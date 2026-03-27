Sítio Roberto Burle Marx: conheça um dos patrimônios do Rio

Quem percorre a zona oeste do Rio de Janeiro encontra, em Guaratiba, uma área verde que parece isolada da cidade: o Sítio Roberto Burle Marx. O espaço reúne jardim, museu, ateliê e reserva ambiental em um único lugar. Assim, o visitante observa ao mesmo tempo arte, paisagem e história.

O sítio ocupou a antiga Fazenda Santo Antônio da Bica, que Burle Marx comprou em 1949. Desde então, o paisagista transformou o terreno em laboratório vivo. Lá, ele reuniu espécies tropicais, testou combinações de cores e criou composições que influenciaram projetos no Brasil e no exterior.

Sítio Roberto Burle Marx – Agência Brasil

Sítio Roberto Burle Marx: como é o espaço hoje?

Hoje, o Sítio Roberto Burle Marx funciona como unidade especial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O local preserva a casa principal, a antiga capela, os ateliês e áreas de convivência. Além disso, o público encontra lagos, caminhos de pedra, obras de arte e coleções botânicas organizadas.

Os jardins não seguem um modelo europeu tradicional. Burle Marx preferiu linhas modernas, recortes curvos e blocos de vegetação nativa. Desse modo, o sítio valoriza plantas brasileiras e também espécies tropicais de outros países. O conjunto forma um ambiente que lembra uma grande obra abstrata ao ar livre.

Por que o Sítio Roberto Burle Marx virou Patrimônio Mundial da UNESCO?

A UNESCO incluiu o sítio na lista de Patrimônio Mundial em 2021. O órgão reconheceu o lugar como exemplo de paisagismo moderno tropical. Também destacou a influência de Burle Marx na arquitetura de jardins do século XX. Assim, o sítio se tornou o primeiro bem do tipo no Brasil a receber esse título.

O local reúne três dimensões principais. Em primeiro lugar, funciona como obra de arte paisagística. Em segundo lugar, guarda um acervo de pinturas, esculturas, tapeçarias e objetos. Por fim, protege uma coleção botânica com centenas de espécies, muitas em risco na natureza. Essa combinação fortalece o valor universal do espaço.

Além do aspecto artístico, o sítio desempenha papel importante para a pesquisa. Botânicos, paisagistas e estudantes utilizam o espaço como referência. Eles observam ali técnicas de cultivo, composição e conservação. Dessa forma, o sítio ajuda na formação de novos profissionais e na difusão do paisagismo brasileiro.

Qual a importância ambiental do Sítio Roberto Burle Marx?

O sítio integra uma área de proteção na região de Guaratiba. O terreno abriga fragmentos de Mata Atlântica e espécies nativas ameaçadas. Por isso, o espaço atua como refúgio para fauna e flora locais. A diversidade de plantas também favorece aves, insetos e pequenos mamíferos.

A equipe do sítio mantém um banco vivo de espécies tropicais e subtropicais. Com isso, pesquisadores estudam novas técnicas de manejo e propagação. Muitos projetos de restauração ecológica usam plantas coletadas e testadas ali. Portanto, o local também colabora com ações de recuperação ambiental em outras regiões.

As visitas guiadas destacam esse aspecto. Os guias explicam a origem das espécies, os métodos de cultivo e a relação entre arte e natureza. Assim, o público aprende no passeio como o paisagismo pode estimular o cuidado com o meio ambiente.

Como visitar o Sítio Roberto Burle Marx no Rio de Janeiro?

O Sítio Roberto Burle Marx fica em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. O acesso ocorre principalmente pela Avenida Dom João VI. A região fica distante da área central, então muitos visitantes combinam carro, aplicativo de transporte ou excursões.

As visitas acontecem apenas com agendamento prévio. O sítio organiza grupos em horários definidos, com guias do próprio local. Por isso, o público precisa reservar a data com antecedência pelo site oficial ou canais divulgados pelo Iphan.

Quais são horários, ingressos e tempo médio do passeio?

O sítio abre de terça a sábado, em geral pela manhã e início da tarde. Os horários exatos podem variar ao longo do ano. Assim, o visitante deve conferir as informações atualizadas antes do agendamento. Feriados costumam ter oferta reduzida de vagas.

As visitas são sempre guiadas e duram em média de 1h30 a 2h. O roteiro passa pelos principais jardins, ateliês e ambientes internos. As equipes orientam o grupo a usar calçado confortável, repelente e protetor solar. Em dias de chuva intensa, o sítio pode adiar ou cancelar saídas.

Os ingressos seguem tabela divulgada pelo Iphan. Normalmente, o sítio oferece:

Entrada inteira para o público geral;

para o público geral; Meia-entrada para estudantes, idosos e pessoas com direito previsto em lei;

para estudantes, idosos e pessoas com direito previsto em lei; Isenções em casos específicos, como escolas públicas e projetos educativos.

O pagamento acontece na própria recepção ou por meio informado no agendamento. Valores e formas de pagamento podem mudar. Por isso, o visitante precisa checar os detalhes antes de confirmar a reserva.

O que saber antes de programar a visita?

O passeio pelo Sítio Roberto Burle Marx envolve deslocamento por áreas externas. Assim, a organização recomenda roupas leves e hidratação constante. O local possui áreas de sombra, mas parte do percurso ocorre em espaços abertos. Em dias muito quentes, as visitas exigem pausas frequentes.

Para aproveitar melhor o roteiro, muitos grupos seguem alguns passos simples:

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Confirmar horários e regras no site oficial. Chegar com antecedência ao portão de entrada. Levar documento para comprovar meia-entrada, se necessário. Respeitar orientações dos guias durante o trajeto. Evitar tocar em obras e plantas delicadas.

O Sítio Roberto Burle Marx reúne memória, arte e natureza em um único endereço. Por isso, o espaço se firmou como referência para quem estuda paisagismo e também para quem busca um passeio cultural diferente no Rio de Janeiro.