Prótese de joelho biônico: quem pode usar e como é o processo de adaptação

O joelho biônico surgiu como uma alternativa tecnológica para ampliar a mobilidade de pessoas que passaram por amputação de membro inferior. Em vez de apenas substituir a parte perdida da perna, esse tipo de prótese busca reproduzir, de forma mais próxima possível, os movimentos naturais da articulação do joelho, permitindo andar, subir escadas e realizar atividades do dia a dia com maior segurança. Trata-se de um recurso de saúde e tecnologia que vem sendo aperfeiçoado ao longo dos últimos anos, com diferentes modelos e níveis de complexidade.

Apesar do nome futurista, o joelho biônico não transforma a pessoa em um robô. Ele é um componente de uma prótese de perna, desenhado para trabalhar em conjunto com o corpo humano, o coto da amputação e, em alguns casos, com sistemas eletrônicos e programas de computador. A proposta é reduzir quedas, melhorar o equilíbrio e ajudar na distribuição do peso, sempre respeitando os limites físicos de cada paciente e o plano de reabilitação definido pela equipe de saúde.

O que é joelho biônico e quais são seus principais tipos?

O joelho biônico é um módulo protético que substitui a articulação do joelho após amputações acima ou ao nível dessa região. Ele pode ser classificado, de forma geral, em sistemas mais simples, de funcionamento mecânico, e em joelhos eletrônicos ou microprocessados, que utilizam sensores e algoritmos para controlar o movimento. Em ambos os casos, o objetivo é proporcionar uma marcha mais estável e eficiente, reduzindo o gasto de energia do paciente.

Nos modelos mecânicos, o controle da flexão e extensão é feito por eixos, molas, amortecedores e travas. Já nos joelhos biônicos mais avançados, um microprocessador interpreta dados de sensores como posição da perna, velocidade de caminhada e força de apoio e ajusta em tempo real a resistência do mecanismo. Dessa forma, o joelho tende a responder melhor a mudanças de terreno, ritmo de passo e situações de risco de queda.

Entre ciência e reabilitação: o joelho biônico transformando vidas – depositphotos.com / Ashtray25



Como funciona um joelho biônico com versões mecânicas e eletrônicas?

O funcionamento do joelho biônico começa pela conexão com o encaixe da prótese, que é a parte que se fixa ao coto da perna. Nos modelos mecânicos, há sistemas de freio e travamento que controlam quando o joelho flexiona ou permanece rígido. Um exemplo comum é o mecanismo que trava na fase de apoio, para sustentar o peso do corpo, e libera na fase de balanço da perna, permitindo que o paciente avance o passo. Esse tipo de joelho costuma ser mais leve e não depende de bateria.

Nos joelhos biônicos eletrônicos, o processo é mais complexo. Sensores medem continuamente parâmetros como:

Ângulo do joelho e posição da perna no espaço;

e posição da perna no espaço; Velocidade da marcha e aceleração;

e aceleração; Força de apoio exercida sobre o pé protético;

exercida sobre o pé protético; Padrão de movimento ao longo do dia.

Essas informações são enviadas a um microprocessador, que regula a resistência hidráulica ou pneumática do sistema, tornando a flexão mais suave na descida de rampas, mais rígida ao ficar em pé e mais livre ao caminhar em terreno plano. Alguns modelos permitem ainda conexão com aplicativo no celular, para ajustes finos realizados por profissionais de saúde especializados em próteses.

Quando o joelho biônico é indicado e quem pode utilizá-lo?

O joelho biônico é indicado principalmente para pessoas que sofreram amputação transfemoral (acima do joelho) ou desarticulação do joelho e desejam retomar a marcha com apoio em prótese. As causas mais frequentes incluem acidentes, complicações de doenças vasculares e diabetes, além de alguns casos de tumores ósseos. A decisão de usar esse tipo de prótese não se baseia apenas na tecnologia disponível, mas em uma avaliação ampla da condição clínica e funcional do paciente.

Nem toda pessoa amputada é candidata a um joelho biônico eletrônico. Em geral, são considerados critérios como:

Estado de saúde geral e controle de doenças crônicas; Força muscular no membro remanescente e no tronco; Capacidade de equilíbrio e coordenação motora; Nível de atividade desejado, como caminhar em ambientes externos ou apenas dentro de casa; Capacidade cognitiva para compreender orientações de uso e segurança; Acesso à reabilitação e acompanhamento periódico.

Joelhos mecânicos podem ser indicados para pessoas com menor demanda física ou que precisam de um sistema mais simples e robusto. Já joelhos biônicos microprocessados tendem a ser recomendados para quem tem potencial de mobilidade mais amplo e consegue participar de um programa intensivo de fisioterapia e treinamento.

Quem decide pela amputação e pelo uso do joelho biônico?

A decisão pela cirurgia de amputação e posterior indicação de um joelho biônico envolve uma equipe multiprofissional. Em muitos casos, o ortopedista ou cirurgião vascular avalia se há possibilidade de preservar o membro ou se a amputação é a opção mais segura para evitar infecções graves, dor intensa ou risco de vida. A partir daí, são discutidos o nível da amputação, o tipo de prótese viável e as metas de reabilitação.

O fisiatra (médico especialista em reabilitação), o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional participam da análise do potencial funcional e definem estratégias para o treinamento com a prótese. O protesista é o profissional que projeta e ajusta o joelho biônico, personalizando o encaixe e o alinhamento conforme o corpo e o estilo de vida da pessoa. Psicólogo e assistente social também costumam integrar a equipe, ajudando na adaptação emocional, no retorno às atividades e na orientação sobre direitos e acesso a recursos de saúde.

Mais equilíbrio, segurança e liberdade a cada passo – depositphotos.com / Chadchai_Krisadapong



Quais são os principais desafios de adaptação ao joelho biônico?

A adaptação ao joelho biônico é um processo gradual, que exige paciência, treino e acompanhamento constante. Logo após a cirurgia, a prioridade costuma ser a cicatrização, o controle da dor e o preparo do coto, com uso de enfaixamentos, cuidados com a pele e fortalecimento muscular. Somente depois de liberado pela equipe médica o paciente inicia o uso da prótese de teste, ajustando passo a passo o encaixe e o joelho escolhido.

Entre os desafios mais comuns estão a sensação de peso diferente na perna protética, o medo de queda, a necessidade de reaprender a distribuição de carga entre os dois lados do corpo e o cuidado com o atrito na pele. Nos joelhos biônicos eletrônicos, é preciso ainda atenção à recarga da bateria, à manutenção periódica e ao entendimento das orientações de segurança, como evitar imersão em água quando o modelo não for apropriado para isso.

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Com o tempo, muitos pacientes conseguem incorporar o joelho biônico à rotina de forma mais natural, participando de atividades sociais, profissionais e de lazer dentro das orientações médicas. A chave costuma estar em um acompanhamento contínuo, ajustes regulares da prótese e comunicação aberta com a equipe de saúde, para que limitações e metas sejam sempre reavaliadas. Dessa maneira, o recurso tecnológico deixa de ser apenas um equipamento e passa a integrar de forma funcional a vida diária da pessoa amputada.