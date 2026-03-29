Clean Fifteen: os 15 alimentos mais seguros e por que são limpos

O termo Clean Fifteen aparece com frequência em reportagens sobre alimentação saudável e consumo consciente. A expressão, em tradução livre, significa quinze limpos e se refere a um grupo de 15 frutas e vegetais frescos que tendem a apresentar níveis mais baixos de resíduos de agrotóxicos quando analisados em laboratório. A ideia foi da Environmental Working Group (EWG), uma organização norte-americana que compila, anualmente, dados oficiais de testes feitos em alimentos para avaliar a exposição da população a pesticidas.

O nome surgiu em contraste com a lista conhecida como Dirty Dozen, que reúne os 12 itens com maior concentração de resíduos. Assim, o Clean Fifteen funciona como um contraponto. Afinal, são os produtos que, segundo os dados avaliados pelo EWG, mostram menor presença de pesticidas na casca ou na polpa, mesmo quando o seu cultivo se dá de forma convencional. Por isso, são frequentemente citados em guias de consumo como opções em que a compra de versões orgânicas seria menos prioritária, sempre considerando o contexto de cada país e a disponibilidade local.

A lista do Clean Fifteen pode variar levemente de um ano para outro, mas, de forma geral, inclui alimentos como abacate, abacaxi e cebola – depositphotos.com / canadapanda



O que é o Clean Fifteen segundo o Environmental Working Group?

O Environmental Working Group define o Clean Fifteen a partir de um levantamento feito, principalmente, com base em testes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e da Food and Drug Administration (FDA). Amostras de frutas e hortaliças são lavadas e, quando necessário, descascadas, de forma semelhante ao que ocorre nas cozinhas domésticas. Em seguida, há análise para identificar quantos tipos de pesticidas aparecem e em que quantidade.

A partir dessa base de dados, o EWG classifica cada alimento com um sistema de pontuação que considera uma série de fatores. Entre eles, número total de resíduos detectados, frequência com que aparecem nas amostras, quantidade relativa e presença de substâncias específicas. Assim, os 15 itens com melhor desempenho isto é, com menores índices médios de resíduos compõem a lista anual do Clean Fifteen. Vale destacar que o grupo não afirma que esses alimentos sejam totalmente isentos de agrotóxicos. Afinal, o foco é a comparação relativa com outros itens consumidos no dia a dia.

Por que esses alimentos são chamados de limpos?

Os alimentos do Clean Fifteen recebem essa classificação por apresentarem, em geral, algumas características em comum. Muitos possuem casca grossa ou uma camada externa que não se consome, o que funciona como barreira física contra a penetração de pesticidas. Outros grupos crescem de forma que a parte comestível fica mais protegida, seja por estar debaixo da terra, seja por formar camadas internas menos expostas ao ambiente.

Além disso, há fatores de manejo agrícola que influenciam. Afinal, algumas culturas exigem menor uso de pesticidas, seja por terem resistência natural a pragas, seja por serem menos atacadas em escala comercial. Também existem casos em que a fase de crescimento da planta é relativamente rápida, reduzindo o tempo de exposição aos produtos químicos. Todos esses elementos ajudam a explicar por que esses vegetais tendem a aparecer com menos resíduos nos testes laboratoriais.

Quais são os 15 alimentos do Clean Fifteen e o que os protege?

A lista do Clean Fifteen pode variar levemente de um ano para outro, mas, de forma geral, inclui os seguintes alimentos, que costumam figurar entre os que têm menos contaminação nos relatórios recentes do EWG:

Abacate Milho doce Abacaxi Cebola Papaya (mamão papaia) Ervilha congelada Aspargo Melão cantaloupe Kiwi Repolho Cogumelos Melão honeydew Manga Batata-doce Cenoura

A seguir, um resumo das razões pelas quais cada um deles tende a apresentar menos resíduos de pesticidas nos testes:

Abacate: possui casca muito espessa e oleosa, pouco porosa, que não se consome. A maior parte dos resíduos fica retida nessa camada externa, e a polpa interna fica mais protegida.

possui casca muito espessa e oleosa, pouco porosa, que não se consome. A maior parte dos resíduos fica retida nessa camada externa, e a polpa interna fica mais protegida. Milho doce: os grãos são envoltos por palha e folhas que formam uma proteção natural. Essa embalagem vegetal reduz o contato direto com pesticidas pulverizados.

os grãos são envoltos por palha e folhas que formam uma proteção natural. Essa embalagem vegetal reduz o contato direto com pesticidas pulverizados. Abacaxi: tem casca grossa, fibrosa e com grande espessura entre o exterior e a polpa. Isso limita a penetração de substâncias químicas até a parte consumida.

tem casca grossa, fibrosa e com grande espessura entre o exterior e a polpa. Isso limita a penetração de substâncias químicas até a parte consumida. Cebola: cresce parcialmente enterrada e é protegida por várias camadas de casca seca. As camadas externas, mais expostas, normalmente são removidas antes do consumo.

cresce parcialmente enterrada e é protegida por várias camadas de casca seca. As camadas externas, mais expostas, normalmente são removidas antes do consumo. Papaya (mamão papaia): apresenta casca relativamente grossa, que é descartada. Nos testes, a parte comestível costuma mostrar níveis menores de resíduos em comparação com frutas de casca fina.

apresenta casca relativamente grossa, que é descartada. Nos testes, a parte comestível costuma mostrar níveis menores de resíduos em comparação com frutas de casca fina. Ervilha congelada: em geral é colhida jovem, com ciclo curto de desenvolvimento, o que reduz o tempo de exposição a pesticidas. Além disso, é comum que a vagem seja removida e a ervilha passe por lavagem e processos industriais.

em geral é colhida jovem, com ciclo curto de desenvolvimento, o que reduz o tempo de exposição a pesticidas. Além disso, é comum que a vagem seja removida e a ervilha passe por lavagem e processos industriais. Aspargo: é uma cultura que, em muitos locais, demanda menos aplicação de pesticidas, pois o broto é colhido rapidamente, antes que a planta complete todo o ciclo e seja mais atacada por pragas.

é uma cultura que, em muitos locais, demanda menos aplicação de pesticidas, pois o broto é colhido rapidamente, antes que a planta complete todo o ciclo e seja mais atacada por pragas. Melão cantaloupe: apresenta casca dura, áspera e grossa. A polpa interna, que é consumida, fica isolada dessa crosta externa, diminuindo a transferência de resíduos.

apresenta casca dura, áspera e grossa. A polpa interna, que é consumida, fica isolada dessa crosta externa, diminuindo a transferência de resíduos. Kiwi: fruta de casca peluda e relativamente resistente. Como a maior parte das pessoas descasca o kiwi, a polpa acaba menos exposta aos pesticidas presentes na superfície.

fruta de casca peluda e relativamente resistente. Como a maior parte das pessoas descasca o kiwi, a polpa acaba menos exposta aos pesticidas presentes na superfície. Repolho: forma cabeças compactas, com muitas folhas sobrepostas. As folhas externas, mais sujeitas a contato com o ambiente, geralmente são descartadas, sobrando as internas, menos expostas.

forma cabeças compactas, com muitas folhas sobrepostas. As folhas externas, mais sujeitas a contato com o ambiente, geralmente são descartadas, sobrando as internas, menos expostas. Cogumelos: são produzidos, em grande parte, em ambientes controlados, como estufas ou galpões. Esse cultivo protegido diminui o contato com pragas externas e, consequentemente, tende a reduzir o uso de pesticidas.

são produzidos, em grande parte, em ambientes controlados, como estufas ou galpões. Esse cultivo protegido diminui o contato com pragas externas e, consequentemente, tende a reduzir o uso de pesticidas. Melão honeydew: semelhante ao cantaloupe, apresenta casca grossa e firme. A parte interna, doce e aquosa, fica bem isolada da camada externa.

semelhante ao cantaloupe, apresenta casca grossa e firme. A parte interna, doce e aquosa, fica bem isolada da camada externa. Manga: tem casca espessa e consistente, que é retirada antes do consumo. Assim, a polpa amarelada no interior costuma apresentar menor concentração de resíduos.

tem casca espessa e consistente, que é retirada antes do consumo. Assim, a polpa amarelada no interior costuma apresentar menor concentração de resíduos. Batata-doce: cresce abaixo da superfície do solo, o que funciona como uma barreira física natural. Mesmo assim, a recomendação geral é lavar e escovar bem a casca para remover resíduos de terra e eventuais traços de pesticidas.

cresce abaixo da superfície do solo, o que funciona como uma barreira física natural. Mesmo assim, a recomendação geral é lavar e escovar bem a casca para remover resíduos de terra e eventuais traços de pesticidas. Cenoura: também é um vegetal de raiz, que se desenvolve enterrado. Essa característica ajuda a proteger a parte comestível de pulverizações diretas, embora a higienização seja importante.

Os alimentos do Clean Fifteen recebem essa classificação por apresentarem, em geral, algumas características em comum – depositphotos.com / baibaz



Como essa lista pode ajudar no dia a dia?

O Clean Fifteen é utilizado por muitos consumidores como uma referência para planejar compras, principalmente quando existe preocupação com a exposição a pesticidas, mas o orçamento para produtos orgânicos é limitado. Em geral, a indicação prática é priorizar versões orgânicas dos itens que aparecem com altos índices de resíduos e considerar os alimentos do Clean Fifteen como opções relativamente mais seguras na forma convencional, sempre levando em conta que a situação agrícola de cada país pode ser diferente da realidade norte-americana analisada pelo EWG.

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Independentemente da escolha entre produtos orgânicos ou convencionais, a lavagem cuidadosa, o descarte de cascas não comestíveis e, quando indicado, o uso de escovas para raízes continuam sendo práticas importantes na rotina da cozinha. Dessa forma, a lista do Clean Fifteen funciona como um ponto de partida para decisões mais informadas, ajudando quem busca entender, de maneira objetiva, quais alimentos tendem a apresentar menos resíduos de pesticidas e por quais razões estruturais ou de cultivo isso acontece.