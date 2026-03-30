Anhumas: aventuras do maior lago subterrâneo do Brasil

O Abismo Anhumas, em Bonito, Mato Grosso do Sul, chama a atenção de turistas e pesquisadores. O local reúne aventura, paisagens subterrâneas e um lago de águas transparentes. Dessa forma, atrai tanto quem busca emoção quanto quem se interessa por natureza e geologia.

O acesso controlado e a sensação de descer para o interior da terra marcam a experiência. Logo na chegada, visitantes recebem orientações detalhadas de segurança. Em seguida, monitores conduzem pequenos grupos até a abertura estreita do abismo, que esconde uma caverna de grandes proporções.

Abismo Anhumas – Divulgação

Geografia do Abismo Anhumas e formação do lago subterrâneo

O Abismo Anhumas fica a cerca de 23 quilômetros do centro de Bonito. A entrada se localiza em uma dolina, espécie de depressão no solo calcário. A partir desse ponto, o visitante desce por uma fenda vertical até a câmara principal da caverna.

O desnível passa de 70 metros entre a superfície e o piso da gruta. Ao final da descida, o lago subterrâneo ocupa boa parte do salão. As águas cristalinas se alimentam de infiltrações e de aquíferos que cruzam o subsolo da região. Assim, o ambiente mantém temperatura estável, em torno de 18 a 20 graus.

Pesquisadores destacam a importância hidrogeológica do lago. Ele funciona como reservatório natural e ajuda a manter o equilíbrio hídrico local. Além disso, as rochas calcárias filtram a água e garantem alta visibilidade durante o mergulho, característica que se tornou marca registrada do Abismo Anhumas.

Abismo Anhumas: profundidade, formações rochosas e visual subaquático

O lago atinge áreas com mais de 80 metros de profundidade. Entretanto, as atividades turísticas se concentram em faixas mais rasas, por questões de segurança. Nesse cenário, espeleólogos apontam a presença de cones de calcita que se erguem do fundo.

Essas formações rochosas lembram torres submersas. Elas surgem da deposição lenta de minerais, processo que leva milhares de anos. Por isso, exigem proteção rigorosa contra qualquer tipo de impacto físico. Acima do espelho dágua, a caverna apresenta estalactites, colunas e paredes com textura ondulada.

A iluminação controlada destaca detalhes dessas estruturas. Guias utilizam focos de luz direcionados para evitar impactos em morcegos e outros habitantes da gruta. Assim, o ambiente mantém uma penumbra constante, que reforça o caráter misterioso do abismo.

Abismo Anhumas – Reprodução

Quais atividades de turismo e mergulho o Abismo Anhumas oferece?

Operadoras locais organizam as visitas ao Abismo Anhumas com agendamento prévio. O passeio começa com um treinamento de rapel em área externa. Dessa forma, monitores avaliam se cada pessoa se adapta ao equipamento antes da descida oficial.

Durante o passeio, os visitantes descem junto com um guia, por sistema de rapel assistido. No interior da caverna, uma plataforma flutuante serve de base para as atividades aquáticas. A partir daí, o grupo pode realizar flutuação com máscara e snorkel ou mergulho com cilindro, de acordo com a habilidade de cada participante.

Flutuação: indicada para quem não possui credencial de mergulho.

indicada para quem não possui credencial de mergulho. Mergulho com cilindro:

Observação da caverna:

Os equipamentos passam por revisões frequentes, conforme relatam as empresas que atuam na região. Além disso, grupos pequenos reduzem o impacto ambiental e facilitam o acompanhamento dos guias. As operadoras também exigem exame médico para algumas modalidades, principalmente o mergulho autônomo.

Importância ecológica, regras de conservação e curiosidades locais

O Abismo Anhumas integra um conjunto de áreas naturais que impulsionam o turismo em Bonito. Entretanto, o local abriga um ecossistema frágil, com fauna adaptada à escuridão e ao ambiente úmido. Por esse motivo, o número de visitantes diários permanece limitado.

Guias orientam para não tocar nas formações, não retirar pedras e não utilizar protetor solar antes do mergulho. Essas medidas evitam contaminações na água e nas rochas. Biólogos também monitoram o comportamento de peixes e invertebrados que habitam o lago. Assim, conseguem avaliar se a pressão turística se mantém dentro de limites seguros.

Operadoras registram as atividades junto a órgãos de turismo. Equipes técnicas realizam vistorias nas cordas e ancoragens. Pesquisadores catalogam espécies e acompanham alterações ambientais.

Moradores de Bonito relatam histórias que cercam o abismo desde antes da exploração turística. Antigos moradores rurais mencionavam a abertura no solo como ponto cercado de mistério. Hoje, a região aparece em campanhas de ecoturismo, documentários e reportagens sobre conservação ambiental.

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O Abismo Anhumas se consolidou como símbolo da combinação entre turismo controlado e preservação. A experiência de descer ao interior da caverna, observar o lago subterrâneo e retornar à superfície ajuda a reforçar a noção de que o patrimônio natural exige cuidado contínuo. Nesse contexto, a gruta se mantém como referência para quem estuda e pratica turismo de natureza em Mato Grosso do Sul.