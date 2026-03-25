O que são os Bancos de S1 a S5 e como funciona o FGC no Brasil

O sistema financeiro brasileiro organiza-se de forma a identificar quais instituições têm maior relevância para a economia e, portanto, podem representar um risco maior em caso de problemas. Uma das formas que o Banco Central do Brasil (BCB) criou para medir essa importância é a classificação em grupos de S1 a S5. Essa divisão considera tamanho, grau de interconexão com outros agentes, complexidade das operações e impacto potencial em situações de estresse.

Essa categorização não serve para indicar se um banco é melhor ou pior, mas para definir o nível de atenção regulatória e o volume de capital adicional que cada instituição precisa manter. Bancos classificados nos grupos mais altos tendem a ser maiores e mais relevantes para o sistema financeiro. Por isso, estão sujeitos a regras prudenciais mais exigentes. Já os grupos mais baixos reúnem instituições de menor porte, com impacto sistêmico reduzido.

A classificação de porte e risco sistêmico do Banco Central utiliza cinco grupos: S1, S2, S3, S4 e S5 – depositphotos.com / diegograndi



O que significam as categorias S1 a S5 do Banco Central?

A classificação de porte e risco sistêmico do Banco Central utiliza cinco grupos: S1, S2, S3, S4 e S5. Cada grupo reflete o potencial de a instituição causar instabilidade no sistema financeiro caso enfrente dificuldades. O enquadramento é feito com base em critérios como tamanho dos ativos, peso nas operações de crédito, participação no mercado de depósitos, interconexão com outras instituições e relevância em sistemas de pagamento.

Em linhas gerais, a lógica funciona assim: quanto mais alto o grupo (S1 e S2), maior o impacto potencial em toda a economia e, por isso, maiores são as exigências de capital e de gestão de riscos. À medida que se avança para S3, S4 e S5, o porte das instituições diminui e o risco sistêmico tende a ser menor. Essa estrutura facilita o trabalho de supervisão do Banco Central e permite calibrar as regras de acordo com a importância de cada banco.

Classificação S1: quem está no topo em porte e risco sistêmico?

O grupo S1 reúne as instituições de maior porte e maior relevância sistêmica no Brasil. Elas concentram grande volume de ativos, crédito, depósitos e participação nos sistemas de pagamentos. Além disso, mantêm ampla presença nacional. Em geral, são bancos múltiplos ou comerciais de grande escala, com forte atuação em diversos segmentos financeiros.

De acordo com as listas mais recentes que o Banco Central divulgou, fazem parte do grupo S1 instituições como:

Banco do Brasil S.A.

Caixa Econômica Federal

Itaú Unibanco S.A.

Banco Bradesco S.A.

Banco Santander (Brasil) S.A.

Esses bancos são considerados sistêmicos porque um problema grave em qualquer um deles poderia afetar, em cadeia, empresas, famílias e outros bancos. Além disso, impactaria o funcionamento de serviços básicos do sistema financeiro, como transferências, pagamentos e concessão de crédito em larga escala.

Como funcionam S2, S3, S4 e S5 em termos de porte e risco?

O grupo S2 abrange instituições também relevantes, mas em escala menor que as do S1. São bancos com presença importante em determinados segmentos ou regiões, com potencial de gerar impacto importante, porém mais restrito, em caso de dificuldades. Normalmente, também estão sujeitos a exigências de capital adicionais, ainda que inferiores às do grupo S1.

No grupo S3 entram instituições de porte intermediário, com atuação relevante, mas menos concentradora de risco. S4 e S5 reúnem bancos e instituições financeiras de menor porte, cooperativas e outros participantes com menor potencial de abalo sistêmico. Em resumo:

S1 : maiores bancos, risco sistêmico elevado.

: maiores bancos, risco sistêmico elevado. S2 : grandes e médios-grandes, risco sistêmico relevante.

: grandes e médios-grandes, risco sistêmico relevante. S3 : porte intermediário, risco moderado.

: porte intermediário, risco moderado. S4 : instituições menores, risco sistêmico reduzido.

: instituições menores, risco sistêmico reduzido. S5: menor porte, impacto sistêmico muito baixo.

Essa gradação permite ao Banco Central aplicar regras mais proporcionais, como colchões de capital maiores para S1 e S2, exigências intermediárias para S3 e um tratamento simplificado para S4 e S5, sem deixar de acompanhar a solvência e a liquidez de todos.

A classificação S1 a S5 muda a proteção do FGC?

Uma dúvida frequente é se estar em um grupo mais alto, como S1, altera a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A resposta é que a classificação S1 a S5 não interfere nos limites de proteção do FGC. A garantia do fundo é padronizada por CPF ou CNPJ e por instituição, seguindo regras definidas em regulamento próprio, independentemente do porte ou do risco sistêmico do banco.

O FGC protege, em geral, depósitos e títulos elegíveis como contas de poupança, contas correntes, CDBs, RDBs e alguns outros instrumentos até um limite máximo por instituição e por CPF/CNPJ, além de um teto global por conglomerado financeiro em situações de intervenções múltiplas. Em caso de liquidação ou intervenção que acione a garantia, o valor ressarcido respeita esse limite, ainda que o banco seja classificado como S1, S2 ou qualquer outro grupo.

Em outras palavras, um depósito em um banco S1 e um depósito em um banco S4, desde que no mesmo valor e dentro das regras do FGC, contam com a mesma proteção nominal. O que muda entre S1 e S5 é a forma como o Banco Central supervisiona a instituição e o volume de capital que ela precisa manter, não o direito de o depositante ser coberto pelo fundo dentro dos limites previstos.

Um depósito em um banco S1 e um depósito em um banco S4, desde que no mesmo valor e dentro das regras do FGC, contam com a mesma proteção nominal – depositphotos.com / rafapress



Como relacionar risco sistêmico, FGC e decisões do poupador?

A classificação em S1 a S5 indica a importância de cada instituição para o sistema financeiro, enquanto o FGC define um mecanismo de proteção para o pequeno e médio depositante. Esses dois instrumentos atuam em planos diferentes: um voltado à estabilidade do sistema como um todo e outro à proteção individual do investidor dentro de faixas de valor pré-estabelecidas.

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Ao analisar bancos, o público em geral costuma observar fatores como histórico da instituição, tipo de produto, taxa oferecida e se o investimento tem cobertura do FGC. Já a classificação S1 a S5 é uma informação regulatória que mostra o porte e a relevância sistêmica, sem alterar os direitos garantidos pelo fundo. Dessa forma, a proteção do FGC permanece a mesma, seja em uma grande instituição do grupo S1, seja em um banco de menor porte enquadrado em S4 ou S5, desde que respeitados os limites e produtos cobertos.