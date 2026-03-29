Entre o gelo e o sal: este lago é mais salgado do que o Mar Morto

O Don Juan Pond chama atenção por reunir algumas das condições naturais mais extremas do planeta. Esse pequeno lago hipersalino fica na região conhecida como Wright Valley, na Antártida. Apesar do tamanho reduzido, ele concentra características ambientais que interessam a diferentes áreas da ciência, desde a geologia até a astrobiologia.

A paisagem ao redor do lago combina gelo, rochas e um ar muito seco. A área permanece praticamente sem neve acumulada durante o ano inteiro. Assim, o ambiente lembra um deserto frio, com baixíssima umidade relativa do ar. Pesquisadores usam esse cenário para entender como a vida se adapta quando quase nada favorece a sobrevivência.

Don Juan Pond – Reprodução

Onde fica o Don Juan Pond e o que torna o Wright Valley especial?

O Don Juan Pond situa-se no Wright Valley, uma das chamadas Vales Secos de McMurdo, na Antártida Oriental. Essa região permanece isolada por cadeias de montanhas que bloqueiam boa parte da neve e do gelo. Além disso, ventos catabáticos muito fortes descem das geleiras próximas e removem qualquer umidade da superfície.

A altitude da área gira em torno de algumas centenas de metros acima do nível do mar. No entanto, o fator mais marcante envolve o clima extremamente frio e seco. As temperaturas do ar geralmente ficam abaixo de zero, muitas vezes abaixo de -20 °C no inverno. Mesmo assim, a água do lago permanece líquida. As condições ambientais incluem radiação solar intensa no verão antártico e longos períodos de escuridão no inverno.

Composição química e salinidade do Don Juan Pond

A palavra-chave principal, Don Juan Pond, aparece com frequência em estudos sobre salinidade extrema. O lago apresenta uma composição química dominada por cloreto de cálcio (CaCl). Esse sal responde por grande parte da concentração total de íons dissolvidos na água. Outros sais, como cloretos de sódio, magnésio e potássio, também aparecem, porém em proporções menores.

Enquanto os oceanos mantêm salinidade média de cerca de 3,5%, o Don Juan Pond atinge valores superiores a 40% de sais dissolvidos. Pesquisas indicam, em alguns períodos, salinidade ainda mais alta. O Mar Morto, por exemplo, alcança aproximadamente 30% de sal. Assim, o Don Juan Pond supera tanto o Mar Morto quanto muitos outros lagos hipersalinos conhecidos. Essa concentração fora do comum torna o lago um dos corpos dágua mais salgados já descritos.

Como o lago atinge e mantém uma salinidade tão extrema?

Vários fatores atuam em conjunto e explicam a salinidade do Don Juan Pond. Em primeiro lugar, a região registra precipitação muito baixa. Dessa forma, quase não entra água doce no sistema. Além disso, a bacia hidrográfica reúne solos e rochas ricos em sais de cálcio. Quando a pouca água de degelo entra em contato com esse material, ela dissolve grandes quantidades de íons.

Outro aspecto importante envolve a ausência de escoamento superficial. A água entra, mas não sai por rios ou canais permanentes. Assim, o lago funciona como um reservatório terminal. A evaporação remove apenas o componente líquido, principalmente água. Os sais permanecem e se acumulam ao longo do tempo. Esse processo, bastante lento, repete-se há milhares de anos.

De forma resumida, alguns fatores principais influenciam a manutenção da salinidade extrema:

Baixa precipitação e entrada limitada de água doce.

Contato constante da água com solos ricos em cálcio.

Ausência de drenagem superficial para outros corpos dágua.

Evaporação intensa em períodos de maior temperatura.

Por que a água não congela e quais são as propriedades físicas do lago?

A altíssima concentração de cloreto de cálcio abaixa de forma significativa o ponto de congelamento da água. Em outras palavras, a solução salina do Don Juan Pond permanece líquida mesmo com temperaturas do ar muito abaixo de 0 °C. Em alguns registros, a água continua em estado líquido perto de -50 °C.

A salinidade afeta também a densidade e a viscosidade do lago. A água do Don Juan Pond torna-se bem mais densa do que a água do mar. Objetos flutuam com maior facilidade na superfície. Além disso, a solução apresenta consistência mais espessa, o que aumenta a viscosidade. Esse comportamento físico interfere na circulação interna do lago e na forma como o calor se distribui na coluna dágua.

Por que o Don Juan Pond interessa tanto à ciência?

Cientistas enxergam o Don Juan Pond como um laboratório natural para vários campos de pesquisa. Em astrobiologia, o lago oferece um cenário comparável a ambientes de Marte. A combinação de frio intenso, ar seco e solução altamente salina lembra condições presentes em alguns terrenos marcianos. Assim, estudos na região ajudam a avaliar a possibilidade de existência de água líquida e vida microbiana em outros planetas.

Na ecologia de ambientes extremos, o Don Juan Pond serve como exemplo de sistema onde a vida enfrenta limites físicos e químicos muito rígidos. Pesquisadores procuram microrganismos capazes de suportar tais níveis de sal e frio. Esses organismos, quando presentes, fornecem pistas sobre adaptações bioquímicas raras. Em pesquisas sobre mudanças climáticas, o lago contribui com registros de variações ambientais ao longo do tempo. A dinâmica do gelo, do degelo e da evaporação reflete oscilações climáticas regionais.

Como o Don Juan Pond se compara a outros lagos hipersalinos?

Em diferentes continentes, outros lagos apresentam salinidade elevada, porém com composição química distinta. Alguns exemplos ajudam a entender o cenário global:

Mar Morto (Oriente Médio): salinidade em torno de 30%, dominada por cloreto de magnésio e cloreto de sódio.

(Oriente Médio): salinidade em torno de 30%, dominada por cloreto de magnésio e cloreto de sódio. Lago Retba (Senegal): água rosada pela presença de micro-organismos, com salinidade próxima à do Mar Morto.

(Senegal): água rosada pela presença de micro-organismos, com salinidade próxima à do Mar Morto. Lago Assal (Djibuti): salinidade acima de 34%, também com forte presença de cloreto de sódio.

Ao comparar esses sistemas, o Don Juan Pond se destaca não apenas pelo valor de salinidade, mas pelo predomínio do cloreto de cálcio. Essa diferença química altera o ponto de congelamento e as propriedades físicas de modo mais intenso. Por isso, pesquisadores classificam o lago como um caso singular entre os ambientes hipersalinos conhecidos.

Curiosidades e aspectos históricos do Don Juan Pond

A descoberta do Don Juan Pond ocorreu durante expedições científicas na Antártida na segunda metade do século XX. O nome homenageia dois membros de equipes de pesquisa, Don Roe e John Hickey, que trabalharam na região. A combinação dos prenomes originou a designação atual do lago.

Ao longo das últimas décadas, missões espaciais e robôs em Marte inspiraram novas campanhas de campo no Wright Valley. Pesquisadores usam o Don Juan Pond como referência para interpretar imagens de encostas marcianas onde escorrem possíveis soluções salinas. Em vários estudos, o lago aparece como modelo natural para entender como água com altos teores de sais pode existir em planetas frios e áridos.

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Dessa forma, o Don Juan Pond ocupa posição de destaque na geografia extrema da Antártida e nas pesquisas sobre ambientes inóspitos. O pequeno lago antártico, apesar das dimensões modestas, continua a fornecer dados relevantes para a compreensão de processos químicos, físicos e biológicos em condições que se aproximam dos limites da vida.