Papilomavírus humano: entenda o vírus e como se proteger

O papilomavírus humano, mais conhecido pela sigla HPV, está entre as infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo. Nos últimos anos, autoridades de saúde têm reforçado o alerta sobre o tema. Afinal, embora muitos casos sejam assintomáticos e desapareçam sozinhos, alguns tipos de HPV podem causar verrugas genitais e aumentar de forma importante o risco de vários tipos de câncer. Em 2026, com vacinas amplamente disponíveis na rede pública e privada, o desafio central passa a ser a informação e a adesão da população às estratégias de prevenção.

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que cerca de 80% das pessoas sexualmente ativas entrarão em contato com algum tipo de HPV ao longo da vida. Segundo especialistas consultados por secretarias estaduais de saúde, a grande questão não é apenas a frequência da infecção, mas a persistência de determinados subtipos considerados de alto risco. Quando o vírus permanece no organismo por anos, aumenta a probabilidade de alterações celulares capazes de evoluir para câncer de colo do útero, ânus, pênis, orofaringe e outras regiões.

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que cerca de 80% das pessoas sexualmente ativas entrarão em contato com algum tipo de HPV ao longo da vida – depositphotos.com / gabitodorean

O que é HPV e por que ele preocupa tanto?

O HPV é um grupo de mais de 200 tipos de vírus, alguns classificados como de baixo risco, associados principalmente a verrugas, e outros como de alto risco, ligados a lesões pré-cancerígenas e tumores. Infectologistas explicam que o vírus tem afinidade especial pela pele e pelas mucosas, principalmente na região genital e na orofaringe. Na maioria das vezes, o sistema imunológico controla a infecção em cerca de dois anos, sem deixar sequelas. No entanto, uma parcela das pessoas infectadas não elimina o vírus e pode desenvolver alterações mais graves ao longo do tempo.

Profissionais de saúde reforçam que o HPV não é uma condição rara e que o estigma em torno das infecções sexualmente transmissíveis dificulta o diagnóstico precoce. O rastreamento por exames como o Papanicolau, no caso do colo do útero, permite identificar modificações celulares antes que elas se transformem em câncer. A recomendação de sociedades médicas é que pessoas com vida sexual ativa conversem com ginecologistas, urologistas ou clínicos gerais sobre a necessidade de exames de rotina, de acordo com idade, histórico e fatores de risco.

Como ocorre a transmissão do HPV?

A forma mais comum de transmissão do HPV é por contato sexual, incluindo relações vaginais, anais e orais, com ou sem penetração completa. O vírus passa principalmente pelo contato pele a pele com a região genital ou de mucosas infectadas. Também pode haver transmissão por contato íntimo sem relação sexual propriamente dita, quando há atrito entre genitais. Especialistas em saúde pública destacam que o uso de preservativos reduz o risco, mas não o elimina totalmente. Afinal, o vírus pode estar em áreas não cobertas pelo condom.

Casos de transmissão não sexual são raros, mas podem ocorrer, por exemplo, durante o parto, quando o bebê entra em contato com secreções infectadas. Já a transmissão por objetos, toalhas ou assentos de banheiros é considerada extremamente improvável. Afinal, o HPV não sobrevive bem fora do corpo humano. Profissionais de enfermagem que atuam em ambulatórios de ISTs explicam que a ideia de contaminação em banheiros costuma afastar a atenção dos verdadeiros fatores de risco, que são as relações sexuais desprotegidas e a falta de vacinação.

Quais são os sintomas do HPV e como identificar verrugas?

Grande parte das infecções por HPV é assintomática, o que faz com que muitas pessoas não saibam que estão infectadas. Quando surgem sinais, eles variam conforme o tipo de vírus envolvido. Os tipos de baixo risco estão relacionados às verrugas anogenitais, que podem aparecer na vulva, vagina, colo do útero, pênis, bolsa escrotal, região anal e, menos frequentemente, na boca e garganta. Essas verrugas podem ser pequenas, planas, elevadas ou em aspecto de couve-flor, isoladas ou em agrupamentos.

Já os tipos de alto risco não costumam causar verrugas visíveis. Em vez disso, provocam alterações microscópicas nas células, detectadas por exames de rastreamento. No caso do câncer de colo do útero, estudos divulgados em 2024 indicam que mais de 95% dos casos estão associados à infecção persistente por HPV de alto risco. Oncologistas chamam atenção para sinais como sangramentos fora do período menstrual, dor durante a relação sexual e secreções incomuns, que devem ser avaliados por profissionais de saúde.

HPV e risco de câncer: o que mostram os dados mais recentes?

Relatórios internacionais atualizados até 2025 apontam que o HPV está vinculado a centenas de milhares de novos diagnósticos de câncer a cada ano no mundo, sobretudo de colo do útero. No Brasil, estimativas de institutos nacionais de câncer projetam, para o triênio até 2026, milhares de novos casos anuais desse tipo de tumor, ainda considerado um dos mais frequentes entre mulheres. Especialistas lembram que se trata de um câncer em grande parte prevenível, justamente por ter relação clara com um agente conhecido e para o qual há vacina eficaz.

Além do colo do útero, o HPV está associado a câncer de ânus, pênis, vulva, vagina e orofaringe. Otorrinolaringologistas relatam aumento de tumores na região da garganta relacionados ao vírus em alguns países, especialmente entre pessoas que tiveram múltiplos parceiros sexuais e prática de sexo oral desprotegido. Diante desse cenário, estratégias de prevenção combinada que incluem vacinação, uso de preservativos, redução de parceiros sexuais e rastreamento ganham relevância nas diretrizes de saúde pública.

Vacinação contra HPV: para quem é indicada e como funciona?

A principal ferramenta de prevenção contra os tipos de HPV de maior risco é a vacina. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza gratuitamente vacinas contra HPV, com foco em adolescentes, faixa etária em que a resposta imunológica costuma ser mais robusta. Até 2026, a recomendação tem se concentrado em meninos e meninas a partir de 9 anos, com esquemas que variam conforme a idade e condições de saúde. Pessoas com imunossupressão, como pessoas vivendo com HIV, também recebem orientações específicas de número de doses.

Imunologistas explicam que a vacina não trata infecções já estabelecidas, mas reduz de forma importante o risco de aquisição de novos tipos de vírus incluídos na fórmula. Estudos de acompanhamento de países que iniciaram a vacinação há mais tempo mostram redução expressiva em verrugas genitais e lesões precursoras de câncer de colo do útero entre jovens vacinados. Por isso, mesmo para quem já iniciou a vida sexual, profissionais de saúde avaliam caso a caso e, muitas vezes, seguem indicando a vacinação como parte de uma estratégia ampliada de proteção.

Preservativos ainda são necessários na prevenção do HPV?

Embora a vacina seja um avanço relevante, sociedades médicas reforçam que preservativos seguem fundamentais. Camisinhas internas (femininas) e externas (masculinas) reduzem a transmissão do HPV e de outras infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e gonorreia. Porém, não cobrem toda a área de pele em contato durante o ato sexual, motivo pelo qual não oferecem proteção total contra o vírus. Mesmo assim, infectologistas consideram o uso consistente do preservativo uma das principais barreiras de prevenção, especialmente em relações casuais ou com novos parceiros.

Serviços de atenção básica relatam que parte da população ainda associa camisinha apenas à prevenção da gravidez, o que diminui a percepção de risco em contextos em que há outro método contraceptivo em uso. A orientação de especialistas é que, independentemente de pílulas, DIU ou outros métodos, o preservativo seja mantido como recurso de proteção das mucosas contra contato direto com secreções e lesões potencialmente infecciosas.

Como falar sobre HPV com adolescentes, adultos e idosos?

Campanhas de conscientização sobre HPV costumam segmentar o discurso por faixa etária. Para adolescentes, educadores em saúde recomendam linguagem simples, direta e sem termos alarmistas, enfatizando que a vacinação é uma forma de cuidado com a própria saúde futura. Em muitas famílias, a conversa sobre sexualidade ainda é restrita, o que leva escolas, unidades básicas de saúde e mídias digitais a assumirem papel central na disseminação de informações.

Entre adultos jovens, a abordagem costuma incluir discussões sobre uso de preservativos, realização de exames de rotina e a importância de não interromper o acompanhamento médico diante de sintomas como verrugas genitais ou sangramentos anormais. Já no grupo de pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde observam que há menos percepção de risco, embora a atividade sexual muitas vezes continue ativa. Nesses casos, a mensagem foca na continuidade dos exames preventivos e na busca por atendimento sempre que surgirem alterações.

Em 2026, com vacinas amplamente disponíveis na rede pública e privada, o desafio central passa a ser a informação e a adesão da população às estratégias de prevenção – depositphotos.com / IgorVetushko



Quais cuidados adotar no dia a dia para reduzir o risco de HPV?

Médicos de família e comunidade destacam um conjunto de medidas que, combinadas, ajudam a reduzir o impacto do HPV na saúde pública. Entre as principais orientações, estão:

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Manter a vacinação em dia , especialmente em crianças e adolescentes, respeitando o esquema recomendado.

, especialmente em crianças e adolescentes, respeitando o esquema recomendado. Usar preservativos em todas as relações sexuais, tanto vaginais quanto anais e orais, sempre que possível.

em todas as relações sexuais, tanto vaginais quanto anais e orais, sempre que possível. Realizar exames preventivos , como Papanicolau, conforme a faixa etária e as orientações de profissionais de saúde.

, como Papanicolau, conforme a faixa etária e as orientações de profissionais de saúde. Evitar o compartilhamento de desinformação , buscando fontes confiáveis ao tirar dúvidas sobre HPV e outras ISTs.

, buscando fontes confiáveis ao tirar dúvidas sobre HPV e outras ISTs. Procurar atendimento médico ao perceber verrugas genitais, sangramentos fora do padrão ou dor durante a relação sexual.

Especialistas em saúde coletiva reforçam que o combate ao HPV depende de uma combinação de políticas públicas, acesso à vacina, distribuição de preservativos e informação clara. Em 2026, com evidências consolidadas sobre a eficácia da vacinação e dos programas de rastreamento, o foco das campanhas tem sido ampliar o conhecimento da população, reduzir o estigma em torno das infecções sexualmente transmissíveis e incentivar que cada pessoa participe ativamente do cuidado com a própria saúde sexual e reprodutiva.