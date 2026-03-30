Esta erva é a maior aliada natural na redução da gordura no fígado

A raiz de dente-de-leão, por muito tempo tratada apenas como erva daninha em quintais e jardins, vem ganhando espaço em pesquisas científicas e na rotina de quem busca uma alimentação mais natural. Estudos recentes apontam que essa planta pode atuar como aliada importante na redução de gordura no fígado, ajudando na saúde hepática e digestiva de forma integrada. O interesse aumenta em um cenário em que casos de esteatose hepática, relacionada ou não ao álcool, seguem em alta no Brasil e no mundo.

Especialistas em fitoterapia e nutrição chamam atenção para o potencial da raiz de dente-de-leão em protocolos complementares de cuidado com o fígado. A planta não substitui tratamentos médicos ou mudanças de estilo de vida, mas surge como apoio adicional, sobretudo quando usada de forma orientada. A combinação de compostos bioativos presentes na raiz parece atuar em diferentes frentes: desde a produção de bile até o combate ao estresse oxidativo e à sobrecarga de toxinas.

Raiz de dente-de-leão para gordura no fígado: como ela atua?

A raiz de dente-de-leão concentra substâncias como inulina, sesquiterpenos lactônicos, ácidos fenólicos (como ácido cafeico e clorogênico) e flavonoides. Esses compostos são estudados pela capacidade de modular o metabolismo de gorduras, favorecer o fluxo da bile e proteger as células contra danos oxidativos.

A inulina, fibra considerada um prebiótico, pode colaborar para um melhor equilíbrio da microbiota intestinal, o que impacta indiretamente o fígado. Já os sesquiterpenos lactônicos são associados a um efeito colerético, ou seja, estimulam a produção e a liberação de bile. Essa bile mais abundante ajuda na digestão de gorduras ingeridas na alimentação e no transporte de resíduos lipídicos, contribuindo para reduzir a carga sobre o fígado gorduroso.

Compostos bioativos da planta estimulam a bile, auxiliam na digestão de gorduras e combatem o estresse oxidativo – depositphotos.com / MadeleineSteinbach

Como a raiz de dente-de-leão estimula a produção de bile e protege o fígado?

A raiz de dente-de-leão é classificada tradicionalmente como planta colerética e colagoga. Colerética porque estimula o fígado a produzir bile; colagoga porque favorece o esvaziamento da vesícula biliar em direção ao intestino. Na prática, isso significa melhor emulsificação das gorduras dos alimentos, o que facilita a digestão e pode diminuir o acúmulo de lipídios no fígado ao longo do tempo.

Além da ação sobre a bile, a raiz reúne compostos com propriedades antioxidantes, como flavonoides e ácidos fenólicos. Esses antioxidantes ajudam a neutralizar radicais livres que, em excesso, danificam as células hepáticas e agravam quadros de esteatose. Ao reduzir o estresse oxidativo, cria-se um ambiente mais favorável à recuperação funcional do fígado, especialmente quando associado a dieta equilibrada, sono adequado e redução de consumo de álcool e ultraprocessados.

De que forma o dente-de-leão auxilia na eliminação de toxinas?

O fígado é o principal órgão responsável pela metabolização e excreção de toxinas, sejam elas provenientes da alimentação, do uso de medicamentos ou mesmo do próprio metabolismo do corpo. A raiz de dente-de-leão apoia essas funções ao atuar em duas rotas principais: melhora do fluxo biliar e leve efeito diurético. Essa combinação favorece a eliminação de substâncias indesejadas tanto pelas fezes quanto pela urina.

Alguns estudos apontam que extratos da raiz podem modular enzimas hepáticas envolvidas na fase de desintoxicação, contribuindo para que compostos potencialmente tóxicos sejam transformados em formas mais fáceis de serem eliminadas. A presença de antioxidantes também limita os danos que essas moléculas podem causar antes de serem excretadas. Assim, o dente-de-leão aparece como um aliado natural na saúde hepática, especialmente em rotinas voltadas à redução de gordura no fígado e à proteção do órgão a longo prazo.

Quais são os principais compostos bioativos da raiz de dente-de-leão?

A raiz dessa planta concentra um conjunto variado de compostos que explicam seu interesse crescente na área da fitoterapia:

Inulina : fibra solúvel que atua como prebiótico, ajudando a microbiota intestinal e influenciando a digestão de gorduras.

: fibra solúvel que atua como prebiótico, ajudando a microbiota intestinal e influenciando a digestão de gorduras. Sesquiterpenos lactônicos : associados ao estímulo da produção e fluxo de bile.

: associados ao estímulo da produção e fluxo de bile. Flavonoides (como luteolina e apigenina): contribuem com a ação antioxidante e protetora das células hepáticas.

(como luteolina e apigenina): contribuem com a ação antioxidante e protetora das células hepáticas. Ácidos fenólicos (ácido cafeico, clorogênico, entre outros): auxiliam na neutralização de radicais livres e no suporte ao metabolismo hepático.

(ácido cafeico, clorogênico, entre outros): auxiliam na neutralização de radicais livres e no suporte ao metabolismo hepático. Compostos triterpênicos: investigados por possíveis efeitos anti-inflamatórios no fígado e em outros tecidos.

A combinação desses elementos ajuda a explicar por que a raiz de dente-de-leão é frequentemente citada em estudos sobre fígado gorduroso, saúde digestiva e manejo de toxinas. Os resultados variam conforme a forma de preparo, a dose e o tempo de uso, motivos pelos quais a orientação profissional é considerada relevante.

Como consumir a raiz de dente-de-leão no dia a dia?

O consumo da raiz pode acontecer de diferentes maneiras, sempre com atenção à procedência e ao modo de preparo. Entre as formas mais comuns estão chás, cápsulas, extratos líquidos e o uso culinário da raiz seca ou fresca em pequenas quantidades. Para quem busca um aliado natural no cuidado com o fígado, o uso costuma ser contínuo, mas moderado, e integrado a um padrão alimentar equilibrado.

Chá (infusão ou decocção)

Raiz seca picada: cerca de 1 colher de chá para 200250 ml de água.

Ferver a água, adicionar a raiz e manter em fogo baixo por alguns minutos (decocção) ou desligar e deixar em infusão, dependendo da orientação recebida.

Coar e consumir morno, geralmente até 2 ou 3 xícaras ao dia, conforme recomendação profissional. Cápsulas e extratos padronizados

Encontrados em farmácias de manipulação, lojas de produtos naturais e e-commerces especializados.

A dosagem varia conforme a concentração do extrato; é frequente o ajuste individual, levando em conta histórico de saúde e uso de medicamentos. Uso culinário

A raiz fresca pode ser lavada, descascada e usada em pequenas lascas em caldos, sopas e refogados.

Também pode ser desidratada, moída e polvilhada em preparações salgadas, sempre em quantidades reduzidas pelo sabor amargo.

Usada em chás e extratos, a raiz combina tradição e ciência no cuidado complementar do fígado – depositphotos.com / MadeleineSteinbach

Onde encontrar a raiz de dente-de-leão e quais cuidados adotar?

No Brasil, a raiz de dente-de-leão está presente em lojas de produtos naturais, feiras especializadas, farmácias de manipulação e em diversas plataformas de vendas online. Em áreas rurais e jardins urbanos, a planta cresce espontaneamente, mas a coleta direta exige cuidado: é necessário garantir que o local não tenha contato com agrotóxicos, poluição intensa ou contaminação por animais.

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Profissionais da área de saúde costumam alertar para alguns pontos de atenção: pessoas com problemas de vesícula biliar, alergias a plantas da família Asteraceae, uso de certos medicamentos ou doenças crônicas precisam de avaliação individual antes de incluir a raiz na rotina. A combinação com dieta balanceada, prática de atividade física e acompanhamento médico forma o conjunto mais indicado para quem busca reduzir gordura no fígado e fortalecer o sistema digestivo com o apoio de recursos naturais como o dente-de-leão.