Epidermólise bolhosa: a doença rara que atingiu o neto de Deborah Colker

A epidermólise bolhosa é uma doença rara da pele que se caracteriza por bolhas e feridas que surgem com traumas mínimos, como atrito da roupa, um esbarrão leve ou até o simples ato de coçar. Trata-se de uma condição genética e não contagiosa. Ou seja, não há transmissão por contato físico, objetos, abraços ou beijos. Em muitos casos, os primeiros sinais aparecem ainda nos primeiros dias de vida, exigindo atenção constante de familiares e equipes de saúde.

Por ser uma enfermidade crônica e incurável até o momento, a epidermólise bolhosa exige cuidados diários e acompanhamento com especialista. Ademais, a rotina inclui curativos frequentes, adaptações em casa e na escola e atenção às infecções de pele. Apesar de rara, a doença ganhou maior visibilidade nos últimos anos, em parte por histórias como a de Theo Colker, neto da coreógrafa Deborah Colker. Ele conviveu com a condição até os 14 anos e se tornou um símbolo da luta contra essa enfermidade.

A epidermólise é uma condição genética e não contagiosa – depositphotos.com / SSilver



O que é epidermólise bolhosa e por que é uma doença genética?

A epidermólise bolhosa é um grupo de doenças hereditárias em que a pele se torna extremamente frágil, resultando em bolhas espontâneas ou após pequenos traumas. O problema está em mutações em genes responsáveis por proteínas que atuam como cola entre as camadas da pele. Quando essas proteínas estão ausentes ou alteradas, a ligação entre a epiderme (camada mais superficial) e a derme (camada mais profunda) fica comprometida, facilitando o descolamento e a formação de feridas.

Essas alterações genéticas podem ser herdadas de forma autossômica dominante ou autossômica recessiva. Em alguns tipos, basta um dos pais transmitir o gene alterado para que a doença se manifeste; em outros, é necessário que o pai e a mãe sejam portadores da mesma mutação. Há ainda situações em que a mutação surge pela primeira vez em um indivíduo, sem histórico familiar conhecido.

Por se tratar de um defeito genético, a epidermólise bolhosa não tem relação com higiene, alimentação ou exposição a substâncias específicas, e não é adquirida por contato com outras pessoas. A identificação do tipo exato de EB, muitas vezes por meio de testes genéticos e biópsia de pele, orienta o manejo e ajuda no aconselhamento familiar.

Quais são os tipos de epidermólise bolhosa e seus principais sintomas?

Os sintomas da epidermólise bolhosa variam conforme o tipo e a gravidade, mas todos envolvem algum grau de fragilidade extrema da pele. As bolhas podem surgir em áreas de fricção, como pés, mãos, cotovelos, joelhos, costas e região de fraldas em bebês, além de mucosas, como boca e esôfago. Em casos mais graves, podem comprometer unhas, dentes, olhos e até órgãos internos.

De forma geral, os principais sinais incluem:

Bolhas frequentes na pele após traumas mínimos.

Feridas que demoram a cicatrizar e podem deixar cicatrizes.

Perda ou deformidade de unhas das mãos e dos pés.

Dor, coceira e risco elevado de infecções de pele.

Dificuldade para se alimentar, quando há lesões na boca e esôfago.

Pele mais fina, com aspecto frágil ou atrófico.

Entre os principais tipos de epidermólise bolhosa, destacam-se:

EB simples: bolhas se formam na camada mais superficial da pele. Em muitos casos, é mais branda, embora possa causar grande desconforto.

bolhas se formam na camada mais superficial da pele. Em muitos casos, é mais branda, embora possa causar grande desconforto. EB juncional: as bolhas surgem em uma região intermediária de união das camadas da pele. Pode ser mais grave, com risco de complicações sistêmicas.

as bolhas surgem em uma região intermediária de união das camadas da pele. Pode ser mais grave, com risco de complicações sistêmicas. EB distrófica: afeta camadas mais profundas, favorecendo cicatrizes, aderências e limitações de movimento, principalmente em formas recessivas.

Em quadros severos, as consequências vão além da pele: podem ocorrer desnutrição, anemia, baixa estatura, comprometimento de articulações e maior risco de câncer de pele ao longo da vida. O impacto na qualidade de vida é significativo, exigindo rede de apoio constante.

Como é o tratamento da epidermólise bolhosa atualmente?

Até 2026, não há cura definitiva para a epidermólise bolhosa, mas existem protocolos de cuidado que buscam reduzir dores, prevenir infecções e preservar o máximo de mobilidade e autonomia. O tratamento é multidisciplinar e costuma envolver dermatologistas, pediatras, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas e profissionais de saúde mental.

Entre as principais medidas de manejo estão:

Cuidados com a pele: uso de curativos especiais não aderentes, hidratação intensa, proteção contra atrito e identificação precoce de infecções. Controle da dor: medicações adequadas antes da troca de curativos e em momentos de maior desconforto. Suporte nutricional: adaptação da alimentação, suplementação e, em alguns casos, alimentação por sonda, quando há lesões importantes em boca e esôfago. Fisioterapia e terapia ocupacional: prevenção de retrações, deformidades e perda de movimentos em articulações. Acompanhamento odontológico e oftalmológico: prevenção de complicações em dentes e olhos.

Nos últimos anos, pesquisas em terapias gênicas, células-tronco e produtos biológicos têm avançado, com estudos clínicos em andamento em diversos países. Em 2026, essas abordagens ainda são, em grande parte, experimentais e restritas a centros especializados, mas apontam perspectivas de tratamentos mais específicos no futuro.

Os sintomas da epidermólise bolhosa variam conforme o tipo e a gravidade, mas todos envolvem algum grau de fragilidade extrema da pele – Mostafameraji/Wikimedia Commons

O caso de Theo Colker e os desafios de viver com uma doença rara

A história de Theo Colker, neto da coreógrafa Deborah Colker e filho de Clara Colker, diretora do Centro de Movimento Deborah Colker, exemplifica o impacto da epidermólise bolhosa na vida cotidiana. Theo conviveu com a doença desde a infância e morreu em 16 de março de 2026, aos 14 anos. A perda foi comunicada em uma homenagem publicada no perfil da Companhia Deborah Colker no Instagram, que se referiu a ele como nosso guerreiro, nosso herói e, em outra mensagem, como alguém que se tornou LUZ, em referência ao espetáculo Cura.

Casos como o de Theo evidenciam como a rotina de uma pessoa com epidermólise bolhosa vai muito além dos cuidados médicos. Há a necessidade de adaptar roupas, calçados, cadeiras, materiais escolares e até ambientes de lazer para reduzir o risco de ferimentos. Atividades simples, como caminhar longas distâncias, praticar esportes de contato ou carregar mochilas pesadas, podem se tornar um desafio constante.

O impacto emocional sobre famílias e cuidadores também é relevante. A frequência de trocas de curativos, as idas a serviços de saúde e a atenção permanente ao risco de infecções exigem organização e suporte social. Redes de apoio, associações de pacientes e iniciativas culturais, como a própria obra Cura, ajudam a dar visibilidade à doença rara e a fortalecer o debate sobre acesso a tratamentos, políticas públicas e inclusão escolar e social.

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Embora a epidermólise bolhosa seja rara, o conhecimento sobre a condição é fundamental para reduzir o estigma, evitar desinformação e garantir que pessoas afetadas sejam vistas com compreensão. A doença não é contagiosa, não é resultado de falta de cuidado e requer, acima de tudo, acompanhamento adequado e condições para que cada indivíduo possa desenvolver suas atividades dentro de seus limites e possibilidades.