O Ártico pode chegar a 32°C? Entenda os casos extremos de calor na região polar

A ideia de que o Polo Ártico possa registrar temperaturas próximas de 32°C costuma causar estranhamento. A imagem mais comum da região mostra um ambiente coberto por gelo, com frio intenso o ano todo e clima praticamente estático. No entanto, dados de observatórios meteorológicos indicam que, em situações específicas, partes do Ártico registram calor fora do padrão histórico.

Para entender se o Ártico pode realmente chegar a 32°C, primeiro precisamos diferenciar o polo geográfico da região ártica. O polo geográfico corresponde ao ponto exato no topo do planeta. Já a região ártica inclui áreas terrestres e marítimas de vários países. Além disso, precisamos compreender como o aquecimento global altera a dinâmica do clima polar. Esse processo torna alguns extremos de temperatura mais frequentes e intensos.

Como funciona o clima do Ártico ao longo do ano?

O Ártico não forma uma área homogênea. A região abrange o oceano Ártico, que o gelo marinho cobre em grande parte, e porções de terra de países como Canadá, Rússia, Noruega, Dinamarca (Groenlândia) e Estados Unidos (Alasca). O chamado círculo polar ártico marca a zona onde, em pelo menos um período do ano, o sol não se põe ou não nasce por dias seguidos. Essa condição influencia diretamente o comportamento das temperaturas.

No inverno, quando a região passa longos períodos sem luz solar, as temperaturas frequentemente caem abaixo de -30°C em diversas áreas. Isso ocorre especialmente sobre o gelo marinho e no interior do continente. Já no verão, o fenômeno do sol da meia-noite mantém a luz solar 24 horas por dia em algumas latitudes. Desse modo, o aquecimento se torna mais prolongado, ainda que moderado na maior parte da região. Mesmo assim, em áreas costeiras e mais próximas das grandes massas de gelo, o normal continua sendo um verão frio ou apenas levemente acima de 0°C.

Outro fator importante envolve o chamado albedo, que significa a capacidade de uma superfície refletir a luz solar. Gelo e neve refletem grande parte da radiação e, assim, dificultam o aquecimento do ar próximo. Quando o gelo derrete e expõe solo ou água escura, a superfície passa a absorver mais calor. Esse processo favorece picos de temperatura em regiões específicas e realimenta o ciclo de aquecimento.

Ártico_depositphotos.com / erectus



É verdade que o Ártico pode atingir 32°C?

Ao tratar da possibilidade de o Ártico chegar a 32°C, meteorologistas fazem uma distinção fundamental. Esse valor permanece extremamente improvável no Polo Norte geográfico, em pleno oceano gelado. Por outro lado, áreas continentais dentro da região ártica já registraram valores próximos a isso. Em partes do norte da Sibéria e de regiões internas do Ártico canadense, por exemplo, medições recentes apontaram temperaturas acima de 30°C em ondas de calor excepcionais.

Esses episódios não representam o clima típico, mas sim eventos extremos. Eles surgem quando massas de ar quente vindas de latitudes mais baixas avançam para o norte. Em geral, essa incursão ocorre combinada com céu limpo, muita insolação e, em alguns casos, derretimento prévio da neve no solo. Nesses cenários, pequenas cidades e estações meteorológicas localizadas dentro do círculo polar ártico registram valores próximos aos de um verão em regiões temperadas.

Importa ressaltar que, mesmo nesses episódios, o calor não se distribui de forma uniforme sobre todo o Ártico. Enquanto um ponto terrestre atinge 30°C ou mais, áreas marítimas sob gelo ou sob influência de águas muito frias permanecem com temperaturas de um dígito positivo ou até negativas. Assim, falar em Ártico a 32°C significa, na prática, referir-se a locais específicos e em dias muito atípicos. Além disso, muitos desses registros extremos ainda passam por verificação detalhada por órgãos meteorológicos internacionais.

Quais partes do Ártico esquentam mais e por quê?

Dentro da região ártica, surgem diferenças marcantes entre áreas costeiras, interior continental e o próprio oceano Ártico. Regiões de terra firme, afastadas do mar, costumam esquentar mais rápido durante o verão. Isso ocorre porque o solo, quando se encontra livre de neve, absorve grande quantidade de calor. Já o oceano coberto por gelo atua como um moderador e mantém o ar próximo relativamente frio.

Algumas áreas da Sibéria, do norte da Escandinávia e do interior do Alasca apresentam forte amplitude térmica. Essas áreas passam de invernos muito frios a verões que, em alguns anos, registram valores acima de 25°C. Nessas zonas, quando ocorre uma combinação de:

Ar seco e quente vindo de latitudes mais ao sul;

Dias seguidos de forte insolação;

Ausência de neve no solo ou gelo nos arredores;

Pouca cobertura de nuvens e ventos fracos;

as temperaturas sobem bem acima da média, inclusive chegando ocasionalmente a patamares próximos de 30°C ou um pouco mais. Essas condições chegam a formar bolsões de calor semelhantes aos observados em regiões de clima continental moderado. Esse tipo de situação praticamente não se aplica ao centro do oceano Ártico, onde o gelo marinho ainda exerce papel de resfriamento, embora a extensão desse gelo diminua de forma acelerada.

Que papel as mudanças climáticas têm nesses extremos de calor?

Pesquisas recentes indicam que o Ártico aquece cerca de quatro vezes mais rápido que a média global. Os cientistas chamam esse fenômeno de amplificação ártica. O derretimento do gelo marinho, a redução da cobertura de neve e alterações nas correntes de ar em altitude contribuem para esse comportamento. Com menos gelo, a região passa a expor áreas que absorvem mais calor. Como resultado, ondas de calor mais intensas e duradouras surgem com maior facilidade.

Eventos de calor extremo no Ártico, que antes muitos pesquisadores consideravam raros, agora aparecem com maior frequência e melhor documentação desde o início dos anos 2000. Alguns estudos apontam que temperaturas acima de 30°C em certas áreas continentais árticas, antes quase inéditas, surgem hoje com maior recorrência em medições oficiais. Ainda assim, esses valores não definem um novo normal, mas representam picos associados a condições atmosféricas específicas, intensificadas pelo aquecimento global.

Em termos climáticos, a ideia de um Ártico predominantemente frio continua valendo. No entanto, os extremos se tornam cada vez mais pronunciados. O padrão geral ainda indica verões relativamente amenos, que contrastam com invernos rigorosos. O que muda, de acordo com os especialistas, é a probabilidade crescente de aparecerem, em mapas de temperatura, manchas de calor incomuns sobre áreas que, até poucas décadas atrás, simbolizavam gelo permanente. Além disso, essas mudanças afetam ecossistemas locais, rotas marítimas, emissões de metano do permafrost e atividades humanas na região.

O que é exceção e o que continua sendo o padrão no Polo Ártico?

Ao avaliar a afirmação de que o Polo Ártico pode chegar a 32°C, o consenso científico indica que esse tipo de valor corresponde a situações extremas e localizadas dentro da região ártica. Esses episódios não refletem o comportamento do polo geográfico em si. O normal para o Polo Norte, em pleno oceano gelado, continua sendo temperaturas bem abaixo desse patamar, mesmo no auge do verão.

Por outro lado, a ocorrência de ondas de calor em áreas continentais do Ártico tende a ganhar relevância nas próximas décadas. Esse ponto vale tanto do ponto de vista climático quanto para populações locais, infraestrutura e ecossistemas. Episódios que antes pareciam estatisticamente improváveis agora surgem com maior frequência. Dessa forma, instituições científicas intensificam o monitoramento e atualizam séries históricas de temperatura.

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Assim, o quadro que se desenha para o Ártico no século XXI mostra uma região que permanece polar, com predominância de frio intenso, mas que registra picos de calor cada vez mais notáveis. Esses episódios de até 30°C ou mais, ainda que raros, ilustram como o aquecimento global altera não apenas médias globais. Ele modifica também extremos regionais, inclusive em um dos ambientes mais simbólicos do planeta quando se fala em gelo e baixas temperaturas. Portanto, compreender esses extremos ajuda a planejar adaptação, reduzir riscos e orientar políticas climáticas futuras.