Este relógio de celebridades e bilionários custa mais que uma Ferrari

Na vitrine dos objetos mais caros do mundo, um relógio chama a atenção até de quem não acompanha o mercado de luxo: o Richard Mille RM 27 Rafael Nadal Tourbillon. À primeira vista, o relógio parece apenas leve e diferente, com aparência quase futurista. No entanto, por trás da caixa vazada e do design ousado está um conjunto de soluções de engenharia, escolha de materiais e controle de produção que explica por que o valor final se aproxima e às vezes supera o de uma Ferrari esportiva, de um apartamento de 4 quartos no Leblon ou até de uma fração de um jato executivo Cirrus Vision SF50. Para entender o preço, é preciso olhar para dentro do relógio e também para o mercado que o cerca.

Por trás da caixa vazada e do design ousado está um conjunto de soluções de engenharia, escolha de materiais e controle de produção que explica por que o valor final se aproxima e às vezes supera o de uma Ferrari esportiva, de um apartamento de 4 quartos no Leblon ou até de uma fração de um jato executivo Cirrus Vision SF50 – depositphotos.com / EvrenKalinbacak



Por que o Richard Mille RM 27 Rafael Nadal Tourbillon é tão caro?

O ponto central está na combinação de engenharia extrema e filosofia de produto. A linha RM 27 foi projetada para que o tenista Rafael Nadal pudesse jogar partidas profissionais usando o relógio no punho, suportando acelerações, impactos e vibrações muito acima do que um relógio mecânico comum enfrentaria. Isso exige um movimento ultraleve, com peso de poucos gramas, e ao mesmo tempo capaz de resistir a choques de centenas de Gs sem perder precisão.

No coração do modelo está o tourbillon, uma das complicações mais complexas da relojoaria mecânica. Afinal, o mecanismo, criado originalmente para compensar efeitos da gravidade na precisão, exige peças minúsculas, ajustes manuais delicados e montagem artesanal. Em vez de aço tradicional, a marca recorre a ligas especiais e materiais como titanium, LITAL, fibra de carbono em diferentes composições e até compósitos com grafeno em algumas referências, sempre com foco em rigidez e leveza.

Além disso, o movimento costuma ser suspenso por cabos ou estruturas semelhantes a pontes de engenharia civil em miniatura, criando um sistema de fixação que absorve impactos. Essa solução, somada ao acabamento manual de pontes, rodas e parafusos, demanda horas de trabalho de relojoeiros altamente especializados, com produção anual restrita. Cada peça passa por testes de choque, ajustes finos e inspeções sucessivas, o que aumenta o custo de fabricação e o tempo até que um relógio esteja pronto para entrega. Em modelos mais recentes da linha, a marca também incorporou melhorias em resistência a campos magnéticos e maior eficiência na reserva de marcha, mantendo o peso extremamente baixo.

Como a produção limitada e o prestígio influenciam o preço do RM 27?

Ao contrário de grandes fabricantes que produzem centenas de milhares de relógios por ano, a Richard Mille trabalha com volumes muito reduzidos, frequentemente na casa das dezenas de unidades para cada referência da série RM 27 Rafael Nadal Tourbillon. Em alguns lançamentos, o número de peças é limitado a 50 ou menos, todas numeradas, o que reforça a sensação de raridade entre colecionadores.

Quando a oferta é tão pequena e a demanda vem de um público com alto poder aquisitivo global, o preço naturalmente sobe. A associação direta com Rafael Nadal, atleta que se aposentouo em 2024 com títulos de Grand Slam e forte presença midiática, aumenta o prestígio do modelo. A imagem do tenista usando o relógio em jogos importantes funciona como vitrine permanente, sem a necessidade de campanhas publicitárias tradicionais em grande escala.

Esse prestígio se traduz em um comportamento peculiar no mercado secundário. Muitos exemplares do RM 27 Rafael Nadal Tourbillon são revendidos por valores ainda maiores do que o preço original de fábrica. Em casas de leilão especializadas e plataformas de revenda de relógios de alto padrão, os preços frequentemente ultrapassam a faixa de milhões de dólares, dependendo da geração e do estado de conservação. A peça tem o prestígio não só como acessório, mas como ativo de luxo, inserido em um ecossistema de investimento alternativo. Em alguns casos, colecionadores diversificam portfólios incluindo relógios como o RM 27 ao lado de obras de arte, carros clássicos e vinhos raros.

O preço do RM 27 se compara a uma Ferrari ou a um apartamento no Leblon?

No contexto de mercado até 2026, um Richard Mille RM 27 Rafael Nadal Tourbillon pode atingir facilmente valores na casa dos US$ 1 milhão ou mais, a depender da edição específica e da negociação. Convertendo para reais, considerando variações cambiais recentes, trata-se de um montante que se aproxima e, em alguns casos, supera cifras de R$ 5 milhões.

Ao colocar esse número lado a lado com outros bens de alto padrão, a comparação ganha contornos mais concretos:

Ferrari esportiva moderna : modelos recentes, como uma Ferrari Roma ou F8 Tributo, costumam oscilar, no Brasil, entre cerca de R$ 4 milhões e R$ 6 milhões, dependendo de impostos, configuração e disponibilidade. Em alguns cenários, um RM 27 fica na mesma faixa de preço de uma Ferrari zero quilômetro bem equipada.

: modelos recentes, como uma Ferrari Roma ou F8 Tributo, costumam oscilar, no Brasil, entre cerca de R$ 4 milhões e R$ 6 milhões, dependendo de impostos, configuração e disponibilidade. Em alguns cenários, um RM 27 fica na mesma faixa de preço de uma Ferrari zero quilômetro bem equipada. Apartamento de 4 quartos no Leblon (Rio de Janeiro) : o Leblon segue entre os metros quadrados mais caros da América Latina. Em 2026, um imóvel de 4 quartos, em prédio de padrão elevado e boa localização no bairro, pode alcançar valores entre R$ 7 milhões e R$ 12 milhões, ou mais, conforme vista, vaga de garagem e serviços do condomínio. Em determinadas negociações, um único relógio RM 27 cobre grande parte ou até a totalidade do valor de entrada ou de uma unidade de menor metragem.

: o Leblon segue entre os metros quadrados mais caros da América Latina. Em 2026, um imóvel de 4 quartos, em prédio de padrão elevado e boa localização no bairro, pode alcançar valores entre R$ 7 milhões e R$ 12 milhões, ou mais, conforme vista, vaga de garagem e serviços do condomínio. Em determinadas negociações, um único relógio RM 27 cobre grande parte ou até a totalidade do valor de entrada ou de uma unidade de menor metragem. Jato executivo Cirrus Vision SF50: no segmento de aviação leve, o Cirrus Vision SF50 figura como um dos jatos mais acessíveis, com preço básico na casa de US$ 3 a 4 milhões, sem contar custos de operação, hangaragem e manutenção. Embora o valor de um RM 27 Rafael Nadal Tourbillon geralmente seja menor que o de um jato novo, a comparação ajuda a dimensionar como um objeto de pulso pode atingir fração relevante do investimento necessário para entrar no universo da aviação executiva.

Esse paralelo ilustra que, financeiramente, um colecionador precisa escolher entre alocar recursos em um único relógio de alta relojoaria, em um esportivo de prestígio, em um imóvel em uma das áreas mais valorizadas do país ou em parte de um avião particular. Cada decisão implica um tipo distinto de uso, liquidez e exposição social, mas todos compartilham o fator exclusividade.

No contexto de mercado até 2026, um Richard Mille RM 27 Rafael Nadal Tourbillon pode atingir facilmente valores na casa dos US$ 1 milhão ou mais, a depender da edição específica e da negociação – depositphotos.com / aarrows

O que torna o RM 27 um símbolo de exclusividade extrema?

Além do preço e da produção limitada, o Richard Mille RM 27 Rafael Nadal Tourbillon se insere em um grupo de objetos que funcionam como sinal claro de pertencimento a um círculo muito restrito. O relógio é facilmente reconhecível por quem acompanha o mercado e, ao mesmo tempo, discreto o suficiente para passar despercebido pela maior parte do público geral, o que reforça a ideia de um código entre iniciados.

A marca construiu uma narrativa baseada em engenharia aplicada ao esporte de elite, materiais avançados inspirados em indústrias como a aeronáutica e a Fórmula 1, além de parcerias com atletas e pilotos de alto desempenho. No caso específico da linha RM 27, a presença constante no pulso de Nadal em torneios importantes cria uma vitrine global contínua, ligada a desempenho esportivo e resistência mecânica.

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Na prática, o RM 27 Rafael Nadal Tourbillon ocupa um espaço semelhante ao de uma Ferrari personalizada, de um apartamento em localização rara ou de um Cirrus Vision SF50 bem configurado: todos funcionam como bens que extrapolam a função original. No relógio, a leitura de horas se torna quase um detalhe diante do valor simbólico, do grau de tecnologia e do lugar que a peça ocupa no mercado de luxo internacional.