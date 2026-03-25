Nollywood: a indústria do cinema nigeriano que conquistou a África e o mundo

Nollywood é o nome dado à indústria cinematográfica da Nigéria, que hoje é uma das mais prolíficas do mundo em número de produções anuais. O termo surgiu por analogia a Hollywood, nos Estados Unidos, e Bollywood, na Índia. Portanto, seguiu a lógica de juntar o nome do país ou da cidade à marca do cinema global. Assim, a expressão nasce da fusão entre Nigeria e Hollywood, consolidando-se como rótulo de um mercado audiovisual que cresceu rapidamente a partir dos anos 1990 e conquistou espaço em vários continentes.

O cinema nigeriano ganhou força em um contexto de limitações econômicas e tecnológicas, o que levou produtores e diretores a adotar estratégias mais ágeis e de baixo custo. Em vez de se apoiar em grandes estúdios, Nollywood se desenvolveu com câmeras digitais, equipes reduzidas e distribuição direta em DVD, televisão e, depois, plataformas de streaming. Com o tempo, esse modelo deu origem a um estilo próprio, marcado por histórias intensas, personagens familiares ao público local e uma forte ligação com o cotidiano africano.

O cinema nigeriano ganhou força em um contexto de limitações econômicas e tecnológicas, o que levou produtores e diretores a adotar estratégias mais ágeis e de baixo custo – depositphotos.com / Furian



O que é Nollywood e por que leva esse nome?

Nollywood é, em termos simples, a indústria de filmes que se produzem na Nigéria e por criadores nigerianos espalhados pelo mundo. Ao adotar o sufixo -wood, o setor se alinhou a uma tendência já presente em outras regiões. Entre elas, Bollywood (cinema hindi, baseado em Mumbai) e até produções regionais menores que copiaram o formato. No caso nigeriano, o batismo ajudou a comunicar para o público internacional que ali existia um polo de entretenimento organizado, ainda que muito diferente do modelo hollywoodiano em estrutura e orçamento.

A expressão começou a circular em veículos de imprensa estrangeiros no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Na época, repórteres passaram a notar o volume impressionante de lançamentos vindos da Nigéria. A partir daí, o nome se espalhou entre críticos, pesquisadores e, finalmente, foi incorporado pelos próprios profissionais da área. Com o passar dos anos, Nollywood deixou de ser apenas um rótulo informal e passou a representar uma identidade cultural e econômica para o país.

Principais características de Nollywood

A palavra-chave central, Nollywood, associa-se a um conjunto de características bem definidas. Entre elas, destacam-se a velocidade de produção, os orçamentos mais enxutos e a forte ligação com temas culturais, sociais e religiosos africanos. Portanto, esses elementos ajudaram a consolidar um tipo de narrativa facilmente reconhecível por quem acompanha filmes nigerianos, tanto dentro quanto fora da África.

Entre os traços principais, costumam aparecer:

Produção rápida : muitos filmes são rodados em poucas semanas, com cronogramas rígidos e equipes habituadas a trabalhar sob pressão;

: muitos filmes são rodados em poucas semanas, com cronogramas rígidos e equipes habituadas a trabalhar sob pressão; Orçamentos mais baixos : em comparação com grandes produções ocidentais, o custo de cada obra é reduzido, o que exige soluções criativas em cenários, figurinos e efeitos;

: em comparação com grandes produções ocidentais, o custo de cada obra é reduzido, o que exige soluções criativas em cenários, figurinos e efeitos; Foco em histórias locais : enredos abordam casamentos, disputas familiares, conflitos de gerações, política, religião e vida urbana ou rural na Nigéria;

: enredos abordam casamentos, disputas familiares, conflitos de gerações, política, religião e vida urbana ou rural na Nigéria; Linguagem híbrida : muitos títulos misturam inglês com idiomas locais, como igbo, yoruba e hausa, refletindo a diversidade linguística do país;

: muitos títulos misturam inglês com idiomas locais, como igbo, yoruba e hausa, refletindo a diversidade linguística do país; Distribuição flexível: além das salas de cinema, Nollywood se apoia em DVDs, canais de TV e, mais recentemente, serviços de streaming globais.

Essa combinação criou um cinema voltado principalmente para o público africano e para a diáspora, mas que, ao mesmo tempo, conversa com temas universais, como amor, poder, desigualdade, fé e família. Para a Nigéria, Nollywood também passou a representar geração de empregos, projeção internacional e fortalecimento da identidade cultural.

Nollywood na África e na diáspora: por que é tão importante?

Dentro do continente africano, Nollywood ocupa um papel de destaque por ser uma das principais fontes de entretenimento de massa. Em muitos países, filmes nigerianos são exibidos diariamente em canais abertos e pagos, alcançando espectadores que não têm acesso constante a produções hollywoodianas nas salas de cinema. Essa presença contínua contribui para que sotaques, costumes e modos de vida da Nigéria se tornem familiares a públicos de outras regiões africanas.

Na diáspora, especialmente entre comunidades nigerianas na Europa, América do Norte e outros pontos do globo, as produções de Nollywood funcionam como ponte com o país de origem. Por meio das histórias, espectadores acompanham tradições, celebrações, tensões políticas e dilemas contemporâneos, mantendo um vínculo simbólico com a cultura natal. Além disso, o crescimento das plataformas digitais facilitou o acesso a esses conteúdos, ampliando o alcance para além dos núcleos tradicionais de imigrantes.

Filmes de destaque: The Wedding Party e Lionheart

Entre os títulos que ajudaram a projetar Nollywood internacionalmente, The Wedding Party aparece com frequência nas listas. Lançado em 2016, o filme é uma das maiores bilheterias da história do cinema nigeriano. A produção acompanha os bastidores de um casamento de alta sociedade em Lagos, misturando comédia romântica e crítica social leve, ao expor diferenças de classe, conflitos familiares e expectativa em torno de cerimônias suntuosas.

Outro marco relevante é Lionheart, com direção e atuação por Genevieve Nnaji. O longa ganhou visibilidade global após ser adquirido pela Netflix, tornando-se um dos primeiros filmes nigerianos licenciados pela plataforma com estratégia de lançamento internacional. A narrativa apresenta uma executiva que assume a liderança da empresa de transporte da família, lidando com dívidas, concorrência e tradições patriarcais.

The Wedding Party : símbolo do potencial de bilheteria interno de Nollywood;

: símbolo do potencial de bilheteria interno de Nollywood; Lionheart : vitrine importante da capacidade de diálogo com o público global;

: vitrine importante da capacidade de diálogo com o público global; Ambos reforçam a presença da Nigéria no circuito internacional de cinema.

Para a Nigéria, Nollywood também passou a representar geração de empregos, projeção internacional e fortalecimento da identidade cultural – depositphotos.com / flogeljiri



Por que Lionheart foi desclassificado do Oscar?

A trajetória de Lionheart gerou debate adicional quando o filme recebeu a indicação da Nigéria para disputar a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar. Porém, a obra foi desclassificada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas devido a uma regra específica. Nessa categoria, a maior parte dos diálogos precisa estar em um idioma que não seja o inglês. Como o filme utiliza predominantemente o inglês, com trechos em igbo, não atendeu ao critério formal.

Essa decisão provocou discussões sobre os critérios culturais que a Academia adota. Em países como a Nigéria, o inglês é língua oficial herdada do período colonial e, ao mesmo tempo, convive com dezenas de idiomas locais. Para muitos observadores, a exclusão de Lionheart levantou questões sobre como reconhecer produções de nações em que o inglês é uma língua de uso cotidiano. Porém, inserida em contextos culturais muito distintos dos Estados Unidos ou do Reino Unido.

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O episódio reforçou a percepção de que Nollywood ocupa um espaço singular: produz em uma língua amplamente compreendida no mundo, mas com referências, valores e histórias ancoradas na realidade africana. Ao mesmo tempo, evidenciou o quanto os filmes nigerianos seguem em processo de afirmação nas grandes premiações internacionais, mesmo já contando com presença consolidada em públicos de vários países.