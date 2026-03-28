Tudo o que você precisa saber sobre icterícia

A icterícia é um sinal clínico que se caracteriza pela coloração amarelada da pele, dos olhos e, em alguns casos, das mucosas. Esse aspecto surge devido ao aumento da bilirrubina no sangue, uma substância resultante da quebra natural das hemácias. Em muitos casos, a icterícia funciona como um alerta de que algo não está bem com o fígado, as vias biliares ou o sangue, exigindo avaliação com critério.

Apesar de frequentemente se associar a doenças hepáticas, a icterícia não é uma doença em si, mas um indicador de que há alteração em algum ponto do metabolismo da bilirrubina. Em recém-nascidos, por exemplo, pode ser transitória e fisiológica. Já em adultos, costuma ligar-se a condições que vão de hepatites até obstruções dos ductos biliares. Entender as principais causas, sintomas que se associam e formas de tratamento ajuda a compreender a gravidade e a urgência de cada situação.

Em recém-nascidos, a icterícia pode ser transitória e fisiológica. Já em adultos, costuma ligar-se a condições que vão de hepatites até obstruções dos ductos biliares – depositphotos.com / mindfullness



Quais são as principais causas da icterícia?

As causas da icterícia podem agrupam-se em três grandes categorias: pré-hepáticas, hepáticas e pós-hepáticas. Nas causas pré-hepáticas, o problema está antes do fígado, geralmente em situações de destruição exagerada das hemácias, como em anemias hemolíticas. Nesses quadros, o organismo produz tanta bilirrubina que o fígado não consegue processar tudo.

Nas causas hepáticas, o próprio fígado é afetado. Assim, doenças como hepatite viral, hepatite medicamentosa, cirrose, doença hepática alcoólica, hepatite autoimune e esteato-hepatite (relacionada ao acúmulo de gordura no fígado) podem prejudicar o processamento e a excreção da bilirrubina. Já nas causas pós-hepáticas, o problema ocorre nas vias biliares, que levam a bile do fígado até o intestino. Cálculos na vesícula que entopem o ducto biliar, tumores de pâncreas, de vias biliares e estenoses (estreitamentos) dos canais podem gerar obstrução e acúmulo de bilirrubina no sangue.

Em recém-nascidos, a chamada icterícia neonatal costuma ser decorrente da imaturidade do fígado nos primeiros dias de vida, sendo fisiológica na maioria dos casos. No entanto, também pode estar ligar-se a incompatibilidade sanguínea entre mãe e bebê, infecções, alterações metabólicas ou problemas nas vias biliares, exigindo monitoramento próximo. Ademais, medicamentos, consumo crônico de álcool, doenças genéticas do metabolismo da bilirrubina e infecções sistêmicas também aparecem entre as causas relevantes.

Quais sintomas podem acompanhar a icterícia?

O sinal mais visível da icterícia é o amarelamento da pele e da parte branca dos olhos (escleras). Esse tom amarelado pode ser discreto, perceptível apenas em boa iluminação, ou bastante intenso. Além disso, a urina tende a ficar mais escura, com coloração lembrando chá forte ou refrigerante de cola, enquanto as fezes podem ficar mais claras em alguns tipos de obstrução biliar.

Outros sintomas dependem muito da causa de base. Em doenças hepáticas, é comum a presença de cansaço, mal-estar, perda de apetite, náuseas, dor ou desconforto na região superior direita do abdome e, em alguns casos, febre. Porém, quando há obstrução das vias biliares, podem surgir coceira intensa na pele, dor abdominal tipo cólica, principalmente após refeições gordurosas, e emagrecimento progressivo em quadros que se prolongam, como tumores.

Em anemias hemolíticas, a icterícia pode vir acompanhada de palidez, cansaço, batimentos cardíacos acelerados e aumento do baço. No recém-nascido, além da coloração amarelada, os profissionais de saúde observam sinais de sonolência excessiva, dificuldade para mamar e alterações neurológicas em situações de bilirrubina muito elevada, que podem representar risco à saúde do bebê.

Como se faz o diagnóstico e qual o tratamento da icterícia?

O diagnóstico da icterícia começa pela observação clínica e pela história em detalhes. Entre fatos a observar estão uso de medicamentos, consumo de álcool, histórico de hepatites, cirurgias prévias, transfusões e doenças hematológicas. Em seguida, há solicitação de exames de sangue para medir bilirrubina total e frações, enzimas hepáticas (como TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina), hemograma e outros marcadores que ajudem a diferenciar causas hepáticas, hemolíticas ou obstrutivas.

Exames de imagem, como ultrassonografia de abdome, tomografia computadorizada, ressonância magnética e colangiopancreatografia por ressonância, auxiliam na avaliação do fígado, da vesícula e das vias biliares. Em algumas situações, podem ser necessários exames mais específicos, como biópsia hepática ou endoscopia com colangiopancreatografia retrógrada (CPRE). Afinal, eles ermitem diagnóstico e, em certos casos, tratamento de obstruções.

O tratamento da icterícia sempre depende da causa. Em linhas gerais, podem ser adotadas estratégias como:

Controle de infecções hepáticas, como hepatites virais, com antivirais específicos quando indicados.

Suspensão de medicamentos potencialmente tóxicos ao fígado e ajuste de doses.

Intervenções para desobstrução das vias biliares, como CPRE, colocação de stents ou cirurgias.

Cirurgia de retirada da vesícula biliar em casos de cálculos sintomáticos com obstrução.

Tratamento de anemias hemolíticas, incluindo corticoides, imunossupressores ou transfusões, conforme o diagnóstico.

Fototerapia em recém-nascidos, que ajuda a converter a bilirrubina em uma forma mais fácil de ser eliminada.

Em situações graves de doença hepática avançada, como cirrose descompensada, pode-se avaliar a necessidade de transplante de fígado. Além da abordagem específica, costuma ser recomendada a adoção de hábitos de vida que preservem o fígado, como evitar álcool, não usar medicamentos sem orientação profissional e manter vacinação atualizada para hepatites A e B.

Em anemias hemolíticas, a icterícia pode vir acompanhada de palidez, cansaço, batimentos cardíacos acelerados e aumento do baço – depositphotos.com / zaynyinyi



Quais cuidados são importantes diante da icterícia?

Diante de qualquer sinal de amarelamento da pele ou dos olhos, especialmente quando acompanhado de urina escura, fezes muito claras, dor abdominal ou perda de peso, a orientação é buscar avaliação médica em tempo oportuno. Em recém-nascidos, o acompanhamento nas primeiras semanas de vida é essencial para diferenciar a icterícia fisiológica de quadros que exigem intervenção rápida.

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O reconhecimento precoce das causas de icterícia permite iniciar o tratamento adequado e reduzir o risco de complicações, como insuficiência hepática, danos neurológicos em bebês ou agravamento de doenças hematológicas. A informação clara sobre causas, sintomas e tratamento ajuda a interpretar esse sinal do organismo e facilita a tomada de decisões em saúde, sempre com base na avaliação de profissionais capacitados.