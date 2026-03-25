Dor nas costas constante: sinais de alerta para hérnia de disco
Cirurgia de hérnia de disco: entenda quando é realmente necessária, os tipos mais comuns, benefícios, riscos e alternativas de tratamento
compartilheSIGA
A hérnia de disco costuma gerar dúvidas, especialmente quando o médico menciona a possibilidade de cirurgia. Muitos pacientes acreditam que o problema sempre exige operação, mas isso não acontece. Na prática, a equipe de saúde indica o procedimento apenas em situações específicas, após avaliação detalhada de exames e sintomas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os profissionais consideram a intensidade da dor, o impacto na rotina e o risco de dano neurológico. Antes disso, porém, eles recorrem a analgésicos, fisioterapia e mudanças de hábitos. Em grande parte dos casos, esses cuidados controlam o quadro e evitam qualquer intervenção cirúrgica.
Quando a cirurgia de hérnia de disco é realmente necessária?
A cirurgia de hérnia de disco se torna necessária quando o disco comprimido provoca sinais de alerta. Nesses casos, o tratamento conservador não resolve o problema. Além disso, o quadro passa a ameaçar a função dos nervos da coluna.
Os médicos normalmente consideram alguns critérios para indicar o procedimento. Entre eles, destacam-se:
- Dor intensa e persistente que não melhora após meses de tratamento clínico.
- Fraqueza muscular progressiva, sobretudo em pernas ou braços.
- Perda de sensibilidade importante em membros.
- Alterações urinárias ou intestinais, que podem indicar compressão grave.
- Dificuldade para caminhar ou manter o equilíbrio por tempo prolongado.
Em situações de emergência, o cirurgião indica a operação com maior rapidez. Isso ocorre, por exemplo, quando o paciente apresenta perda de força súbita ou alteração no controle da bexiga. Nesses casos, o atraso no procedimento pode deixar sequelas permanentes.
Quais são os tipos mais comuns de cirurgia de hérnia de disco?
Os cirurgiões utilizam diferentes técnicas para tratar a hérnia de disco. A escolha depende do local da hérnia, do tamanho da compressão e do estado geral do paciente. Entre os métodos mais usados, dois se destacam: a microdiscectomia e a discectomia convencional.
Na microdiscectomia, o médico realiza um corte menor na pele. Em seguida, ele usa um microscópio cirúrgico para enxergar melhor a região afetada. Esse recurso permite retirar apenas o fragmento de disco que pressiona o nervo, preservando as demais estruturas.
Já na discectomia convencional, o cirurgião faz uma incisão um pouco maior. Dessa forma, ele acessa a coluna diretamente e remove a parte danificada do disco. Em alguns casos, o especialista também associa técnicas de estabilização, como colocação de parafusos ou enxertos ósseos.
Outras abordagens menos invasivas vêm ganhando espaço em alguns centros. Como exemplo, surgem a discectomia endoscópica e procedimentos percutâneos. No entanto, a equipe sempre analisa caso a caso, porque nem todos os pacientes se beneficiam dessas opções.
Quais benefícios e riscos a cirurgia de hérnia de disco envolve?
O principal benefício da cirurgia de hérnia de disco é a redução da dor. Ao retirar o fragmento de disco que comprime o nervo, o cirurgião diminui a inflamação local. Como resultado, muitos pacientes relatam maior conforto e retomam atividades básicas.
Além disso, o procedimento pode melhorar a força muscular e a sensibilidade. Assim, o risco de quedas e de limitações permanentes reduz. Em certos casos, a operação também impede a progressão de déficits neurológicos já instalados.
Entretanto, toda cirurgia apresenta riscos. Entre as complicações da hérnia de disco, os médicos costumam citar:
- Infecção na ferida operatória ou em estruturas profundas.
- Sangramento durante ou após o procedimento.
- Lesão de nervos, com piora de dor ou alteração de força.
- Fístula de líquor, quando o líquido da medula vaza pela região operada.
- Trombose venosa em membros inferiores, sobretudo em pacientes de risco.
Existe também a possibilidade de recorrência. Em outras palavras, o disco pode voltar a herniar no mesmo nível. Além disso, outro disco da coluna pode sofrer desgaste com o tempo. Por isso, o acompanhamento após a cirurgia e a reabilitação adequada ganham tanta importância.
Por que a maioria dos casos de hérnia de disco não exige cirurgia?
A maior parte dos pacientes com hérnia de disco melhora sem intervenção cirúrgica. Em muitos quadros, o próprio organismo reabsorve parte do material deslocado. Ao mesmo tempo, a inflamação diminui e a dor perde intensidade.
O tratamento conservador costuma incluir diversos recursos. Entre eles, aparecem:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Uso de analgésicos e anti-inflamatórios sob orientação médica.
- Fisioterapia focada em fortalecimento e alongamento.
- Adaptação de atividades do dia a dia para reduzir sobrecarga.
- Controle de peso e cuidado com a postura.
- Exercícios de baixo impacto, como caminhada e hidroginástica.
Esse conjunto de medidas melhora a dor e devolve autonomia em muitos casos. Dessa forma, a equipe de saúde reserva a cirurgia para situações bem definidas. Em resumo, a hérnia de disco recebe tratamento individualizado, com foco na segurança e na preservação da função neurológica.