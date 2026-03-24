Por que ainda são usados animais em testes científicos e médicos?

Em laboratórios de pesquisa ao redor do mundo, ainda há ampla utilização de animais em testes científicos e médicos. A prática costuma gerar debates intensos, mas segue presente em grande parte do desenvolvimento de medicamentos, vacinas e tratamentos. Especialistas apontam que, apesar do avanço de novas tecnologias, os modelos animais continuam sendo considerados, em muitos casos, a forma mais completa de prever como o organismo humano pode reagir a certas substâncias.

A regulação desse tipo de pesquisa se dá por leis e comitês de ética que avaliam se o uso de animais é realmente indispensável e se não existem métodos alternativos adequados. Ao mesmo tempo, cresce a pressão da sociedade para que a ciência reduza ao máximo esses experimentos. Assim, a área vive um momento de transição: ainda depende de animais, mas investe em estratégias para substituir ou diminuir esse uso sempre que possível.

Antes que um remédio chegue a um hospital ou farmácia, ele precisa passar por várias fases de testes para verificar segurança e eficácia – depositphotos.com / ArindamG



Por que os testes em animais ainda são necessários?

Antes que um remédio chegue a um hospital ou farmácia, ele precisa passar por várias fases de testes para verificar segurança e eficácia. Primeiramente, ocorrem estudos em células, computadores e outros modelos mais simples. Porém, essas etapas não reproduzem toda a complexidade de um organismo vivo, com sistemas circulatório, nervoso, imunológico e endócrino interagindo ao mesmo tempo. Por isso, ainda se recorre a testes em animais para observar reações sistêmicas, efeitos colaterais e possíveis riscos graves.

A fisiologia de muitos animais tem semelhanças relevantes com a do ser humano. Isso permite investigar como uma substância é absorvida, distribuída no corpo, metabolizada e eliminada. Em algumas áreas, como doenças neurológicas, imunologia e câncer, os modelos animais são vistos como uma ponte entre os experimentos em laboratório e os estudos clínicos com pessoas, funcionando como uma etapa intermediária para reduzir riscos.

O que são os 3Rs e como orientam a pesquisa com animais?

O conceito dos 3Rs é hoje uma base ética para qualquer projeto científico que envolva animais. A sigla vem do inglês e representa três princípios: substituição, redução e refinamento. A substituição busca trocar animais por outros métodos sempre que possível, como modelos computacionais, células humanas cultivadas em laboratório ou tecidos artificiais. A redução incentiva o uso do menor número de animais necessário para obter resultados confiáveis, por meio de planejamento estatístico rigoroso e compartilhamento de dados.

Já o refinamento associa-se à melhoria constante das condições de bem-estar desses animais. Isso inclui aprimorar técnicas de manejo, anestesia e analgesia, além de adaptar os procedimentos para causar o mínimo de sofrimento. Em muitos países, inclusive no Brasil, comitês de ética em pesquisa só aprovam estudos que demonstrem claramente como os 3Rs foram considerados no desenho experimental.

De que forma novas tecnologias estão diminuindo os testes em animais?

Nos últimos anos, avanços em inteligência artificial, biologia celular e engenharia de tecidos vêm oferecendo alternativas importantes. Ferramentas de IA conseguem analisar grandes bancos de dados e prever a toxicidade de substâncias com mais rapidez, o que ajuda a filtrar quais compostos realmente precisam chegar à fase animal. Além disso, modelos computacionais de órgãos e sistemas do corpo permitem simular certos efeitos, reduzindo parte dos experimentos in vivo.

Outra frente em crescimento é o uso de organ-on-a-chip e culturas tridimensionais de células humanas, que reproduzem, em miniatura, características de órgãos como fígado, coração e pulmão. Esses modelos não substituem totalmente um organismo inteiro, mas conseguem responder a perguntas específicas com boa precisão. Combinados a bancos de dados clínicos, eles tendem a diminuir o número de animais por estudo, principalmente nas etapas iniciais de desenvolvimento de fármacos.

Quais são os animais mais usados em pesquisas científicas?

Entre as espécies mais presentes em laboratórios, os camundongos ocupam posição central. Esses pequenos roedores têm ciclo reprodutivo rápido, são de fácil manejo e possuem material genético bem conhecido. Isso possibilita criar linhagens específicas para estudar doenças como diabetes, câncer, doenças neurodegenerativas e distúrbios imunológicos. A capacidade de alterar genes de forma controlada faz dos camundongos um modelo valioso para entender o papel de cada componente do DNA em diferentes condições.

Os ratos também são amplamente utilizados, especialmente em pesquisas de farmacologia, comportamento e fisiologia. Por serem um pouco maiores, facilitam certos procedimentos cirúrgicos e coleta de amostras de sangue ou tecidos. Seus sistemas cardiovascular e nervoso são estudados em detalhes, contribuindo para investigações sobre hipertensão, dependência química e transtornos psiquiátricos.

Por que coelhos, peixes-zebra, cobaias e primatas são utilizados?

Os coelhos costumam ser usados em testes ligados a imunologia, produção de anticorpos e alguns estudos de toxicidade ocular e de pele. Sua sensibilidade em determinadas estruturas do corpo permite avaliar com precisão reações a cosméticos, vacinas e outras formulações, embora essa prática venha sendo revista com o avanço de métodos alternativos em dermatologia e oftalmologia.

Os peixes-zebra ganharam espaço na biomedicina por terem desenvolvimento rápido, corpo parcialmente transparente nas fases iniciais e grande semelhança genética com humanos em vários genes. Eles são empregados para estudar formação de órgãos, efeitos de drogas no sistema nervoso e doenças genéticas. O tamanho reduzido e a possibilidade de analisar muitos indivíduos ao mesmo tempo tornam o peixe-zebra um modelo interessante para triagens em larga escala.

As cobaias, também conhecidas como porquinhos-da-índia, têm participação histórica em pesquisas de doenças infecciosas e do sistema respiratório. Seu organismo responde de forma particular a certos patógenos e medicamentos, o que ajudou no desenvolvimento de vacinas e terapias respiratórias. Apesar de hoje serem menos usadas do que no passado, ainda aparecem em investigações específicas.

Os primatas não humanos, como macacos de determinadas espécies, são empregados em situações nas quais a proximidade biológica com o ser humano é considerada essencial. Eles aparecem em estudos de doenças complexas que afetam o sistema nervoso central, em pesquisas de vacinas para vírus de alto impacto e em testes de biotecnologias avançadas. Por envolverem animais com alto grau de cognição, esses estudos são alvo de regras ainda mais rigorosas e de forte escrutínio ético.

Os peixes-zebra ganharam espaço na biomedicina por terem desenvolvimento rápido, corpo parcialmente transparente nas fases iniciais e grande semelhança genética com humanos em vários genes – depositphotos.com / Nat_stocker



O futuro dos testes em animais tende à redução?

A combinação entre pressão social, avanço tecnológico e marcos regulatórios vem criando um cenário no qual o uso de animais em pesquisa tende a diminuir ao longo das próximas décadas. Muitos projetos já nascem com foco em métodos alternativos e em estratégias que permitam dar mais peso a dados de células humanas, simulações por computador e inteligência artificial.

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Ainda assim, pesquisadores indicam que a transição será gradual. Enquanto não houver substitutos capazes de reproduzir integralmente um organismo complexo, alguns modelos animais continuarão presentes em etapas específicas do desenvolvimento científico e médico. A tendência, segundo especialistas, é que esses experimentos se tornem cada vez mais pontuais, bem justificados e cercados pelos princípios dos 3Rs, em um movimento contínuo de busca por conhecimento com menor dependência de animais.