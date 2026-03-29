A relação entre alimentação e gordura no fígado tem chamado atenção de médicos e pacientes nos últimos anos. O aumento de casos de esteatose hepática, como é conhecido o acúmulo de gordura no fígado, tem sido associado principalmente ao estilo de vida e ao que é colocado no prato diariamente. Entender como os alimentos interferem no órgão ajuda a prevenir complicações e a ajustar hábitos de forma prática.

O fígado participa de diversas funções essenciais, como metabolismo das gorduras, dos açúcares e de várias substâncias ingeridas. Quando a dieta é rica em produtos ultraprocessados, açúcar e gorduras em excesso, essa capacidade de processamento pode ser sobrecarregada, favorecendo o acúmulo de gordura nas células hepáticas. Por outro lado, mudanças relativamente simples no padrão alimentar podem reduzir esse depósito e melhorar exames ao longo do tempo.

Como a alimentação influencia na gordura no fígado?

A principal influência da alimentação na gordura no fígado está ligada ao equilíbrio entre calorias ingeridas e gasto energético, além da qualidade dos alimentos escolhidos. Dietas ricas em carboidratos simples, como refrigerantes, doces, bolos e pães feitos com farinha refinada, aumentam a produção de gordura pelo próprio fígado. Esse processo é conhecido como lipogênese hepática e ocorre quando há excesso de glicose circulando.

Além disso, o consumo elevado de gorduras saturadas e trans, presentes em frituras, fast food, salgadinhos de pacote e alguns produtos industrializados, favorece o depósito de triglicerídeos nas células hepáticas. Em paralelo, a baixa ingestão de fibras, legumes, verduras e frutas diminui a proteção natural contra esse acúmulo, já que esses alimentos ajudam a controlar a glicemia, o colesterol e o peso corporal, fatores diretamente ligados à gordura no fígado.

Quais alimentos mais contribuem para a gordura no fígado?

Alguns grupos alimentares estão mais associados ao aumento da esteatose hepática. Entre eles, destacam-se produtos com alto teor de açúcar e gordura, especialmente quando consumidos com frequência e em grandes porções. Nesses casos, o fígado passa a armazenar o excedente energético na forma de gordura, o que pode ser observado em exames de imagem e de sangue ao longo dos anos.

Bebidas adoçadas: refrigerantes, sucos de caixinha, chás prontos e energéticos com açúcar favorecem o acúmulo de gordura hepática, principalmente pelo teor de frutose adicionada.

refrigerantes, sucos de caixinha, chás prontos e energéticos com açúcar favorecem o acúmulo de gordura hepática, principalmente pelo teor de frutose adicionada. Doces e sobremesas: chocolates, balas, sorvetes, biscoitos recheados e sobremesas lácteas concentram açúcar e gordura, contribuindo para o aumento de triglicerídeos.

chocolates, balas, sorvetes, biscoitos recheados e sobremesas lácteas concentram açúcar e gordura, contribuindo para o aumento de triglicerídeos. Farinha branca em excesso: pão francês, massas refinadas, pizzas e bolos aumentam rapidamente a glicemia, estimulando o fígado a produzir gordura.

pão francês, massas refinadas, pizzas e bolos aumentam rapidamente a glicemia, estimulando o fígado a produzir gordura. Frituras e fast food: batata frita, salgados, hambúrgueres e empanados costumam ter gorduras saturadas e trans, associadas ao aumento de gordura no fígado.

batata frita, salgados, hambúrgueres e empanados costumam ter gorduras saturadas e trans, associadas ao aumento de gordura no fígado. Álcool: mesmo em quantidades consideradas moderadas, a ingestão regular de bebidas alcoólicas pode causar ou agravar o acúmulo de gordura hepática, especialmente em quem já tem sobrepeso ou alterações metabólicas.

Essa combinação de açúcar, farinha refinada e gordura, típica de dietas baseadas em ultraprocessados, está frequentemente ligada também à resistência à insulina, condição que favorece ainda mais o depósito de gordura hepática.

Priorizar gorduras saudáveis, fibras, atividade física e evitar alimentos ultraprocessados ajuda a proteger o fígado e manter a digestão eficiente – depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky



Que tipo de alimentação ajuda a reduzir a gordura no fígado?

Embora não exista um alimento milagroso, um padrão alimentar equilibrado e variado pode auxiliar na redução da esteatose hepática ao longo do tempo. O foco costuma ser o aumento de alimentos in natura e minimamente processados, com prioridade para vegetais, frutas, grãos integrais e fontes de proteína magra. Esse tipo de dieta contribui para perda de peso gradual, melhora dos níveis de glicose e colesterol e alívio da sobrecarga do fígado.

Legumes, verduras e frutas: fornecem fibras, vitaminas e antioxidantes que auxiliam o fígado no metabolismo e ajudam a controlar a glicemia.

fornecem fibras, vitaminas e antioxidantes que auxiliam o fígado no metabolismo e ajudam a controlar a glicemia. Grãos integrais: arroz integral, aveia, pão integral e outros cereais integrais geram saciedade, diminuem picos de açúcar no sangue e reduzem o estímulo à produção de gordura hepática.

arroz integral, aveia, pão integral e outros cereais integrais geram saciedade, diminuem picos de açúcar no sangue e reduzem o estímulo à produção de gordura hepática. Proteínas magras: peixes, frango sem pele, ovos, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) e laticínios com menor teor de gordura ajudam na manutenção de massa muscular e no controle do apetite.

peixes, frango sem pele, ovos, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico) e laticínios com menor teor de gordura ajudam na manutenção de massa muscular e no controle do apetite. Gorduras boas: azeite de oliva, abacate, castanhas e sementes são fontes de gorduras insaturadas, associadas a melhor perfil de colesterol e menor inflamação.

Um padrão alimentar próximo à chamada dieta mediterrânea, adaptado à rotina local, costuma ser apontado em estudos como benéfico para quem tem gordura no fígado, principalmente quando combinado a controle calórico e prática regular de atividade física.

Como ajustar a rotina alimentar no dia a dia?

Alterar a alimentação para proteger o fígado geralmente envolve mudanças graduais e sustentáveis. Estratégias simples podem facilitar esse processo, sem necessidade de medidas extremas ou restrições excessivas. Pequenas substituições ao longo do dia tendem a ter impacto significativo quando mantidas de forma contínua.

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Organizar as refeições: planejar o que será consumido ao longo da semana reduz a chance de recorrer a fast food ou lanches muito calóricos. Reduzir bebidas adoçadas: priorizar água, chás sem açúcar e, quando possível, sucos naturais em pequenas quantidades. Priorizar o prato colorido: metade do prato com saladas e legumes, um quarto com proteína magra e o restante com carboidratos preferencialmente integrais. Evitar beliscos constantes: ajustar lanches intermediários com frutas, castanhas em pequenas porções ou iogurte natural. Monitorar o consumo de álcool: em casos de gordura no fígado, a orientação médica costuma ser de forte redução ou interrupção do uso.

A alimentação que influencia a gordura no fígado é resultado de um conjunto de escolhas e não de um único alimento isolado. Quando o padrão alimentar diário favorece alimentos frescos, menor consumo de açúcar e gorduras prejudiciais e atenção ao equilíbrio calórico, as chances de redução da esteatose e de prevenção de complicações hepáticas tendem a aumentar de forma consistente ao longo do tempo.