurológica: os médicos controlam epilepsia, organizam programas de reabilitação após AVC e realizam manejo de demências com fármacos específicos, quando indicados. Estabilizadores de humor e antidepressivos: esses medicamentos entram em cena quando aparecem alterações de humor associadas, como em transtorno bipolar ou depressão grave. Psicoterapia e psicoeducação: profissionais de saúde mental direcionam essas abordagens principalmente para familiares e cuidadores. Eles ensinam estratégias para lidar com o comportamento do paciente e para organizar o ambiente de forma mais segura. Adaptações no dia a dia: a equipe costuma recomendar rotina previsível, redução de estímulos estressantes, iluminação adequada e comunicação simples, clara e calma. Em alguns casos, o uso de lembretes visuais e identificação de ambientes também ajuda.