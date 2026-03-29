Menos presença nas ruas: o que mudou no movimento Hare Krishna no Brasil

Durante décadas, a imagem de devotos de túnicas alaranjadas, cabeças raspadas e cânticos em sânscrito fez parte da rotina das grandes cidades brasileiras. Hoje, porém, moradores de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte relatam ver menos grupos do movimento Hare Krishna circulando em praças, calçadões e terminais de transporte. A percepção de que essa presença diminuiu levanta questões sobre o que mudou na atuação dessa tradição religiosa no espaço urbano.

Especialistas em religião, lideranças do próprio movimento e frequentadores de templos apontam que a mudança não está exatamente no desaparecimento do Hare Krishna, mas em uma reorganização de suas formas de atuação. O que antes era centrado em abordagens face a face, cânticos coletivos em vias públicas e distribuição de livros em esquinas movimentadas, hoje se reparte com atividades internas em templos, projetos sociais localizados e uma migração consistente para plataformas digitais.

História da visibilidade do Hare Krishna nas ruas brasileiras

A presença do movimento Hare Krishna no Brasil ganhou força a partir da década de 1970, acompanhando a expansão mundial da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Nas grandes cidades, os devotos passaram a ocupar calçadões, praças e proximidades de centros comerciais com o harinama sankirtana, prática de cantar e dançar mantras em grupo. Essa estratégia buscava tornar a consciência de Krishna mais visível, aproximando-se de pessoas em circulação cotidiana.

Ao longo dos anos 1980 e 1990, a figura do devoto de rua se consolidou no imaginário urbano. A venda de livros religiosos, os pedidos de doações e a distribuição de alimentos consagrados funcionavam como ferramentas de divulgação e também como forma de sustento das comunidades. Em muitas capitais, grupos eram vistos em pontos fixos, quase sempre nos mesmos horários, o que reforçava a ideia de uma presença constante e facilmente identificável.

Canais digitais e transmissões online ampliam o alcance das atividades religiosas – depositphotos.com / ivga

Por que o movimento Hare Krishna aparece menos nas ruas hoje?

Entre as razões apontadas para a redução da visibilidade urbana, uma das principais é a mudança estratégica do movimento Hare Krishna no Brasil. Lideranças relatam que, a partir dos anos 2000, houve uma tentativa de reduzir conflitos e mal-entendidos no contato direto nas ruas, canalizando esforços para atividades em templos, centros culturais e projetos educacionais. Em vez de abordar transeuntes de forma insistente, a orientação passou a valorizar o convite a eventos específicos, cursos, palestras e festivais.

Outro fator é o próprio contexto urbano contemporâneo. O aumento da violência percebida em grandes cidades, o crescimento da informalidade nas calçadas e a maior fiscalização sobre atividades de rua criaram um ambiente menos favorável para grupos religiosos se reunirem por longos períodos em espaços públicos. Em algumas cidades, regras municipais sobre uso de calçadas, som e eventos em via pública exigem autorizações formais que demandam planejamento e burocracia, o que pode desestimular ações espontâneas de canto e distribuição de materiais.

Há ainda o impacto das transformações no campo religioso brasileiro. O crescimento expressivo de igrejas neopentecostais, a pluralização das crenças e o aumento de pessoas que se declaram sem religião reorganizaram a disputa por atenção no espaço público. Nesse cenário, o movimento Hare Krishna, que continua sendo numérica e financeiramente menor que grandes denominações, passou a priorizar nichos específicos, como jovens interessados em espiritualidade oriental, vegetarianismo, meditação e yoga.

O papel dos templos e da internet na nova fase do Hare Krishna

A migração para dentro dos templos é apontada como uma das mudanças mais significativas. Nessas casas de culto, localizadas em bairros residenciais ou regiões centrais, concentram-se hoje diversas atividades antes pensadas para a rua. Entre elas estão:

Palestras e cursos sobre filosofia védica, com calendário fixo;

sobre filosofia védica, com calendário fixo; Rituais e festivais religiosos abertos ao público, com música, dança e refeições;

abertos ao público, com música, dança e refeições; Projetos sociais , como distribuição de alimentos e atendimento a populações em situação de vulnerabilidade;

, como distribuição de alimentos e atendimento a populações em situação de vulnerabilidade; Atividades culturais, incluindo aulas de música indiana, culinária vegetariana e encontros de meditação.

Ao mesmo tempo, a presença digital do movimento Hare Krishna cresceu. Canais em plataformas de vídeo, perfis em redes sociais e transmissões ao vivo de rituais e palestras tornaram-se ferramentas centrais para alcançar novos públicos. Em vez de abordar pessoas aleatórias nas ruas, muitos devotos passaram a focar em quem já demonstra algum interesse prévio, buscado por meio de buscas na internet por temas como mantras, meditação ou filosofia indiana.

Essa estratégia digital ganhou impulso especial durante a pandemia de Covid-19, quando restrições de circulação e aglomeração interromperam praticamente todas as atividades de rua. A experiência com transmissões online, grupos de estudo virtuais e cursos à distância acabou se consolidando como um canal permanente, mesmo após a flexibilização das medidas sanitárias.

A presença do movimento nas ruas diminuiu, mas a atuação continua em projetos sociais – depositphotos.com / sunselle

A percepção pública e o que mudou na experiência urbana

Para moradores de grandes centros, a sensação de ausência do movimento Hare Krishna está ligada sobretudo à redução de cenas marcantes do passado: grandes grupos cantando em estações de metrô, rodas de dança em frente a shoppings e abordagens constantes para a venda de livros. Sem essas imagens frequentes, o movimento parece ter sumido, embora os templos e projetos continuem em atividade.

Essa mudança altera também a forma como a religião se insere na experiência urbana. Se antes o contato muitas vezes era fortuito, fruto de encontros inesperados na rua, hoje tende a ser mais mediado: por indicação de amigos, por buscas na internet ou por convites a atividades específicas. O resultado é um Hare Krishna menos associado à ocupação permanente de calçadas e mais vinculado a espaços fixos e circuitos culturais e espirituais planejados.

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A visibilidade de rua do movimento Hare Krishna diminuiu em muitas capitais brasileiras. A atuação se deslocou para templos, projetos sociais e presença digital. As transformações urbanas e religiosas do país influenciaram essa mudança. O movimento segue ativo, porém com estratégias menos centradas na abordagem direta nas ruas.

Com isso, a paisagem religiosa das grandes cidades se reconfigura. O movimento Hare Krishna permanece presente, mas de forma mais discreta e segmentada, acompanhando tanto as exigências das metrópoles brasileiras quanto as novas formas de busca por espiritualidade no século XXI.