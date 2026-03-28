Culote e celulite: entenda as diferenças e por que aparecem

O acúmulo de gordura em regiões como quadris e coxas representa uma queixa frequente em consultas de saúde e estética. Muitas pessoas chamam esse volume extra de culote e confundem o termo com celulite, que tem outra origem e se manifesta de maneira diferente. Embora possam aparecer ao mesmo tempo, culote e celulite não correspondem à mesma condição e exigem cuidados distintos.

Quando você compreende o que causa cada uma dessas alterações, diminui a confusão e escolhe hábitos mais adequados. Em vez de focar apenas na aparência, o tema também envolve composição corporal, equilíbrio hormonal, rotina alimentar e prática de atividade física. Além disso, inclui fatores emocionais, como estresse crônico, que influencia hormônios e favorece acúmulo de gordura. O objetivo deste texto consiste em esclarecer, com linguagem simples, o que acontece no corpo quando o culote aparece e por que a celulite muda a textura da pele.

O que é culote e por que essa gordura localizada aparece?

O culote corresponde ao acúmulo de gordura localizada principalmente na lateral dos quadris e na parte externa das coxas. Em muitas pessoas, essa região fica mais saliente e forma um volume que se destaca em roupas mais justas, como calças, leggings ou biquínis. Trata-se de uma reserva de gordura do corpo, que aumenta ou diminui conforme o estilo de vida e as características individuais.

Essa gordura localizada no culote costuma se relacionar a fatores genéticos. Em algumas famílias, muitas pessoas apresentam o mesmo padrão de acúmulo de gordura, especialmente em glúteos, quadris e coxas. Além disso, hormônios como o estrogênio influenciam a forma como o corpo distribui a gordura. Por isso, o culote aparece com mais frequência em mulheres, principalmente após mudanças hormonais, como puberdade, uso de anticoncepcional ou gestação.

No dia a dia, o surgimento ou aumento do culote também se relaciona a alimentação desequilibrada e sedentarismo. Consumo frequente de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, açúcar e sódio, associado a pouca movimentação, favorece o acúmulo de gordura em áreas de estoque, como quadris e coxas. Além disso, longos períodos sentado, rotina de trabalho em frente ao computador e baixa prática de exercícios reduzem o gasto de energia. Dessa forma, o corpo encontra mais dificuldade para gastar a energia ingerida e armazena esse excedente nessas regiões.

celulite_ depositphotos.com / VGeorgiev

Culote x celulite: qual é a diferença principal?

Enquanto o culote se relaciona ao volume de gordura em uma região específica, a celulite corresponde a uma alteração na textura da pele. Ela apresenta o aspecto de casca de laranja ou ondulações na superfície, principalmente em coxas, quadris, glúteos e, em alguns casos, na barriga e braços. A pele ganha furinhos e irregularidades, mesmo sem grande acúmulo de gordura aparente.

A celulite resulta de uma combinação de fatores. Entre eles, você encontra alterações na circulação local, no tecido de sustentação da pele e na distribuição da gordura logo abaixo da superfície cutânea. Assim, mesmo pessoas com peso considerado adequado ou magras apresentam celulite. Nesses casos, o problema não se limita à quantidade de gordura, mas à forma como ela se organiza entre as fibras que sustentam a pele.

Na prática, uma pessoa apresenta culote bem marcado, com aumento do volume nas laterais do quadril, e pouca ou quase nenhuma celulite. Outra pessoa exibe coxas relativamente finas, mas com celulite visível ao contrair a musculatura ou sentar. Esses exemplos ilustram a diferença: culote corresponde a excesso de gordura localizada; celulite representa alteração de relevo da pele. Elas podem surgir juntas, porém não dependem uma da outra para existir.

Quais fatores favorecem o culote e a celulite no dia a dia?

Além da genética e dos hormônios, alguns hábitos diários contribuem tanto para o aumento do culote quanto para o aparecimento de celulite. Entre os mais citados, você encontra rotina alimentar rica em produtos industrializados, baixo consumo de água e pouca atividade física. Esses fatores, somados, favorecem retenção de líquidos, alteração da circulação e maior armazenamento de gordura em determinadas áreas.

Alguns exemplos práticos ajudam a entender esse processo:

Quando você passa grande parte do dia sentado, com pouca pausa para caminhar, reduz o gasto calórico e prejudica a circulação em pernas e quadris.

Se você realiza refeições frequentes com fast food, frituras, refrigerantes e doces, aumenta a ingestão de calorias e de sódio, o que favorece o inchaço e o acúmulo de gordura.

Quando você ingere pouca água ao longo do dia, dificulta a eliminação de toxinas e agrava a sensação de peso e inchaço nas pernas.

Se você não pratica exercícios de fortalecimento, como agachamentos e trabalhos para glúteos e coxas, reduz a massa muscular e diminui o gasto de energia em repouso.

Por outro lado, uma rotina com movimento regular, alimentação equilibrada e sono adequado ajuda o corpo a distribuir melhor a gordura, melhora a circulação e atenua o aspecto da celulite. Além disso, a prática de exercícios aeróbicos, como caminhadas ou corridas leves, contribui para o controle do peso corporal. Essas mudanças não anulam a predisposição genética, porém reduzem a intensidade do culote e das ondulações na pele.

Como entender melhor o próprio corpo e diferenciar culote de celulite?

Para identificar o culote, você pode observar o contorno do quadril e da coxa em frente ao espelho, em posição neutra. O culote se manifesta como um volume lateral que aparece mesmo quando a pele permanece esticada, como ao ficar em pé com as pernas alinhadas. Já a celulite surge com mais clareza quando você comprime levemente a pele com as mãos ou quando se senta, o que revela furinhos e ondulações.

Em atendimentos de saúde e estética, profissionais analisam tanto o percentual de gordura corporal quanto o aspecto da pele, para orientar melhor sobre expectativas e cuidados possíveis. Em muitos casos, orientações simples, como ajustar a alimentação, incentivar a prática de exercícios e adequar o consumo de água, já produzem mudanças perceptíveis no dia a dia. Nesses casos, o foco não se limita à estética, mas se estende ao bem-estar geral e à saúde metabólica.

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Dessa forma, entender que culote e celulite representam condições diferentes evita confusões e frustrações. O culote envolve principalmente a quantidade e a distribuição de gordura nas coxas e quadris. A celulite, por sua vez, se relaciona ao relevo da pele e à forma como a gordura se organiza logo abaixo dela. Quando você diferencia cada quadro, encontra informações mais adequadas e adota escolhas mais conscientes em relação aos próprios cuidados corporais.