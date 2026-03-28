Se você tem esta doença, não use aspartame nunca!

A fenilcetonúria, também conhecida pela sigla PKU, é uma doença genética rara que interfere no modo como o organismo processa a fenilalanina. Esse aminoácido aparece em muitos alimentos ricos em proteína. Esse problema ocorre porque falta, ou quase não existe, a enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Essa enzima transforma a fenilalanina em outra substância usada normalmente pelo corpo. Quando essa transformação não acontece, a fenilalanina se acumula no sangue. Esse acúmulo pode causar danos ao cérebro e ao desenvolvimento.

Como se trata de um distúrbio metabólico que começa logo após o nascimento, a PKU precisa de identificação e tratamento o quanto antes. A boa notícia é que, com diagnóstico precoce e acompanhamento adequado, a equipe de saúde consegue reduzir complicações. Assim, a pessoa mantém crescimento e aprendizagem próximos do esperado. A base desse cuidado está em uma dieta restrita em fenilalanina ao longo da vida, com supervisão de profissionais de saúde.

O que é fenilcetonúria (PKU) e como ela afeta o organismo?

A fenilcetonúria é uma doença hereditária, transmitida pelos pais, geralmente quando ambos carregam alterações no mesmo gene. Esse gene defeituoso impede a formação adequada da enzima fenilalanina hidroxilase. Sem essa enzima, o corpo não consegue quebrar a fenilalanina de maneira eficiente. Como resultado, essa substância se acumula em níveis elevados, principalmente no sangue e no cérebro.

Esse excesso de fenilalanina interfere no funcionamento das células cerebrais e na formação de conexões importantes. Essas conexões sustentam a aprendizagem, a fala e o comportamento. Por esse motivo, a PKU se classifica como um erro inato do metabolismo. Esse tipo de erro provoca grande impacto neurológico se a pessoa não mantiver controle alimentar rigoroso desde os primeiros meses de vida.

Quais são os sintomas da PKU e como o teste do pezinho ajuda?

Nos primeiros dias de vida, o bebê com fenilcetonúria geralmente não apresenta sinais claros. Com o passar do tempo, os sintomas começam a surgir se a doença não receber diagnóstico e tratamento. Entre os principais sinais, destacam-se:

Atraso no desenvolvimento intelectual , com dificuldade de aprendizagem e baixa capacidade de atenção;

, com dificuldade de aprendizagem e baixa capacidade de atenção; Convulsões ou crises epilépticas;

ou crises epilépticas; Atraso para falar, andar e interagir socialmente;

Alterações de comportamento, como irritabilidade e agitação;

Possível odor corporal característico, decorrente de substâncias acumuladas;

Problemas de coordenação motora e rigidez muscular em alguns casos.

Para evitar o aparecimento desses sintomas, o sistema de saúde utiliza o teste do pezinho. Esse exame usa algumas gotas de sangue do recém-nascido, coletadas do calcanhar, geralmente entre o 3º e o 7º dia de vida. Desse modo, o teste identifica a fenilcetonúria antes que surjam danos neurológicos. Quando o resultado indica PKU, a equipe de saúde orienta imediatamente uma dieta adequada e o acompanhamento com especialistas. Assim, o tratamento reduz o risco de prejuízos ao desenvolvimento.

teste do pezinho_depositphotos.com / cidamary02.hotmail.com

Por que a dieta com pouca fenilalanina é tão importante na fenilcetonúria?

Na fenilcetonúria, a alimentação ocupa o ponto central do tratamento. Como o organismo não consegue metabolizar bem a fenilalanina, a pessoa precisa limitar a ingestão desse aminoácido. Assim, os níveis sanguíneos permanecem sob controle. Isso significa reduzir, ou até evitar em casos mais graves, alimentos ricos em proteína comum.

Entre os alimentos com maior teor de fenilalanina, destacam-se:

Carnes em geral (bovina, suína, aves, peixes);

Ovos e laticínios, como leite, queijo e iogurte;

Leguminosas, como feijão, ervilha, lentilha e grão-de-bico;

Alguns cereais e produtos industrializados com adição de proteína.

Para compensar essa restrição, o tratamento costuma incluir fórmulas especiais pobres em fenilalanina. Essas fórmulas fornecem proteínas modificadas, vitaminas e minerais na quantidade necessária para o crescimento. Além disso, o plano alimentar passa por ajustes feitos por nutricionista e médico de forma individualizada. Esses profissionais consideram idade, exames de sangue e rotina diária da pessoa com PKU. Em muitos casos, eles também analisam o nível de atividade física e a presença de outras condições de saúde.

Fenilcetonúria e aspartame: por que essa combinação é perigosa?

Um ponto que merece atenção envolve a relação entre fenilcetonúria e adoçantes artificiais, especialmente o aspartame. Esse adoçante se forma a partir de dois aminoácidos, entre eles a fenilalanina. Ao entrar no organismo, o aspartame se quebra e libera fenilalanina. Assim, a quantidade dessa substância no sangue aumenta.

Por esse motivo, pessoas com PKU devem evitar completamente o aspartame. Produtos como refrigerantes diet ou zero, algumas gelatinas, sobremesas light, chicletes sem açúcar e determinados medicamentos mastigáveis podem conter esse adoçante. A legislação obriga os fabricantes a incluir o aviso fenilcetonúricos: contém fenilalanina no rótulo. Esse alerta orienta quem tem a doença e previne consumo acidental.

Ler sempre a lista de ingredientes dos produtos industrializados; Buscar as palavras aspartame ou fenilalanina no rótulo; Consultar profissionais de saúde em caso de dúvida sobre algum alimento ou bebida.

Quais adoçantes são mais seguros para quem tem PKU?

Nem todo adoçante artificial representa risco para a pessoa com fenilcetonúria. O problema específico envolve a presença de fenilalanina, o que não acontece com outras substâncias usadas para adoçar alimentos. Assim, a pessoa com PKU ainda encontra opções adequadas. Alguns exemplos de alternativas consideradas seguras para quem tem PKU são:

Sucralose : adoçante derivado do açúcar comum, mas com calorias mínimas e sem fenilalanina;

: adoçante derivado do açúcar comum, mas com calorias mínimas e sem fenilalanina; Stevia : obtida de uma planta, a estévia, usada como edulcorante de origem natural;

: obtida de uma planta, a estévia, usada como edulcorante de origem natural; Sacarina: adoçante sintético antigo, amplamente empregado em produtos diet e em versões em gotas ou sachês.

A escolha do adoçante ideal deve ocorrer com orientação de nutricionistas e médicos. Esses profissionais levam em conta outras condições de saúde, idade, quantidade consumida e hábitos alimentares. Além disso, eles avaliam a presença de diabetes, obesidade ou hipertensão, quando necessário. O ponto central consiste em verificar sempre se o produto não contém aspartame nem aviso de presença de fenilalanina. Dessa forma, a pessoa com fenilcetonúria garante maior segurança no dia a dia.

Como a atenção à dieta ajuda na saúde e no desenvolvimento de quem tem PKU?

Manter a dieta restrita em fenilalanina de forma contínua preserva o desenvolvimento neurológico e a qualidade de vida na fenilcetonúria. Mesmo após a infância, o controle alimentar continua importante. Níveis elevados de fenilalanina podem voltar a causar dificuldades de concentração, problemas de memória e alterações de comportamento.

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Um acompanhamento regular com equipe multiprofissional incluindo pediatra ou clínico, neurologista quando necessário e, principalmente, nutricionista especializado em erros inatos do metabolismo permite ajustes constantes na alimentação. Esses ajustes acompanham o crescimento, a escola, o trabalho e outras mudanças de rotina. Dessa forma, a pessoa com PKU mantém aprendizado, relações sociais e desenvolvimento físico mais próximos do padrão esperado. Além disso, a atenção aos rótulos e ao uso de adoçantes precisa fazer parte do dia a dia. Com essa combinação de cuidados, a pessoa com fenilcetonúria pode planejar a vida com mais autonomia e segurança.