Dor nas costas constante: sinais de alerta para hérnia de disco

A hérnia de disco costuma gerar dúvidas, especialmente quando o médico menciona a possibilidade de cirurgia. Muitos pacientes acreditam que o problema sempre exige operação, mas isso não acontece. Na prática, a equipe de saúde indica o procedimento apenas em situações específicas, após avaliação detalhada de exames e sintomas.

Os profissionais consideram a intensidade da dor, o impacto na rotina e o risco de dano neurológico. Antes disso, porém, eles recorrem a analgésicos, fisioterapia e mudanças de hábitos. Em grande parte dos casos, esses cuidados controlam o quadro e evitam qualquer intervenção cirúrgica.

hérnia de disco – depositphotos.com / chormail@hotmail.com

Quando a cirurgia de hérnia de disco é realmente necessária?

A cirurgia de hérnia de disco se torna necessária quando o disco comprimido provoca sinais de alerta. Nesses casos, o tratamento conservador não resolve o problema. Além disso, o quadro passa a ameaçar a função dos nervos da coluna.

Os médicos normalmente consideram alguns critérios para indicar o procedimento. Entre eles, destacam-se:

Dor intensa e persistente que não melhora após meses de tratamento clínico.

que não melhora após meses de tratamento clínico. Fraqueza muscular progressiva , sobretudo em pernas ou braços.

, sobretudo em pernas ou braços. Perda de sensibilidade importante em membros.

importante em membros. Alterações urinárias ou intestinais , que podem indicar compressão grave.

, que podem indicar compressão grave. Dificuldade para caminhar ou manter o equilíbrio por tempo prolongado.

Em situações de emergência, o cirurgião indica a operação com maior rapidez. Isso ocorre, por exemplo, quando o paciente apresenta perda de força súbita ou alteração no controle da bexiga. Nesses casos, o atraso no procedimento pode deixar sequelas permanentes.

Quais são os tipos mais comuns de cirurgia de hérnia de disco?

Os cirurgiões utilizam diferentes técnicas para tratar a hérnia de disco. A escolha depende do local da hérnia, do tamanho da compressão e do estado geral do paciente. Entre os métodos mais usados, dois se destacam: a microdiscectomia e a discectomia convencional.

Na microdiscectomia, o médico realiza um corte menor na pele. Em seguida, ele usa um microscópio cirúrgico para enxergar melhor a região afetada. Esse recurso permite retirar apenas o fragmento de disco que pressiona o nervo, preservando as demais estruturas.

Já na discectomia convencional, o cirurgião faz uma incisão um pouco maior. Dessa forma, ele acessa a coluna diretamente e remove a parte danificada do disco. Em alguns casos, o especialista também associa técnicas de estabilização, como colocação de parafusos ou enxertos ósseos.

Outras abordagens menos invasivas vêm ganhando espaço em alguns centros. Como exemplo, surgem a discectomia endoscópica e procedimentos percutâneos. No entanto, a equipe sempre analisa caso a caso, porque nem todos os pacientes se beneficiam dessas opções.

Quais benefícios e riscos a cirurgia de hérnia de disco envolve?

O principal benefício da cirurgia de hérnia de disco é a redução da dor. Ao retirar o fragmento de disco que comprime o nervo, o cirurgião diminui a inflamação local. Como resultado, muitos pacientes relatam maior conforto e retomam atividades básicas.

Além disso, o procedimento pode melhorar a força muscular e a sensibilidade. Assim, o risco de quedas e de limitações permanentes reduz. Em certos casos, a operação também impede a progressão de déficits neurológicos já instalados.

Entretanto, toda cirurgia apresenta riscos. Entre as complicações da hérnia de disco, os médicos costumam citar:

Infecção na ferida operatória ou em estruturas profundas.

na ferida operatória ou em estruturas profundas. Sangramento durante ou após o procedimento.

durante ou após o procedimento. Lesão de nervos , com piora de dor ou alteração de força.

, com piora de dor ou alteração de força. Fístula de líquor , quando o líquido da medula vaza pela região operada.

, quando o líquido da medula vaza pela região operada. Trombose venosa em membros inferiores, sobretudo em pacientes de risco.

Existe também a possibilidade de recorrência. Em outras palavras, o disco pode voltar a herniar no mesmo nível. Além disso, outro disco da coluna pode sofrer desgaste com o tempo. Por isso, o acompanhamento após a cirurgia e a reabilitação adequada ganham tanta importância.

Por que a maioria dos casos de hérnia de disco não exige cirurgia?

A maior parte dos pacientes com hérnia de disco melhora sem intervenção cirúrgica. Em muitos quadros, o próprio organismo reabsorve parte do material deslocado. Ao mesmo tempo, a inflamação diminui e a dor perde intensidade.

O tratamento conservador costuma incluir diversos recursos. Entre eles, aparecem:

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Uso de analgésicos e anti-inflamatórios sob orientação médica. Fisioterapia focada em fortalecimento e alongamento. Adaptação de atividades do dia a dia para reduzir sobrecarga. Controle de peso e cuidado com a postura. Exercícios de baixo impacto, como caminhada e hidroginástica.

Esse conjunto de medidas melhora a dor e devolve autonomia em muitos casos. Dessa forma, a equipe de saúde reserva a cirurgia para situações bem definidas. Em resumo, a hérnia de disco recebe tratamento individualizado, com foco na segurança e na preservação da função neurológica.