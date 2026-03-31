O almíqui e seus 70 milhões de anos: um animal que é fóssil vivo ameaçado de extinção

O almíqui é um pequeno mamífero pouco conhecido, mas de grande interesse científico. Em especial, por sua longa história evolutiva. Trata-se de um animal de hábitos discretos, que passa a maior parte do tempo escondido entre a vegetação densa, troncos caídos e fendas no solo. Porém, mesmo com aparência frágil, é um predador eficiente de invertebrados e pequenos vertebrados, ocupando um nicho ecológico bastante específico.

Entre as características mais marcantes, o almíqui apresenta corpo alongado, focinho comprido e flexível, pelagem escura e cauda relativamente longa. Ademais, a visão é limitada, mas o olfato e a audição são bastante desenvolvidos, o que ajuda na orientação durante a noite. Além disso, a espécie chama atenção por possuir uma saliva venenosa, algo raro entre mamíferos, que ele usa para auxiliar na captura e imobilização de presas.

O almíqui, que tem em inglês o nome de solenodon, é um mamífero insetívoro pertencente a um grupo muito antigo, com representantes atuais encontrados apenas no Caribe – frank wouters/Wikimedia Commons

O que é o almíqui e quais são suas principais características?

O almíqui, que tem em inglês o nome de solenodon, é um mamífero insetívoro pertencente a um grupo muito antigo, com representantes atuais encontrados apenas no Caribe. O corpo mede em geral entre 25 e 35 centímetros, sem contar a cauda, que pode acrescentar mais 15 a 25 centímetros. Além disso, o peso costuma variar entre 600 gramas e pouco mais de 1 quilo, dependendo da espécie e da disponibilidade de alimento no ambiente.

Trata-se de um animal de hábitos majoritariamente noturnos. Durante o dia, costuma se abrigar em tocas próprias, fendas em rochas, buracos de árvores ou entre raízes, saindo ao entardecer em busca de alimento. A alimentação é bastante variada, com forte predominância de insetos, larvas e outros invertebrados. No entanto, pode incluir também pequenos répteis, anfíbios, ovos e até carniça em alguns casos. Ademais, o aspecto mais singular é a presença de glândulas de veneno conectadas aos dentes incisivos inferiores, permitindo que o animal injete uma saliva tóxica na presa, o que ajuda a imobilizá-la.

História evolutiva: por que o almíqui é um dos mamíferos mais antigos?

Do ponto de vista evolutivo, o almíqui aparece como um fóssil vivo. Estudos de paleontologia e genética indicam que o grupo ao qual pertence surgiu há dezenas de milhões de anos, com raízes que remontam ao período Cretáceo, quando ainda existiam dinossauros não aviários. Assim, isso significa que antepassados semelhantes ao almíqui já habitavam o planeta muito antes da grande extinção que marcou o fim dessa era geológica.

Essa longa trajetória explica por que o animal é um dos mamíferos mais antigos em termos de linhagem. Ao longo do tempo, o grupo passou por poucas modificações anatômicas, mantendo características primitivas, como a dentição peculiar e certos aspectos do esqueleto. A distribuição restrita ao Caribe, em ilhas como Cuba e Hispaniola, contribuiu para o isolamento e a manutenção de traços antigos, já que a chegada de outros mamíferos competidores limitou-se por longos períodos geológicos.

Almíqui: onde vive e como se adapta ao habitat?

Atualmente, o almíqui é encontrado apenas em algumas ilhas do Caribe, principalmente em áreas remanescentes de floresta nativa. Habita diferentes tipos de ambientes florestais, que podem incluir florestas úmidas de montanha, matas secas e zonas de transição entre áreas mais abertas e trechos densamente arborizados. O fator comum nesses ambientes é a presença de solo rico em matéria orgânica, troncos caídos e folhiço, que fornecem abrigo e alimento.

A adaptação ao ambiente está diretamente ligada ao comportamento noturno e à habilidade de escavação. O almíqui utiliza as patas fortes para cavar e revirar o solo em busca de insetos, além de construir tocas simples. O focinho alongado funciona como uma sonda, permitindo farejar e localizar presas escondidas. Já a coloração escura da pelagem oferece camuflagem entre sombras e folhas secas, reduzindo o risco de predadores naturais. Essa combinação de características garante boa eficiência na exploração de um ambiente complexo, onde a disponibilidade de alimento pode variar ao longo do ano.

Quais são as principais ameaças ao almíqui e seu status de conservação?

O almíqui enfrenta atualmente diversas ameaças, com destaque para a perda e fragmentação de habitat. A expansão agrícola, o desmatamento para criação de pastagens e a urbanização reduziram de forma significativa as áreas de floresta contínua em várias regiões onde a espécie ocorre. Com menos recursos e refúgios disponíveis, as populações ficam isoladas e mais vulneráveis a eventos locais, como incêndios ou secas intensas.

Outro fator crítico é a presença de predadores introduzidos, como cães, gatos e mangustos, que atacam tanto adultos quanto filhotes. A baixa taxa reprodutiva do almíqui torna a recuperação populacional lenta, o que agrava o impacto dessas perdas. Por esses motivos, as espécies de almíqui conhecidas são classificadas em geral como ameaçadas de extinção por listas internacionais de conservação. Algumas populações são consideradas raras e restritas a áreas protegidas, o que demonstra a necessidade de ações específicas de manejo.

Importância ecológica do almíqui para os ecossistemas

O papel ecológico do almíqui está intimamente ligado à sua dieta e comportamento de forrageio. Ao se alimentar principalmente de insetos, larvas e outros invertebrados, o animal contribui para o controle natural de populações que poderiam causar danos à vegetação ou atuar como vetores de doenças para outros organismos. Esse serviço ecológico ajuda a manter o equilíbrio entre grupos de invertebrados e plantas nas florestas onde vive.

Além do controle de invertebrados, o hábito de escavar o solo e remexer a serapilheira favorece a aeração do solo e a decomposição de matéria orgânica, processos importantes para a ciclagem de nutrientes. Em menor escala, a predação de pequenos vertebrados e ovos também influencia cadeias alimentares locais. Dessa forma, mesmo com baixa densidade populacional, o almíqui funciona como um componente relevante na dinâmica dos ecossistemas caribenhos.

O almíqui enfrenta atualmente diversas ameaças, com destaque para a perda e fragmentação de habitat – Domínio Público/Wikimedia Commons

Quais curiosidades chamam atenção sobre o almíqui?

Entre as curiosidades mais citadas, destaca-se o fato de o almíqui ser um dos poucos mamíferos com veneno funcional. A saliva tóxica é produzida em glândulas especiais e conduzida por canais nos dentes, permitindo que o animal cause efeitos significativos em presas pequenas. Em geral, o veneno tem função alimentar, e não de defesa, o que o diferencia de outros animais venenosos mais conhecidos.

Outra peculiaridade é a raridade de avistamentos. Mesmo em áreas onde ainda existe, o almíqui é raramente visto, devido ao comportamento noturno e à grande cautela. Pesquisadores que estudam a espécie costumam recorrer a armadilhas fotográficas e rastreamento de pegadas para registrar sua presença. Há ainda relatos históricos que apontam períodos em que se acreditou que o animal estivesse extinto em determinadas regiões, até que novos indivíduos foram encontrados décadas depois.

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Também chama atenção o fato de que, apesar de pertencer a um grupo tão antigo, o almíqui só se tornou conhecido amplamente pela ciência há relativamente pouco tempo, se comparado a outros mamíferos. Isso reforça a importância de pesquisas de campo contínuas em áreas de floresta remanescente, que ainda podem abrigar populações pouco estudadas. A combinação de veneno, história evolutiva longa e distribuição restrita torna o almíqui um dos mamíferos mais singulares do planeta.