Bebê chorando muito? Veja como acalmar o recém-nascido
O choro do recém-nascido representa a principal forma de comunicação nos primeiros meses de vida.
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O choro do recém-nascido representa a principal forma de comunicação nos primeiros meses de vida. Quando o bebê chora muito, muitas famílias se sentem confusas e inseguras, sem saber exatamente o que acontece. Por isso, entender as causas mais comuns e observar o comportamento do pequeno ajuda a identificar o que ele tenta dizer.
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Na maioria das vezes, o choro se relaciona a necessidades básicas, como fome, fralda suja, desconforto com gases, sono acumulado ou apenas vontade de ficar no colo. Além disso, em outras situações, o bebê chora por incômodo com a temperatura, roupas apertadas ou excesso de estímulos ao redor. Por isso, você precisa investigar cada possibilidade com calma e método, sempre observando o contexto.
Quais são as causas mais comuns de choro no recém-nascido?
A principal palavra-chave desse tema é bebê chorando muito, geralmente associada a motivos simples do dia a dia. Entre as causas frequentes, destacam-se:
- Fome: o recém-nascido tem estômago pequeno e costuma mamar em intervalos curtos. Além disso, sinais como sugar as mãos e procurar o peito indicam necessidade de alimentação.
- Fralda suja: fezes ou urina geram desconforto e irritam a pele, o que leva ao choro constante.
- Gases e cólicas: ar preso no intestino causa dor abdominal. Nesses casos, o bebê costuma encolher as perninhas ou ficar mais rígido.
- Sono: muitos recém-nascidos enfrentam dificuldade para desligar e ficam irritados quando passam do ponto de dormir.
- Necessidade de colo: o bebê passou meses dentro do útero, em ambiente apertado, quente e com batimentos cardíacos constantes. Por isso, o contato no colo oferece segurança, aconchego e conforto emocional.
Além dessas causas, ruídos intensos, luz forte, temperatura muito alta ou muito baixa e roupas pouco confortáveis aumentam o choro. Portanto, observar o contexto em que os episódios acontecem orienta melhor o cuidado e reduz a ansiedade da família.
Como acalmar bebê chorando muito no dia a dia?
Ao lidar com um recém-nascido chorando, muitas famílias seguem uma espécie de checklist mental para descobrir o motivo. Dessa forma, uma maneira simples de organizar essa rotina envolve seguir alguns passos básicos de cuidado, avaliando um fator por vez.
- Verificar a fome: se o horário da última mamada ocorreu há algum tempo, a amamentação ou a oferta de leite (conforme orientação do pediatra) representa a primeira tentativa.
- Conferir a fralda: abrir a fralda, limpar a região com delicadeza e colocar uma nova costuma resolver o incômodo rapidamente.
- Ajustar a roupa: checar se o bebê está muito agasalhado ou pouco protegido ajuda a regular a temperatura do corpo e evita desconforto.
- Oferecer colo: segurar o bebê junto ao peito, de forma firme e suave, transmite segurança e reduz a sensação de estranhamento do ambiente externo.
- Avaliar o sono: se o bebê esfrega os olhos, boceja ou desvia o olhar, ele provavelmente sente cansaço e precisa de um ambiente mais tranquilo para dormir.
Essas medidas simples resolvem muitos casos de choro intenso, principalmente quando você aplica todas com paciência e repete o cuidado ao longo dos dias. Além disso, ouvir o próprio instinto e pedir ajuda ao parceiro ou à família também reduz a sobrecarga emocional.
Quais estratégias ajudam a aliviar gases e promover conforto?
Os gases geram preocupação frequente quando falamos em bebê chorando de cólica. No entanto, alguns cuidados práticos colaboram para aliviar esse desconforto e trazem mais tranquilidade para todos.
- Posições para arrotar: mantenha o bebê ereto encostado no peito do adulto, com a cabeça apoiada no ombro, e dê leves tapinhas nas costas. Essa posição ajuda a liberar o ar após a mamada.
- Massagem na barriga: faça movimentos suaves em círculo, no sentido horário, para auxiliar o funcionamento do intestino e diminuir a dor.
- Exercício de bicicleta: com o bebê de barriga para cima, flexione suavemente as perninhas em direção ao abdômen. Esse movimento favorece a saída de gases.
- Observação da mamada: avalie com o pediatra se a pega está adequada ou se a forma de oferta do leite em mamadeira favorece a entrada de ar. Assim, você previne novos episódios de cólica.
O contato pele a pele, com o bebê deitado de bruços sobre o peito do adulto, também gera conforto térmico e forte sensação de acolhimento. Esse contato ajuda a regular batimentos cardíacos, respiração e temperatura, o que reduz o choro em muitos momentos. Além disso, fortalece o vínculo entre bebê e cuidador, favorecendo o bem-estar de todos.
Ruído branco, embalo e ambiente: como esses fatores ajudam?
Outro ponto importante ao lidar com bebê chorando muito envolve o controle do ambiente. Luzes fortes, televisão alta e muitas pessoas falando ao mesmo tempo deixam o recém-nascido mais agitado. Portanto, quando possível, torne o espaço mais calmo e previsível.
- Ruído branco: sons contínuos e suaves, como ventilador, aplicativo específico ou barulho de chuva, lembram o som que o bebê ouvia dentro do útero. Assim, esses sons podem favorecer o relaxamento e o início do sono.
- Embalo rítmico: movimentos suaves de balanço no colo, na cadeira de balanço ou caminhando pela casa ajudam a acalmar, desde que você evite exageros e movimentos bruscos.
- Ambiente escuro e silencioso: diminuir a iluminação e os estímulos visuais facilita o início do sono e reduz a irritação.
- Rotina previsível: horários aproximados para banho, mamadas e sono contribuem para que o bebê se sinta mais seguro ao longo do dia. Com o tempo, essa rotina também facilita a organização da família.
Nessa etapa, o objetivo não consiste em eliminar completamente o choro, pois isso não se mostra realista. Em vez disso, você oferece condições para que o recém-nascido se organize melhor e consiga alternar entre vigília tranquila e sono reparador. Assim, todos ganham mais serenidade.
Quando o choro do recém-nascido é sinal de alerta e exige pediatra?
Embora o choro apareça como algo comum e esperado, algumas situações exigem avaliação médica. Em casos de bebê chorando sem parar, mesmo após tentativas de alimentação, troca de fralda, colo, alívio de gases e ajustes de ambiente, você precisa observar outros sinais com atenção.
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- Febre, com temperatura igual ou acima de 37,8 ºC axilar, ou corpo muito quente ao toque.
- Vômitos frequentes ou com aspecto diferente, principalmente se saírem verdes ou com sangue.
- Dificuldade para respirar, com ruídos intensos, pele arroxeada ou muita canseira para mamar.
- Choro estridente, muito diferente do habitual, ou gemidos constantes que não melhoram com colo.
- Rigidez do corpo, moleza extrema ou pouca resposta a estímulos, como voz e toques.
- Manchas na pele que não desaparecem ao apertar levemente com o dedo ou com copo transparente.
Diante de qualquer um desses sinais, busque atendimento com o pediatra ou serviço de urgência, mesmo que você queira apenas garantir que tudo está bem. A orientação profissional ajuda a diferenciar o choro esperado do recém-nascido de situações que exigem investigação mais detalhada. Dessa forma, você aumenta a segurança de toda a família e protege melhor a saúde do bebê.