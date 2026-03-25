Celulite: principais fatores que influenciam seu surgimento

A celulite aparece pelas ondulações e furinhos na pele, especialmente em áreas como coxas, glúteos, quadris e abdômen. Embora muitas pessoas associem o quadro apenas à estética, trata-se de uma alteração natural do tecido subcutâneo. Além disso, ela surge em pessoas de diferentes pesos, idades e estilos de vida. Em termos simples, ocorre quando a gordura localizada abaixo da pele se reorganiza, junto com mudanças nas fibras que sustentam essa região.

Do ponto de vista da saúde, a celulite não representa uma doença grave. Ainda assim, ela costuma chamar a atenção de quem nota alterações na textura da pele. A aparência característica surge quando as células de gordura aumentam de volume e pressionam a pele. Ao mesmo tempo, as fibras que prendem a pele aos tecidos mais profundos mantêm alguns pontos fixos. Isso cria relevos e depressões e gera o conhecido aspecto de casca de laranja.

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O que é a celulite e como ela se forma na pele?

Em termos mais técnicos, a celulite se relaciona a um processo chamado panniculopatia edemato-fibroesclerótica. Esse processo envolve alterações na gordura, na circulação local e nas fibras de colágeno. O organismo acumula gordura em determinadas regiões como uma reserva de energia. Quando ocorre desequilíbrio entre armazenamento e gasto energético, essas células adiposas aumentam de tamanho.

Ao mesmo tempo, a circulação sanguínea e linfática naquela área pode ficar prejudicada. Com menos oxigênio e nutrientes chegando aos tecidos, e com eliminação mais lenta de toxinas e líquidos, o ambiente se torna mais propício à retenção de líquidos. Além disso, surgem mudanças nas fibras de sustentação. Essas fibras tendem a ficar mais rígidas e repuxam a pele em alguns pontos. Enquanto isso, a gordura empurra de baixo para cima em outros pontos. O resultado consiste em relevo irregular que muitas pessoas associam à celulite.

Esse processo não aparece de um dia para o outro. Em geral, ele se desenvolve ao longo do tempo. Inicialmente, surgem fases menos visíveis, em que a pele parece lisa em repouso. Depois, com a progressão, aparecem fases em que as ondulações se tornam visíveis mesmo sem apertar a região. Portanto, a intensidade da celulite varia bastante entre as pessoas. Essa variação depende de uma combinação de fatores internos e externos.

Quais fatores influenciam o surgimento da celulite?

Os principais fatores envolvidos no aparecimento da celulite costumam atuar em conjunto. Alguns fatores não podem ser modificados, como genética e características hormonais. Em contrapartida, outros fatores se relacionam diretamente ao estilo de vida, como rotina alimentar, nível de atividade física e hábitos diários. Entender esses elementos ajuda a compreender por que a celulite aparece com tanta frequência, especialmente entre mulheres.

Genética: a estrutura da pele, a tendência a acumular gordura em certas áreas e o funcionamento da circulação podem vir de herança familiar.

a estrutura da pele, a tendência a acumular gordura em certas áreas e o funcionamento da circulação podem vir de herança familiar. Hormônios: hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, participam da distribuição de gordura e da retenção de líquidos.

hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, participam da distribuição de gordura e da retenção de líquidos. Hábitos de vida: alimentação, sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool impactam diretamente o tecido subcutâneo.

Na prática, duas pessoas com rotina semelhante podem apresentar graus bem diferentes de celulite. Isso ocorre porque cada organismo responde de forma específica. Ainda assim, conhecer os fatores de risco permite ajustes na rotina. Esses ajustes tendem a favorecer a saúde da pele e do corpo como um todo.

Hormônios, genética e estilo de vida: como tudo se conecta?

Os hormônios exercem papel central no surgimento da celulite. O estrogênio, por exemplo, influencia a circulação, o metabolismo das gorduras e a retenção de líquidos. Por isso, fases da vida como puberdade, gestação, uso de anticoncepcionais hormonais e perimenopausa frequentemente coincidem com aumento ou alteração da celulite. Nessas fases, as oscilações hormonais favorecem o acúmulo de gordura em áreas típicas, como quadris e coxas.

A genética também exerce grande impacto. Características como espessura da pele, quantidade e distribuição das células de gordura, padrão de colágeno e tendência à má circulação costumam ter componente hereditário. Em famílias em que várias mulheres apresentam celulite mais acentuada, outras integrantes costumam manifestar o quadro. Isso ocorre mesmo com cuidados regulares com alimentação e exercícios.

Já o estilo de vida pode potencializar ou amenizar essa predisposição. Situações comuns do dia a dia, como passar horas sentado no trabalho, subir poucas escadas ou fazer deslocamentos apenas de carro, contribuem para o sedentarismo. Esse padrão reduz o gasto calórico e prejudica a circulação. Como consequência, o corpo acumula mais gordura localizada e cria um cenário favorável ao aparecimento ou agravamento da celulite. Além disso, níveis altos de estresse e sono irregular influenciam hormônios ligados ao apetite e ao armazenamento de gordura.

Alimentação, sedentarismo e circulação influenciam a celulite?

A alimentação aparece entre os pontos mais comentados quando o assunto é celulite. Cardápios muito ricos em açúcar, gorduras saturadas, ultraprocessados e excesso de sal colaboram para o ganho de peso. Além disso, aumentam o tamanho das células de gordura e favorecem a retenção de líquidos. Em situações do cotidiano, como consumo frequente de refrigerantes, fast-food e lanches industrializados, esse efeito se torna mais perceptível ao longo do tempo.

O sedentarismo também representa fator relevante. A prática regular de atividades físicas estimula a circulação sanguínea e fortalece a musculatura. Ao mesmo tempo, auxilia na redução de gordura corporal. Quando o corpo permanece longos períodos parado, especialmente sentado ou em pé na mesma posição, o retorno venoso sofre prejuízo. Isso favorece sensação de peso nas pernas, inchaço e agravamento das irregularidades na pele.

A circulação sanguínea e linfática mantém relação direta com o aspecto da pele. Quando o fluxo funciona de forma eficiente, o corpo oferece melhor aporte de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Ao mesmo tempo, a remoção de resíduos metabólicos ocorre com maior rapidez. Já uma circulação mais lenta favorece o acúmulo de líquidos e substâncias na região. Esse cenário contribui para o aspecto acolchoado ou ondulado. Por isso, medidas simples, como fazer pequenas pausas para caminhar durante o dia, podem gerar impacto positivo no bem-estar das pernas.

Qual o papel da retenção de líquidos e de pequenos cuidados diários?

A retenção de líquidos ocorre quando o corpo acumula água nos tecidos. Esse processo resulta em inchaço, principalmente em extremidades como pernas e tornozelos. Fatores como excesso de sal na dieta, poucas pausas ao longo do dia, uso de roupas muito apertadas e alterações hormonais estimulam esse acúmulo. Quando o inchaço se soma à gordura localizada e à predisposição genética, o quadro de celulite tende a ficar mais visível.

Alguns cuidados cotidianos se associam com frequência à melhora da circulação e à redução da sensação de peso. Entre eles, destacam-se ingerir água ao longo do dia, variar as posições do corpo e incluir caminhadas na rotina. Além disso, quando um profissional de saúde indicar, o uso de meias de compressão pode ajudar. Esses hábitos não eliminam a causa genética ou hormonal. Porém, eles contribuem para um ambiente mais favorável nos tecidos e reduzem o impacto da retenção hídrica.

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De forma geral, a celulite resulta da interação entre hormônios, herança familiar, alimentação, nível de atividade física, circulação e retenção de líquidos. Compreender esses fatores ajuda na escolha de estratégias mais realistas de cuidado com o corpo. Dessa forma, torna-se possível construir uma relação mais informada e tranquila com as mudanças naturais da pele ao longo da vida.