Do petróleo ao remédio: como o ibuprofeno depende da indústria global de energia

O ibuprofeno está presente em farmácias, hospitais e residências e se tornou um dos medicamentos mais utilizados na medicina moderna. Classificado como anti-inflamatório não esteroidal, o seu emprego dá-se para aliviar dor, reduzir inflamações e controlar a febre em diferentes faixas etárias, sempre de acordo com orientação profissional. Assim, sua ampla disponibilidade faz com que seja considerado um recurso importante em tratamentos de curto prazo e em protocolos médicos mais complexos.

Na prática clínica, encontra-se o ibuprofeno em comprimidos, gotas, suspensões orais e apresentações injetáveis, dependendo da necessidade de cada paciente. Ademais, profissionais de saúde utilizam o medicamento em quadros que vão de dores leves do dia a dia até situações em que é necessário reduzir processos inflamatórios mais intensos. A popularização desse fármaco associa-se à combinação de eficácia, versatilidade de uso e custo relativamente acessível em grande parte dos sistemas de saúde.

Classificado como anti-inflamatório não esteroidal, o seu emprego dá-se para aliviar dor, reduzir inflamações e controlar a febre em diferentes faixas etárias, sempre de acordo com orientação profissional – depositphotos.com / Fahroni



Ibuprofeno: para que serve e por que se tornou tão comum?

A palavra-chave central desse debate, ibuprofeno, associa-se a três funções principais: alívio da dor, ação anti-inflamatória e efeito antipirético, ou seja, redução da febre. Assim, sua indicação ocorre em condições como dores de cabeça, dor de dente, cólicas, desconfortos musculares, lesões esportivas leves, inflamações articulares e sintomas de gripes e resfriados. Em muitos protocolos, o ibuprofeno aparece ao lado de outros analgésicos, compondo estratégias combinadas de tratamento.

De forma simplificada, o medicamento age bloqueando substâncias do organismo chamadas prostaglandinas, envolvidas na sensação de dor, na inflamação e na elevação da temperatura corporal. Ao reduzir a produção dessas substâncias, o ibuprofeno ajuda o paciente a retomar atividades diárias com mais conforto, enquanto trata-se a causa da doença por outros meios, quando necessário. Ainda assim, seu uso requer atenção a dose, frequência e tempo de tratamento, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes.

Alívio da dor: dores musculares, de cabeça, de dente, cólicas.

dores musculares, de cabeça, de dente, cólicas. Ação anti-inflamatória: lesões esportivas leves, inflamações articulares.

lesões esportivas leves, inflamações articulares. Controle da febre: quadros de infecções virais e bacterianas, sob supervisão médica.

Como a indústria petroquímica entra na produção do ibuprofeno?

Apesar de ser visto apenas como um comprimido ou frasco na prateleira, o ibuprofeno resulta de uma cadeia industrial complexa. Ademais, a fabricação desse princípio ativo depende fortemente da indústria petroquímica, que fornece compostos derivados de petróleo e gás natural usados como matéria-prima para síntese química. Grandes plantas petroquímicas transformam frações do petróleo em moléculas orgânicas mais simples, que depois são modificadas em etapas sucessivas até chegar à estrutura do fármaco.

Além das substâncias de base, a própria energia que alimenta as fábricas costuma vir de fontes fósseis, como gás natural e derivados de petróleo. Fornos industriais, reatores químicos e sistemas de secagem utilizam calor e eletricidade obtidos, em grande parte, a partir desses combustíveis. Assim, o custo final de um comprimido de ibuprofeno está ligado não só ao preço dos insumos químicos, mas também ao valor da energia usada em todas as fases de produção, embalagem e transporte.

Derivados de petróleo e gás são convertidos em compostos orgânicos básicos. Esses compostos passam por várias reações químicas até formar o princípio ativo ibuprofeno. O princípio ativo é combinado com excipientes para virar comprimidos, cápsulas ou soluções. Todo o processo é alimentado por energia, em grande parte, vinda de combustíveis fósseis.

a fabricação desse princípio ativo depende fortemente da indústria petroquímica, que fornece compostos derivados de petróleo e gás natural usados como matéria-prima para síntese química – depositphotos.com / kamonrat



Como conflitos em países produtores de petróleo afetam remédios como o ibuprofeno?

Em um mercado globalizado, a produção do ibuprofeno não depende apenas de uma fábrica ou de um país. Muitos insumos petroquímicos circulam por rotas internacionais, passando por regiões sujeitas a instabilidades políticas e conflitos. Quando há tensões em países produtores de petróleo, como o Irã, observam-se repercussões nas cadeias de suprimentos, nos custos de frete, no preço do barril e, em consequência, nos derivados que a indústria farmacêutica utiliza.

Conflitos geopolíticos podem resultar em sanções econômicas, bloqueios de exportação, interrupção de rotas marítimas ou aumento do risco de transporte em determinadas áreas. Esses fatores tendem a pressionar o preço do petróleo e do gás natural, elevando também o custo da petroquímica que fornece insumos para remédios. Mesmo empresas localizadas longe das regiões de conflito sentem o impacto, pois compram matérias-primas e energia em um mercado internacional integrado.

Na prática, essa cadeia de eventos pode gerar efeitos perceptíveis para sistemas de saúde públicos e privados. Entre os desdobramentos possíveis estão:

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Aumento de preços de medicamentos que usam insumos petroquímicos, incluindo o ibuprofeno.

de medicamentos que usam insumos petroquímicos, incluindo o ibuprofeno. Risco de desabastecimento temporário, se algum elo da cadeia global tiver dificuldade de fornecimento.

temporário, se algum elo da cadeia global tiver dificuldade de fornecimento. Pressão sobre políticas de compra de governos e hospitais, que precisam renegociar contratos.

de governos e hospitais, que precisam renegociar contratos. Busca por fornecedores alternativos ou por rotas logísticas diferentes, o que também pode elevar custos.

Esse cenário mostra como um remédio comum na rotina familiar depende de fatores que vão muito além do balcão da farmácia. A trajetória do ibuprofeno, desde a extração do petróleo até a embalagem final, passa por decisões econômicas, políticas e logísticas em vários países. Em tempos de maior instabilidade internacional, a discussão sobre segurança de suprimento, diversificação de fontes de energia e planejamento industrial ganha relevância para garantir que medicamentos essenciais continuem disponíveis à população.