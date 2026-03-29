O ouro têxtil da moda: a história, o valor e o encanto do cashmere

Por trás de muitos dos tricôs mais cobiçados do mundo está uma fibra quase invisível a olho nu, mas presente em desfiles, vitrines de luxo e relatórios de mercado: o cashmere. Considerado um dos tecidos mais nobres da indústria têxtil, ele carrega a imagem de conforto absoluto, discrição elegante e alto valor agregado. Assim, em um momento em que o consumidor presta mais atenção à origem do que veste, o cashmere volta ao centro do debate, tanto pelo prestígio quanto pelos desafios de produção sustentável.

Em lojas especializadas e plataformas digitais, peças de cashmere aparecem com preços muito superiores aos de uma malha de lã tradicional. Por isso, parte do público associa esse custo apenas ao rótulo de luxo, mas a cadeia por trás da fibra é complexa, geograficamente concentrada e depende de condições climáticas extremas. Dessa forma, entender o que torna o cashmere especial ajuda a explicar por que um suéter aparentemente simples pode custar o equivalente a um investimento de médio prazo no guarda-roupa.

Em lojas especializadas e plataformas digitais, peças de cashmere aparecem com preços muito superiores aos de uma malha de lã tradicional – depositphotos.com / brickrena



Origem do cashmere: das montanhas geladas ao guarda-roupa urbano

O cashmere tem origem em cabras criadas em regiões de inverno rigoroso, como Mongólia, China, partes do Himalaia, Índia e Paquistão. Esses animais desenvolvem um subpelo finíssimo para se proteger das temperaturas negativas, formando uma espécie de manto interno extremamente macio. É justamente esse subpelo, e não os pelos externos mais grossos, que dá origem à fibra de alto padrão.

A obtenção do cashmere é majoritariamente artesanal. Na época de muda natural, entre o fim do inverno e o início da primavera, os criadores fazem a pentearia das cabras, removendo manualmente o subpelo solto com pentes específicos. Após essa etapa, o material passa por limpeza, separação das fibras mais longas e finas e, em seguida, é fiado. Todo o processo é lento, dependente do clima e da saúde do rebanho, o que limita a quantidade produzida anualmente.

O que torna o cashmere diferente da lã comum?

Do ponto de vista técnico, a palavra-chave para o cashmere é a finura da fibra. Em geral, o diâmetro do fio de cashmere fica em torno de 14 a 19 micra, enquanto a lã comum costuma apresentar espessuras maiores, o que se traduz em sensação de aspereza ou coceira em contato direto com a pele. Essa diferença microscópica explica a maciez extrema que se tornou marca registrada do material.

Entre as principais características do cashmere, destacam-se:

Maciez extrema : sensação sedosa ao toque, adequada até para peles sensíveis;

: sensação sedosa ao toque, adequada até para peles sensíveis; Leveza : peças volumosas e quentes com peso bem menor que malhas de lã convencional;

: peças volumosas e quentes com peso bem menor que malhas de lã convencional; Alto poder térmico : capacidade de reter calor mesmo em temperaturas muito baixas;

: capacidade de reter calor mesmo em temperaturas muito baixas; Respirabilidade: permite troca de ar, reduzindo desconforto térmico em ambientes aquecidos.

A combinação de leveza e aquecimento eficiente faz com que uma única camada de cashmere substitua sobreposições pesadas de outras fibras. Para quem busca versatilidade, a mesma peça consegue transitar de ambientes externos frios para escritórios aquecidos sem causar sensação de abafamento, algo menos frequente em lãs mais grossas.

Por que o cashmere é tão caro e raro?

O preço elevado do cashmere não se deve apenas ao marketing. Cada cabra produz uma quantidade limitada de subpelo por ano, geralmente entre 150 e 250 gramas de fibra bruta. Depois da limpeza e seleção, a quantidade de fibra utilizável cai significativamente. Em muitos casos, é necessário o subpelo de vários animais para confeccionar um único suéter de alta qualidade.

Além da baixa produtividade por animal, há outros fatores que encarecem a fibra:

Processo intensivo em mão de obra: a coleta por pentearia é lenta e exige habilidade; Triagem seletiva: fibras mais longas e finas são separadas, gerando maior descarte; Dependência climática: invernos menos rigorosos podem reduzir a qualidade do subpelo; Transporte e certificações: custos logísticos e de rastreabilidade em cadeias internacionais.

Esse cenário leva à formação de um mercado segmentado. Há desde cashmere de entrada, muitas vezes misturado a outras fibras, até versões consideradas premium, com elevado grau de pureza e fibras mais longas, voltadas para grifes de luxo. A oferta limitada, somada à demanda global por produtos de prestígio, mantém os preços em patamares altos em comparação à lã comum.

Como o cashmere se posiciona na moda contemporânea?

No vestuário atual, o cashmere aparece em suéteres, cardigãs, cachecóis, mantas, casacos e até em misturas com seda e algodão para coleções de meia-estação. Marcas de luxo utilizam a fibra como símbolo de discrição sofisticada, apostando em cores neutras e modelagens simples, enquanto labels contemporâneas exploram o material em peças oversized e propostas de conforto para o home office e o chamado luxo silencioso.

Mesmo em um cenário de tendências voláteis, o cashmere mantém espaço estável pela combinação de conforto, durabilidade e imagem de status. Em paralelo, cresce o interesse por informações sobre origem, bem-estar animal e certificações ambientais. Consumidores passam a questionar não apenas o toque do tecido, mas também o impacto de sua produção em ecossistemas frágeis de regiões como a Mongólia.

No vestuário atual, o cashmere aparece em suéteres, cardigãs, cachecóis, mantas, casacos e até em misturas com seda e algodão para coleções de meia-estação – depositphotos.com / puhimec



Luxo sustentável, consumo consciente e durabilidade das peças

O debate atual em torno do cashmere envolve não só qualidade e preço, mas também responsabilidade. A expansão de rebanhos em áreas áridas pode favorecer a degradação do solo, tema que vem sendo acompanhado por organismos internacionais e por empresas que investem em programas de pastoreio controlado. Iniciativas de certificação tentam garantir práticas mais sustentáveis, tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades locais.

Do ponto de vista do guarda-roupa, o cashmere é frequentemente tratado como um investimento de longo prazo. Quando bem cuidado com lavagem delicada, secagem adequada e armazenamento protegido , uma peça pode acompanhar o consumidor por muitos anos. Essa durabilidade reforça a ideia de consumo consciente: comprar menos, escolher melhor e priorizar itens que mantenham desempenho e aparência por várias estações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesse contexto, o cashmere permanece como referência de luxo têxtil, mas passa a ser analisado também pelo prisma da responsabilidade socioambiental. Entre a suavidade ao toque e a complexa cadeia de produção em regiões remotas, a fibra ilustra como o conceito de luxo caminha, cada vez mais, lado a lado com transparência, origem rastreável e uso prolongado das peças.