Do petróleo ao remédio: como o ibuprofeno depende da indústria global de energia
O ibuprofeno está presente em farmácias, hospitais e residências e se tornou um dos medicamentos mais utilizados na medicina moderna. Entenda como ele depende da indústria global de energia.
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O ibuprofeno está presente em farmácias, hospitais e residências e se tornou um dos medicamentos mais utilizados na medicina moderna. Classificado como anti-inflamatório não esteroidal, o seu emprego dá-se para aliviar dor, reduzir inflamações e controlar a febre em diferentes faixas etárias, sempre de acordo com orientação profissional. Assim, sua ampla disponibilidade faz com que seja considerado um recurso importante em tratamentos de curto prazo e em protocolos médicos mais complexos.
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Na prática clínica, encontra-se o ibuprofeno em comprimidos, gotas, suspensões orais e apresentações injetáveis, dependendo da necessidade de cada paciente. Ademais, profissionais de saúde utilizam o medicamento em quadros que vão de dores leves do dia a dia até situações em que é necessário reduzir processos inflamatórios mais intensos. A popularização desse fármaco associa-se à combinação de eficácia, versatilidade de uso e custo relativamente acessível em grande parte dos sistemas de saúde.
Ibuprofeno: para que serve e por que se tornou tão comum?
A palavra-chave central desse debate, ibuprofeno, associa-se a três funções principais: alívio da dor, ação anti-inflamatória e efeito antipirético, ou seja, redução da febre. Assim, sua indicação ocorre em condições como dores de cabeça, dor de dente, cólicas, desconfortos musculares, lesões esportivas leves, inflamações articulares e sintomas de gripes e resfriados. Em muitos protocolos, o ibuprofeno aparece ao lado de outros analgésicos, compondo estratégias combinadas de tratamento.
De forma simplificada, o medicamento age bloqueando substâncias do organismo chamadas prostaglandinas, envolvidas na sensação de dor, na inflamação e na elevação da temperatura corporal. Ao reduzir a produção dessas substâncias, o ibuprofeno ajuda o paciente a retomar atividades diárias com mais conforto, enquanto trata-se a causa da doença por outros meios, quando necessário. Ainda assim, seu uso requer atenção a dose, frequência e tempo de tratamento, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes.
- Alívio da dor: dores musculares, de cabeça, de dente, cólicas.
- Ação anti-inflamatória: lesões esportivas leves, inflamações articulares.
- Controle da febre: quadros de infecções virais e bacterianas, sob supervisão médica.
Como a indústria petroquímica entra na produção do ibuprofeno?
Apesar de ser visto apenas como um comprimido ou frasco na prateleira, o ibuprofeno resulta de uma cadeia industrial complexa. Ademais, a fabricação desse princípio ativo depende fortemente da indústria petroquímica, que fornece compostos derivados de petróleo e gás natural usados como matéria-prima para síntese química. Grandes plantas petroquímicas transformam frações do petróleo em moléculas orgânicas mais simples, que depois são modificadas em etapas sucessivas até chegar à estrutura do fármaco.
Além das substâncias de base, a própria energia que alimenta as fábricas costuma vir de fontes fósseis, como gás natural e derivados de petróleo. Fornos industriais, reatores químicos e sistemas de secagem utilizam calor e eletricidade obtidos, em grande parte, a partir desses combustíveis. Assim, o custo final de um comprimido de ibuprofeno está ligado não só ao preço dos insumos químicos, mas também ao valor da energia usada em todas as fases de produção, embalagem e transporte.
- Derivados de petróleo e gás são convertidos em compostos orgânicos básicos.
- Esses compostos passam por várias reações químicas até formar o princípio ativo ibuprofeno.
- O princípio ativo é combinado com excipientes para virar comprimidos, cápsulas ou soluções.
- Todo o processo é alimentado por energia, em grande parte, vinda de combustíveis fósseis.
Como conflitos em países produtores de petróleo afetam remédios como o ibuprofeno?
Em um mercado globalizado, a produção do ibuprofeno não depende apenas de uma fábrica ou de um país. Muitos insumos petroquímicos circulam por rotas internacionais, passando por regiões sujeitas a instabilidades políticas e conflitos. Quando há tensões em países produtores de petróleo, como o Irã, observam-se repercussões nas cadeias de suprimentos, nos custos de frete, no preço do barril e, em consequência, nos derivados que a indústria farmacêutica utiliza.
Conflitos geopolíticos podem resultar em sanções econômicas, bloqueios de exportação, interrupção de rotas marítimas ou aumento do risco de transporte em determinadas áreas. Esses fatores tendem a pressionar o preço do petróleo e do gás natural, elevando também o custo da petroquímica que fornece insumos para remédios. Mesmo empresas localizadas longe das regiões de conflito sentem o impacto, pois compram matérias-primas e energia em um mercado internacional integrado.
Na prática, essa cadeia de eventos pode gerar efeitos perceptíveis para sistemas de saúde públicos e privados. Entre os desdobramentos possíveis estão:
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- Aumento de preços de medicamentos que usam insumos petroquímicos, incluindo o ibuprofeno.
- Risco de desabastecimento temporário, se algum elo da cadeia global tiver dificuldade de fornecimento.
- Pressão sobre políticas de compra de governos e hospitais, que precisam renegociar contratos.
- Busca por fornecedores alternativos ou por rotas logísticas diferentes, o que também pode elevar custos.
Esse cenário mostra como um remédio comum na rotina familiar depende de fatores que vão muito além do balcão da farmácia. A trajetória do ibuprofeno, desde a extração do petróleo até a embalagem final, passa por decisões econômicas, políticas e logísticas em vários países. Em tempos de maior instabilidade internacional, a discussão sobre segurança de suprimento, diversificação de fontes de energia e planejamento industrial ganha relevância para garantir que medicamentos essenciais continuem disponíveis à população.