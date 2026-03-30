A curiosa ilha em forma de olho no delta do Paraná

Localizada em uma região pantanosa do delta do Rio Paraná, na Argentina, a ilha circular conhecida como El Ojo chama a atenção por seu formato incomum. Vista de cima, a formação natural lembra um olho humano. Ou seja, um círculo de terra claro, quase perfeito, que parece flutuar dentro de um lago escuro. A imagem provoca curiosidade, principalmente porque se destaca em meio a um cenário de ilhas irregulares e canais sinuosos típicos dos deltas de rios.

A área em que El Ojo aparece é de difícil acesso, cercada por cursos dágua estreitos, vegetação densa e terrenos alagadiços. Por isso, durante muito tempo, a existência dessa ilha circular ficou restrita a imagens aéreas e a relatos pontuais de moradores da região. Com o avanço de serviços de mapas por satélite, a formação ganhou visibilidade mundial. Assim, passou a aparecer como uma rara curiosidade geográfica em pleno delta do Paraná.

Com o avanço de serviços de mapas por satélite, a formação ganhou visibilidade mundial. Assim, passou a aparecer como uma rara curiosidade geográfica em pleno delta do Paraná – depositphotos.com / leonardo1



O que é exatamente a ilha circular El Ojo?

El Ojo não é uma ilhota comum, como as demais que surgem no leito do rio. Trata-se de um disco de solo e vegetação que ocupa o centro de um pequeno lago, mantendo um contorno quase perfeitamente circular. Esse disco de terra parece levemente separado das margens, como se estivesse deslizando sobre a superfície da água. Portanto, isso reforça a impressão de se tratar de um olho flutuante observado de cima.

O círculo interno constitui-se principalmente por solo orgânico, raízes entrelaçadas e plantas aquáticas compactadas, o que gera uma espécie de plataforma natural. Já o lago ao redor tem coloração mais escura, devido à profundidade um pouco maior e à presença de matéria orgânica em decomposição típica de áreas de brejo. Em imagens de satélite, o contraste entre a borda clara da ilha e a água escura do lago torna o olho ainda mais evidente.

Como se forma uma ilha circular como El Ojo no delta do Paraná?

A explicação mais aceita para a formação de El Ojo está ligada ao funcionamento de um delta fluvial: uma região em que o rio se divide em vários braços, espalhando sedimentos, plantas e detritos ao longo do tempo. Nesse ambiente, o surgimento de bancos de areia, blocos de vegetação flutuante e pequenas ilhas é constante. O que torna essa ilha circular diferenciada é a combinação específica de correntes, sedimentos e plantas enraizadas.

De forma simples, o processo pode ser entendido em etapas:

Um conjunto denso de vegetação aquática se desprende de uma margem ou de um banco de sedimentos.

Esse tapete de plantas e raízes flutua e começa a girar suavemente sob influência das correntes do rio e de pequenos redemoinhos de água.

O giro constante tende a aparar as bordas do bloco, tornando o formato mais arredondado.

Com o tempo, sedimentos se acumulam sobre essa base vegetal, tornando-a mais firme e parecida com terra.

Ao redor, a água cava um anel um pouco mais profundo, formando o lago circular que contorna a massa central.

Esse tipo de estrutura é parecido com o que em alguns lugares se chama de ilha flutuante ou massa de turfa, mas em El Ojo a forma circular e a separação visual em relação às margens reforçam a aparência geométrica incomum.

Por que El Ojo é considerada uma curiosidade geográfica tão rara?

Isoladamente, nenhum dos elementos que compõem El Ojo é incomum em deltas: bancos de sedimentos, vegetação flutuante e lagos rasos são encontrados em diversos rios. O que torna a ilha circular do Paraná rara é a combinação de três características ao mesmo tempo: círculo quase perfeito, lago interno bem marcado e contraste visual que lembra um olho quando visto de imagens aéreas.

Além disso, nem toda massa de vegetação flutuante permanece estável por tanto tempo. Em muitos casos, o material se desfaz ao bater em margens ou se mistura a outras ilhas irregulares. No caso de El Ojo, as correntes parecem exercer um papel de moldura, mantendo o círculo em movimento muito discreto, sem deixá-lo se descolar completamente nem se fixar de vez nas bordas. Essa estabilidade relativa contribui para que o formato seja preservado ao longo dos anos.

Outro ponto que chama a atenção é a localização em um delta já muito estudado, próximo a áreas povoadas e a uma grande metrópole, Buenos Aires. Em um contexto de maior disponibilidade de imagens de satélite, fenômenos assim se tornam mais visíveis e passam a ser catalogados como curiosidades naturais. Ainda que a ciência explique o processo com base em correntes de água, vegetação flutuante e deposição de sedimentos, a aparência de olho no meio do rio Paraná continua funcionando como um exemplo pouco comum de como a dinâmica dos rios pode gerar formas quase geométricas na paisagem.

Outro ponto que chama a atenção é a localização em um delta já muito estudado, próximo a áreas povoadas e a uma grande metrópole, Buenos Aires (foto) – depositphotos.com / diegograndi

Quais fatores mantêm o formato de El Ojo ao longo do tempo?

A manutenção do aspecto circular depende de um equilíbrio delicado. Correntes muito fortes poderiam fragmentar a ilha, enquanto correntes muito fracas não sustentariam o giro leve que ajuda a manter a borda arredondada. No delta do Paraná, a vazão do rio, a presença de canais estreitos e a vegetação abundante criam um ambiente em que esse equilíbrio é possível.

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Fluxo de água constante: o movimento regular do rio evita que a vegetação se fixe completamente no fundo, deixando a massa central com alguma mobilidade. Vegetação resistente: raízes entrelaçadas funcionam como uma malha, mantendo o conjunto coeso e menos sujeito a se desfazer. Deposição gradual de sedimentos: a chegada contínua de material fino reforça a ilha e diferencia o centro firme do anel de água mais profundo. Ausência de grandes interferências humanas locais: a dificuldade de acesso reduz alterações diretas, como dragagens ou construções que poderiam modificar o lago circular.

Assim, El Ojo permanece como um exemplo visível de como processos naturais relativamente simples podem gerar formas que despertam estranhamento à primeira vista. O fenômeno ajuda a ilustrar a dinâmica dos deltas e mostra como o encontro entre água em movimento, sedimentos e vegetação pode produzir, em condições específicas, um olho quase perfeito em plena paisagem do Rio Paraná.