Esta flor é tão rara que tem apenas dois exemplares no planeta

A flor Middlemist Red chama a atenção de botânicos e curiosos há décadas. Ela aparece em listas de espécies raras e intriga pesquisadores pelo número muito pequeno de exemplares. Hoje, especialistas consideram essa planta um símbolo da fragilidade da biodiversidade global.

Essa flor ganhou fama como uma das mais difíceis de encontrar no planeta. Os poucos indivíduos conhecidos vivem longe de seu habitat original. Mesmo assim, instituições científicas acompanham cada broto e cada floração, em um esforço para preservar o que resta da espécie.

Middlemist Red – Reprodução

Origem da Middlemist Red e seu caminho a partir da China

A Middlemist Red pertence ao gênero Camellia, o mesmo do chá e de várias camélias ornamentais. Registros históricos indicam a China como provável origem dessa variedade. Jardineiros chineses cultivavam camélias decorativas há séculos, em jardins privados e templos.

No início do século XIX, o jardineiro inglês John Middlemist comprou plantas de camélia na China. Depois, ele levou os exemplares para a Inglaterra, como parte do intenso comércio de plantas ornamentais da época. Os registros da época não trazem muitos detalhes, porém historiadores relacionam essas plantas à flor que hoje recebe o nome Middlemist Red.

Com o tempo, a espécie desapareceu de jardins chineses. Em contrapartida, sobreviventes da linhagem permaneceram em estufas e coleções botânicas britânicas. Assim, o fluxo de ida e volta entre países reduziu a distribuição da flor e concentrou os poucos indivíduos em locais bem específicos.

Por que a Middlemist Red é tão rara?

Atualmente, especialistas conhecem apenas dois locais com exemplares confirmados da Middlemist Red. Um exemplar vive em um jardim botânico na Nova Zelândia. Outro cresce em uma estufa histórica em Londres. Pesquisadores acompanham essas plantas com extremo cuidado e registram cada período de floração.

Vários fatores explicam essa raridade. Em primeiro lugar, a planta depende de cultivo humano, pois não forma populações naturais conhecidas. Além disso, antigos cruzamentos e seleções podem ter reduzido ainda mais a variabilidade genética. Como resultado, a flor se tornou mais vulnerável a doenças, mudanças de clima e falhas no manejo.

Outro ponto importante envolve a documentação histórica. Botânicos do século XIX registravam espécies de forma irregular. Por isso, muitas linhagens se perderam em jardins privados, sem qualquer anotação. A Middlemist Red escapou desse destino por pouco e permaneceu em poucas coleções protegidas.

Quais são as principais características da Middlemist Red?

A Middlemist Red exibe flores cheias, com muitas pétalas sobrepostas. O formato lembra rosas ornamentais, embora a planta pertença ao grupo das camélias. A cor varia entre o vermelho intenso e o rosa muito escuro, conforme a luz e o estágio de abertura da flor.

As pétalas formam camadas densas, o que cria um aspecto volumoso. Em contraste, as folhas apresentam um verde brilhante e textura firme. O porte da planta se assemelha a um arbusto, com galhos que suportam flores grandes e vistosas. Por isso, colecionadores de camélias valorizam muito essa variedade.

Apesar da aparência marcante, a flor não vive sob condições exageradamente delicadas. Ela precisa de clima ameno, solo bem drenado e regas regulares. Ainda assim, o número limitado de plantas vivas torna cada detalhe de cultivo crucial para a manutenção da espécie.

Dispersão da China para a Europa e a Oceania

A história de dispersão da Middlemist Red acompanha a expansão do comércio de plantas ornamentais. No século XIX, colecionadores europeus percorriam a Ásia em busca de espécies exóticas. Dessa forma, a camélia chinesa que originou a Middlemist Red chegou a viveiros ingleses.

Depois, jardineiros transportaram mudas e enxertos para outros países do Império Britânico. Assim, um exemplar alcançou a Nova Zelândia, onde permanece até hoje em um jardim histórico. Esse trajeto ilustra como plantas raras viajaram pelo mundo em navios, ao lado de sementes de chá e outras mercadorias.

Ao longo desse processo, muitas linhagens se perderam. Mudanças de gosto, guerras e falta de manejo adequado levaram à morte de diversas plantas. Contudo, algumas instituições mantiveram jardins antigos e conservaram registros. A Middlemist Red sobrevive nesses espaços preservados.

Importância para a botânica e para a conservação da biodiversidade

A Middlemist Red ocupa um papel simbólico importante na botânica moderna. Pesquisadores usam a espécie como exemplo de como uma planta ornamental pode chegar à beira do desaparecimento. Com isso, o caso ajuda a discutir o valor de coleções históricas e de jardins botânicos.

Instituições científicas analisam a genética da flor para entender seu parentesco com outras camélias. Esses estudos ajudam a reconstruir a origem da variedade. Além disso, indicam caminhos possíveis para o manejo e a propagação por enxertia ou estaquia. Cada nova muda amplia um pouco a margem de segurança da espécie.

A flor também reforça debates sobre conservação da diversidade vegetal. Mesmo sem representar alimento ou matéria-prima essencial, a Middlemist Red mostra como a perda de variedades ornamentais empobrece o patrimônio cultural e biológico. Assim, projetos de preservação incluem não apenas florestas inteiras, mas também espécies com poucos indivíduos.

Como a Middlemist Red contribui para a educação ambiental?

Jardins que abrigam a Middlemist Red costumam receber visitantes interessados em ciência e história. Guias usam a planta para explicar temas como extinção, domesticação e comércio de espécies. Dessa maneira, o público conecta a beleza da flor a questões amplas de meio ambiente.

Professores também utilizam o exemplo em atividades escolares. A história da Middlemist Red permite discutir o impacto das ações humanas sobre a natureza. Permite ainda destacar o papel de coleções botânicas, que funcionam como reservas genéticas e centros de pesquisa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, a trajetória dessa camélia incentiva novos esforços de conservação. Museus, universidades e jardins históricos passam a revisar catálogos e a buscar outras plantas esquecidas. Assim, a Middlemist Red se torna um lembrete constante de que muitas espécies raras dependem de cuidado contínuo e de atenção científica permanente.