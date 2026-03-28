Como a nova lei brasileira afeta o EA Sports FC 26 e suas micro transações

A chamada Lei Felca, conhecida popularmente como ECA Digital, muda de forma relevante a forma como jogos operam no Brasil. Isso vale especialmente para títulos baseados em recompensas aleatórias. Entre eles, o EA Sports FC 26, sucessor da franquia FIFA, aparece como um dos principais afetados. Isso ocorre por causa do modo Ultimate Team, fortemente associado a pacotes de cartas com itens aleatórios. Essa prática se assemelha às chamadas loot boxes. O tema envolve regulação, proteção de menores e mudanças na forma de monetização dos jogos.

Essa legislação aproxima o ambiente digital das regras já existentes para a proteção de crianças e adolescentes no mundo físico. Além disso, reforça o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na prática, a Lei Felca define parâmetros específicos para jogos com elementos de sorte, compras internas e coleta de dados. Como consequência, o texto legal afeta diretamente o acesso de menores a microtransações. Portanto, o resultado esperado envolve um cenário em que empresas como a EA adaptam a interface e também as mecânicas do Ultimate Team para cumprir a lei.

O que a Lei Felca diz sobre loot boxes e recompensas aleatórias?

A palavra-chave nesse debate é loot box. Esse conceito inclui qualquer sistema de recompensa aleatória ligado, direta ou indiretamente, a dinheiro real. No EA Sports FC 26 Ultimate Team, os tradicionais pacotes de jogadores e itens virtuais se encaixam nesse modelo. O jogo vincula esses pacotes ao pagamento em moeda virtual, que o usuário compra com dinheiro real. Além disso, os pacotes oferecem resultados imprevisíveis. Assim, a Lei Felca tende a tratar esses recursos de forma semelhante a jogos de azar quando há participação de menores. Por isso, o texto legal exige transparência e impõe limites.

Entre os pontos mais discutidos, destaca-se a obrigação de informar de maneira clara as probabilidades de obtenção de cartas raras, ícones ou itens especiais. Além disso, o jogo precisa deixar explícito quando uma ação envolve gasto real ou conversão de moeda virtual comprada com dinheiro. Em alguns cenários, legisladores e órgãos de defesa do consumidor defendem até mesmo a proibição total de loot boxes para menores. Outros sugerem a substituição por modelos de recompensa menos aleatórios. Essa mudança impacta diretamente a lógica do Ultimate Team e pressiona a EA a rever o design econômico do modo.

EA Sports FC_depositphotos.com / rokas91

Como a proteção de crianças e adolescentes afeta o Ultimate Team?

A Lei Felca reforça a proteção especial de crianças e adolescentes em qualquer ambiente digital, incluindo jogos. Essa proteção envolve não apenas conteúdo inadequado. Ela alcança também práticas comerciais que incentivam gastos impulsivos ou simulam mecânicas de apostas. O Ultimate Team, com seu sistema de pacotes, pode criar uma experiência semelhante a loterias digitais. Por isso, o modo exige maior cuidado na exposição de menores a esse tipo de dinâmica.

Entre as possíveis exigências, destacam-se:

Verificação de idade mais rígida nas contas usadas para acessar o Ultimate Team.

mais rígida nas contas usadas para acessar o Ultimate Team. Controles parentais aprimorados, que permitem que responsáveis bloqueiem ou limitem compras dentro do jogo.

aprimorados, que permitem que responsáveis bloqueiem ou limitem compras dentro do jogo. Alertas visíveis sobre o caráter aleatório das recompensas e sobre o uso de dinheiro real nas microtransações.

Redução de elementos visuais e sonoros que estimulam comportamento impulsivo ligado às aberturas de pacotes.

Com isso, o Ultimate Team passa por ajustes na apresentação das recompensas e também na forma como incentiva o consumo recorrente. Isso vale em especial para o público menor de 18 anos. Além disso, desenvolvedores precisam revisar textos, ícones e tutoriais para explicar claramente os riscos financeiros.

Que mudanças a EA pode precisar implementar no EA Sports FC 26?

Diante desse cenário regulatório, a EA avalia diferentes caminhos para manter o Ultimate Team no Brasil em conformidade com a Lei Felca. As mudanças vão além de simples avisos na tela, pois envolvem alterações estruturais no modelo de monetização. Uma das primeiras medidas esperadas inclui a introdução de restrições de idade mais claras para o acesso a recursos que envolvem loot boxes.

Algumas possibilidades discutidas por especialistas incluem:

Transformar parte das recompensas aleatórias em itens de compra direta, com catálogo fixo e sem sorteio. Ampliar sistemas de recompensa baseada em progresso, em que o jogador recebe itens ao cumprir objetivos, o que reduz a dependência de pacotes pagos. Criar versões específicas do modo para menores, com restrição total ou parcial de microtransações. Implementar limites mensais de gasto, especialmente em contas identificadas como pertencentes a crianças e adolescentes.

Além disso, a empresa provavelmente reforça a documentação de transparência e apresenta relatórios mais detalhados às autoridades brasileiras. A EA também ajusta termos de uso para deixar a política de dados e compras mais acessível a pais e responsáveis. Em paralelo, a desenvolvedora pode testar interfaces locais específicas para o mercado brasileiro, a fim de cumprir exigências regionais sem afetar outros países.

Quais podem ser as consequências para jogadores brasileiros e para a monetização?

Para quem joga Ultimate Team no Brasil, o impacto aparece de formas diferentes. Uma parte do público encontra limitações de acesso a pacotes ou mensagens mais frequentes pedindo confirmação de idade. Em muitos casos, o sistema exige autorização de responsáveis antes de liberar determinadas compras. Além disso, jovens que hoje gastam regularmente em microtransações podem enfrentar barreiras adicionais. O jogo pode exigir cartão em nome de adulto ou aplicar bloqueios automáticos definidos pelo responsável.

Do lado da monetização, o modelo tradicional baseado em venda massiva de pacotes passa por revisão. Nesse contexto, a EA pode apostar mais em:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Passe de temporada com recompensas previsíveis e progressivas.

com recompensas previsíveis e progressivas. Venda direta de cosméticos, uniformes e itens de personalização sem sorteio.

Eventos especiais com prêmios vinculados a desempenho, e não a sorte.

Essa reorganização reduz a dependência exclusiva das loot boxes, mas não elimina a presença de microtransações no EA Sports FC 26. Ao mesmo tempo, a Lei Felca reforça a proteção de crianças e adolescentes e pressiona o mercado a adotar modelos mais transparentes e previsíveis. Assim, o Ultimate Team tende a refletir essa transição no cenário brasileiro. Caso a adaptação não ocorra, autoridades podem aplicar multas, suspender recursos ou até impedir o funcionamento de certas mecânicas no país.