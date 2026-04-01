Quando a testosterona cai: sintomas, causas e soluções para a andropausa

A andropausa é um tema que desperta cada vez mais atenção na saúde masculina, especialmente entre homens de meia-idade. O termo descreve um conjunto de alterações físicas, sexuais e emocionais que se relacionam à queda gradual da testosterona. Embora nem todos os homens passem pelo mesmo processo, médicos observam que, a partir de certa idade, o organismo masculino tende a produzir menos hormônios. Assim, isso pode gerar sintomas que afetam rotina, relacionamentos e bem-estar.

Ao contrário do que ocorre com a menopausa feminina, a andropausa não acontece de forma brusca nem em uma idade única. Afinal, trata-se de um processo progressivo, que pode começar de forma silenciosa e ser percebido apenas anos depois. Por isso, em muitos casos, o homem associa as mudanças ao cansaço da idade ou ao estresse do dia a dia e demora a procurar orientação profissional.

Alguns homens chegam aos 60 ou 70 anos com poucos sintomas, enquanto outros percebem mudanças marcantes já na faixa dos 40 – depositphotos.com / RomanPashkovsky



O que é andropausa e em que idade costuma aparecer?

A palavra andropausa descreve a redução dos níveis de testosterona em homens, geralmente a partir dos 40 a 50 anos de idade. Em linguagem médica, muitas vezes aparece como hipogonadismo de início tardio. Diferentemente da menopausa, em que há interrupção da função reprodutiva, na andropausa a produção hormonal vai diminuindo de forma lenta, sem um marco exato de início ou término.

Estudos indicam que a testosterona total tende a cair cerca de 1% ao ano a partir dos 3035 anos, em média, embora isso varie de pessoa para pessoa. Alguns homens chegam aos 60 ou 70 anos com poucos sintomas, enquanto outros percebem mudanças marcantes já na faixa dos 40. A intensidade das queixas depende não só da queda hormonal, mas também de fatores como estilo de vida, presença de doenças crônicas e histórico familiar.

Quais são os principais sintomas da andropausa?

Os sintomas da andropausa costumam aparecer de forma gradual e pode haver confusão com sinais genéricos de envelhecimento. Eles são divididos, em geral, em manifestações físicas, sexuais e psicológicas. Assim, a combinação desses grupos, que se associa à baixa de testosterona em exames laboratoriais, é o que chama a atenção dos profissionais de saúde para a possibilidade de andropausa ou hipogonadismo tardio.

Entre os sintomas mais relatados estão:

Fadiga persistente e sensação de cansaço mesmo após descanso adequado;

e sensação de cansaço mesmo após descanso adequado; Redução da libido , com menor interesse por atividade sexual;

, com menor interesse por atividade sexual; Dificuldade de ereção ou alterações na qualidade das ereções;

ou alterações na qualidade das ereções; Perda de massa muscular e diminuição de força física;

e diminuição de força física; Aumento de gordura abdominal e mudanças na composição corporal;

e mudanças na composição corporal; Alterações de humor , como irritabilidade, desânimo e queda de motivação;

, como irritabilidade, desânimo e queda de motivação; Problemas de sono , incluindo insônia ou sono pouco reparador;

, incluindo insônia ou sono pouco reparador; Dificuldade de concentração e lapsos de memória recentes.

Esses sinais não aparecem de forma idêntica em todos os homens. Alguns apresentam sobretudo queixas sexuais, enquanto outros notam mais os sintomas emocionais ou a perda de vigor físico. Por isso, a avaliação clínica individual é essencial.

Quais são as causas da andropausa e por que ela acontece?

A principal causa da andropausa é o envelhecimento natural. Com o passar dos anos, os testículos e o eixo hormonal que envolve cérebro e glândulas passam a produzir menos testosterona. Esse processo faz parte do ciclo de vida, mas pode ser acelerado ou passar por uma intensificação por outros fatores de saúde.

Entre as condições que mais se relacionam à queda hormonal estão:

Doenças crônicas , como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares;

, como diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares; Obesidade , especialmente quando há acúmulo de gordura abdominal;

, especialmente quando há acúmulo de gordura abdominal; Sedentarismo e baixa prática de atividade física regular;

e baixa prática de atividade física regular; Uso excessivo de álcool e tabagismo;

e tabagismo; Distúrbios do sono , como apneia do sono não tratada;

, como apneia do sono não tratada; Estresse crônico e sobrecarga emocional;

e sobrecarga emocional; Uso de alguns medicamentos que interferem na produção hormonal.

Esses fatores podem reduzir a produção de testosterona ou dificultar a ação do hormônio no organismo, agravando os sintomas típicos da andropausa. Em muitos casos, controlar essas condições ajuda a melhorar não apenas a saúde geral, mas também o equilíbrio hormonal.

Como é feito o diagnóstico da andropausa?

O diagnóstico da andropausa não se baseia apenas em um exame de sangue isolado. Assim, profissionais de saúde costumam iniciar com uma avaliação clínica detalhada, investigando sintomas físicos, sexuais e psicológicos. Além disso, o histórico de doenças, uso de medicamentos e hábitos de vida. Ademais, questionários podem ajudar a quantificar a intensidade das queixas.

Em seguida, há solicitação de exames laboratoriais, principalmente a dosagem de testosterona total e, em alguns casos, testosterona livre. Esses testes geralmente são feitos pela manhã, quando os níveis hormonais tendem a ser mais altos. Dependendo do caso, também podem ser avaliados outros marcadores, como hormônio luteinizante (LH), prolactina, glicemia, perfil lipídico e função da tireoide, para excluir causas secundárias de baixa testosterona.

O diagnóstico de hipogonadismo tardio costuma exigir a combinação de níveis de testosterona abaixo do intervalo de referência em pelo menos duas coletas diferentes, somados à presença de sintomas. Essa abordagem reduz o risco de rotular como andropausa situações transitórias, como alterações hormonais pontuais causadas por estresse agudo ou doenças momentâneas.

Tratamento e prevenção: o que pode ser feito?

O manejo da andropausa envolve tanto medidas de estilo de vida quanto, em alguns casos, terapia de reposição hormonal. A escolha do tratamento é individualizada e leva em conta idade, sintomas, exames e presença de outras doenças. A intervenção precoce em hábitos cotidianos costuma ter papel relevante, inclusive na prevenção do quadro.

Entre as mudanças de rotina mais indicadas destacam-se:

Atividade física regular, com combinação de exercícios aeróbicos e musculação; Alimentação equilibrada, com redução de ultraprocessados e foco em frutas, legumes, proteínas magras e gorduras boas; Controle de peso, especialmente para diminuir gordura abdominal; Qualidade do sono, com horários regulares e tratamento de distúrbios como apneia; Redução de álcool e tabaco, que interferem negativamente na produção hormonal; Gestão do estresse, por meio de técnicas de relaxamento, lazer e, quando necessário, apoio psicológico.

Quando a queda de testosterona é comprovada e os sintomas são importantes, profissionais podem indicar terapia de reposição de testosterona, em formas como gel, adesivos, injeções ou outras preparações. Esse tipo de tratamento exige avaliação criteriosa, porque pode ter contraindicações, especialmente em homens com histórico de câncer de próstata, problemas cardíacos descompensados ou alterações graves no sangue.

O manejo da andropausa envolve tanto medidas de estilo de vida quanto, em alguns casos, terapia de reposição hormonal – depositphotos.com / marcbruxelle



Por que o acompanhamento médico é tão importante na andropausa?

O acompanhamento médico é considerado fundamental na andropausa por vários motivos. Em primeiro lugar, muitos sinais atribuídos à queda hormonal podem, na verdade, estar ligados a outras condições, como depressão, problemas cardíacos, alterações da tireoide ou uso de medicamentos. Uma avaliação cuidadosa ajuda a identificar o que realmente está por trás dos sintomas e a evitar diagnósticos precipitados.

Além disso, a automedicação com hormônios representa risco significativo. O uso de testosterona sem indicação adequada, sem exames e sem monitoramento pode aumentar a chance de eventos cardiovasculares, alterações no sangue (como aumento do hematócrito), problemas hepáticos e possível estímulo a doenças prostáticas já existentes. Por isso, a reposição hormonal, quando necessária, costuma ser feita com dose ajustada, exames periódicos e reavaliações constantes.

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Por fim, o acompanhamento profissional permite um cuidado mais amplo, que não se limita ao hormônio isolado. O tema andropausa muitas vezes abre espaço para abordar saúde global do homem, incluindo pressão arterial, glicemia, colesterol, saúde mental e hábitos de vida. Dessa forma, o tratamento deixa de ser apenas uma resposta a sintomas pontuais e passa a ser uma oportunidade de reorganizar prioridades de saúde na fase madura da vida.