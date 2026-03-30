Kosovo pode ir à Copa, mas nem todos os países reconhecem sua independência

Durante séculos, Kosovo foi palco de disputas políticas, culturais e territoriais que ajudaram a moldar os Bálcãs e ainda hoje repercutem na diplomacia internacional. Afinal, o pequeno território no sudeste da Europa carrega uma história marcada por impérios, guerras e redefinições de fronteiras, mas também por tentativas de afirmação nacional e busca por reconhecimento. Em 2026, essa trajetória ganha um novo capítulo simbólico, agora dentro de campo, com a seleção kosovar disputando uma vaga inédita na Copa do Mundo.

O território que hoje forma Kosovo integrou o Império Otomano por vários séculos, a partir do final da Idade Média. Sob domínio otomano, a região passou por mudanças demográficas e religiosas, com o crescimento da população albanesa de maioria muçulmana. Ao longo do século XIX, em meio ao declínio otomano e ao avanço dos nacionalismos na Europa, Kosovo tornou-se espaço de disputa entre projetos nacionais sérvios e albaneses. Assim, esse cenário seria determinante para os conflitos do século XX.

Kosovo é reconhecido por mais de 100 Estados, incluindo Estados Unidos e grande parte da União Europeia. Porém, não pela Sérvia, nem por potências como Rússia, China e alguns membros da UE – depositphotos.com / mitzo_bs



Da dominação otomana à integração na Iugoslávia

Com as Guerras dos Bálcãs, no início do século XX, o controle otomano foi substituído pelo domínio sérvio. Após a Primeira Guerra Mundial, Kosovo passou a integrar o novo Estado que viria a ser conhecido como Iugoslávia, unindo diferentes povos e religiões sob um mesmo arranjo político. Durante o período socialista liderado por Josip Broz Tito, depois da Segunda Guerra Mundial, a província de Kosovo tornou-se uma região autônoma dentro da República Socialista da Sérvia. Porém, sem o status de república plena dentro da federação iugoslava.

Essa autonomia garantiu algum espaço para o uso da língua albanesa, instituições locais e certa representatividade. No entanto, não eliminou tensões étnicas e políticas. A partir da década de 1980, com a crise econômica e o enfraquecimento do poder central de Belgrado, aumentaram as reivindicações por mais direitos e também as pressões nacionalistas sérvias, criando um ambiente cada vez mais instável.

Como a Guerra do Kosovo e a independência em 2008 mudaram o país?

O fim da Iugoslávia agravou o cenário em Kosovo. Nos anos 1990, o governo de Slobodan Miloevi, na Sérvia, reduziu a autonomia kosovar e intensificou o controle político. Assim, grupos albaneses responderam com resistência pacífica e, mais tarde, com ações armadas do Exército de Libertação de Kosovo (KLA). O conflito entre forças sérvias e rebeldes albaneses escalou, resultando em violações de direitos humanos, deslocamento de civis e crescente preocupação internacional.

Em 1999, após fracassos nas negociações, a Otan interveio militarmente contra a Iugoslávia (então formada por Sérvia e Montenegro). Assim, a guerra terminou com a retirada das forças sérvias e a instalação de uma administração internacional da ONU em Kosovo. Ao longo dos anos seguintes, negociações sobre o status final da região não chegaram a um consenso, o que levou à declaração unilateral de independência de Kosovo em 17 de fevereiro de 2008. Desde então, o país é reconhecido por mais de 100 Estados, incluindo Estados Unidos e grande parte da União Europeia. Porém, não pela Sérvia, nem por potências como Rússia, China e alguns membros da UE.

Esse reconhecimento parcial mantém Kosovo em uma situação política peculiar: com governo próprio, instituições consolidadas e participação crescente em organizações internacionais, mas ainda sem assento na ONU. Portanto, a questão do status continua a ser negociada em diálogos mediado pela União Europeia. Assim, isso influencia diretamente a capacidade do país de se projetar externamente, inclusive no esporte.

Reconhecimento internacional de Kosovo e impacto no esporte

A palavra-chave Kosovo frequentemente aparece associada a debates diplomáticos. Porém, desde a década de 2010, passou também a ganhar espaço nas páginas esportivas. O processo de entrada de Kosovo em entidades internacionais do esporte foi gradual e cercado de negociações. Por muitos anos, atletas kosovares competiram por outros países, em especial pela Albânia e por nações europeias onde viviam em diásporas.

No futebol, a virada ocorreu em meados da década passada. Em 2016, após discussões políticas intensas, Kosovo foi aceito como membro pleno da UEFA (a confederação europeia de futebol) e, na sequência, da FIFA. A adesão permitiu a formação oficial da seleção nacional, o registro de jogadores e a participação em competições continentais e em eliminatórias da Copa do Mundo. O processo envolveu contestações de alguns países que não reconhecem a independência kosovar, mas as entidades esportivas sustentaram que a filiação seguia critérios próprios, não necessariamente idênticos aos da ONU.

Desde então, Kosovo passou a disputar as Eliminatórias da Eurocopa e das Copas do Mundo, acumulando resultados modestos em campo, mas significativos do ponto de vista simbólico. Assim, cada partida serviu como espaço de afirmação nacional, com bandeiras, hinos e ídolos locais projetando o país além das disputas diplomáticas formais.

Kosovo x Turquia: jogo histórico por vaga na Copa do Mundo de 2026

Em 31 de março de 2026, às 15h45 (horário de Brasília), em Pristina, capital de Kosovo, a seleção kosovar enfrenta a Turquia em um duelo que vale uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O torneio será disputado em Estados Unidos, Canadá e México entre junho e julho. Trata-se de uma oportunidade inédita. Afinal, quem vencer estará garantido no Mundial. O confronto reúne dois países cuja história recente também passa por intensas transformações políticas e regionais, o que adiciona um componente geopolítico à partida.

Para Kosovo, a partida em casa carrega peso que vai além dos 90 minutos. Desde a entrada na FIFA e na UEFA, a seleção tem buscado se consolidar competitivamente, enfrentando adversários tradicionais do continente e acumulando experiência em eliminatórias. A possibilidade de disputar o principal torneio de futebol do planeta coloca em destaque o caminho percorrido desde o pós-guerra, oferecendo à população um símbolo de normalização institucional e de inserção em um cenário global onde o passaporte esportivo, em muitos momentos, abre portas antes mesmo da diplomacia tradicional.

Data e horário: 31 de março de 2026, às 15h45 (Brasília)

31 de março de 2026, às 15h45 (Brasília) Local: Pristina, capital de Kosovo

Pristina, capital de Kosovo Adversário: Turquia

Turquia Vaga em disputa: classificação para a Copa do Mundo de 2026

Em 2016, após discussões políticas intensas, Kosovo foi aceito como membro pleno da UEFA (a confederação europeia de futebol) e, na sequência, da FIFA – depositphotos.com / taldav68



Por que o esporte é tão importante para a identidade de Kosovo?

Em um país cujo status internacional ainda é tema de disputa, o esporte funciona como uma vitrine de reconhecimento simbólico. Jogos oficiais, transmissão internacional e presença em tabelas de torneios contribuem para fixar o nome Kosovo no imaginário global. A cada partida, hinos são executados, bandeiras são exibidas e narrativas nacionais ganham espaço em transmissões e reportagens.

No ambiente interno, a seleção nacional de futebol opera como elemento de coesão em uma sociedade marcada por diferentes comunidades étnicas e memórias de conflito. Torcer pela equipe de Kosovo oferece um ponto de convergência em meio a divergências políticas e históricas ainda presentes. Esse fenômeno não é exclusivo dos Bálcãs, mas ganha contornos particulares em um Estado que ainda luta por maior aceitação formal em organismos multilaterais.

Ao mesmo tempo, o desempenho esportivo coloca em evidência questões políticas pendentes. A participação de Kosovo em competições da UEFA e da FIFA é, por si só, um lembrete de que, mesmo sem ser membro da ONU, o país já ocupa espaços relevantes em arenas internacionais. Jogos como o duelo contra a Turquia, valendo vaga na Copa de 2026, sintetizam essa dualidade: dentro de campo, as regras são claras e o vencedor se classifica; fora dele, persistem negociações diplomáticas complexas sobre fronteiras, reconhecimento e acordos com a Sérvia.

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O caminho de Kosovo, da província otomana ao Estado que declara independência em 2008, passando pela integração iugoslava e pela Guerra do Kosovo, está diretamente conectado ao modo como o país se apresenta hoje ao mundo. A presença nas entidades que regulam o futebol europeu e mundial, a luta por um lugar na Copa do Mundo e a centralidade do esporte na construção da identidade nacional revelam um processo em que política e bola se cruzam de forma constante. A partida decisiva em Pristina, em 31 de março de 2026, torna-se assim um marco que resume, em 90 minutos, décadas de disputas territoriais, diplomáticas e simbólicas que ainda seguem em evolução.