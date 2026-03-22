Dupla cidadania: Quais países permitem e quais impõem restrições

A discussão sobre dupla cidadania ganhou força nos últimos anos, acompanhando o aumento da mobilidade internacional, do trabalho remoto e das migrações familiares. O tema envolve regras distintas em cada país, combina aspectos de soberania, segurança e integração social, e impacta diretamente a vida de quem tem vínculos com mais de um Estado. Especialistas em direito internacional destacam que não existe um modelo único: alguns governos incentivam múltiplas nacionalidades, outros aceitam com restrições e há aqueles que ainda rejeitam completamente essa possibilidade.

Para compreender o cenário atual, é preciso observar como cada legislação define a perda ou a manutenção da nacionalidade quando um cidadão adquire um novo passaporte. Em muitos casos, o debate sobre dupla cidadania está ligado ao histórico de emigração e imigração de cada país, ao receio de conflitos de lealdade e às obrigações militares ou fiscais. Assim, a mesma situação como o casamento com estrangeiro ou a naturalização em outro território pode ter efeitos jurídicos totalmente diferentes dependendo do Estado envolvido.

O que é dupla cidadania e como ela funciona na prática?

A dupla cidadania, também chamada de binacionalidade ou múltipla nacionalidade, ocorre quando uma pessoa é reconhecida, ao mesmo tempo, como nacional de dois ou mais países. Esse reconhecimento pode resultar de diferentes fatores: nascimento em determinado território, filiação a pais de outra nacionalidade, casamento, naturalização por tempo de residência, ascendência familiar ou até programas específicos de investimento. Na prática, o cidadão com duas nacionalidades passa a ter direitos e deveres em mais de um Estado.

De acordo com o advogado especializado em direito migratório Marcos Ferreira, a condição de duplo cidadão não é automaticamente garantida apenas pelo fato de residir no exterior; ela depende do encaixe entre as normas dos países envolvidos. Em outras palavras, é necessário que o país de origem permita manter a cidadania ao adquirir outra, e que o país de destino aceite conceder a nova nacionalidade sem exigir renúncia expressa da anterior.

Antes de buscar um segundo passaporte, é essencial entender direitos, impostos e possíveis restrições – depositphotos.com / -Baks-

Quais países aceitam a dupla cidadania sem grandes restrições?

Um número crescente de países adota uma postura mais aberta em relação à dupla cidadania, especialmente na Europa e nas Américas. Em geral, esses Estados entendem que manter o vínculo jurídico com nacionais que vivem no exterior fortalece laços econômicos, culturais e políticos. Ao mesmo tempo, reconhecem que, na prática contemporânea, muitas pessoas têm família, trabalho e patrimônio distribuídos por mais de um território.

Brasil : permite múltiplas nacionalidades, sobretudo quando a outra cidadania é adquirida por descendência, casamento ou naturalização imposta por residência. A perda de nacionalidade brasileira tornou-se mais restrita após mudanças constitucionais.

: permite múltiplas nacionalidades, sobretudo quando a outra cidadania é adquirida por descendência, casamento ou naturalização imposta por residência. A perda de nacionalidade brasileira tornou-se mais restrita após mudanças constitucionais. Portugal : aceita em larga escala a dupla cidadania, inclusive por descendência de portugueses, casamento e tempo de residência.

: aceita em larga escala a dupla cidadania, inclusive por descendência de portugueses, casamento e tempo de residência. Reino Unido : não exige renúncia à nacionalidade anterior na maioria dos casos de naturalização.

: não exige renúncia à nacionalidade anterior na maioria dos casos de naturalização. França, Itália, Espanha e Irlanda : em geral, admitem múltiplas nacionalidades, com regras específicas para cada modalidade de aquisição.

: em geral, admitem múltiplas nacionalidades, com regras específicas para cada modalidade de aquisição. Canadá e Estados Unidos: não proíbem a dupla cidadania, embora mantenham obrigações fiscais e legais para seus cidadãos, mesmo quando residem em outros países.

Segundo a professora de direito internacional público Ana Bezerra, países com alto índice de emigração tendem a ver a dupla cidadania como um instrumento de conexão com suas diásporas, estimulando investimentos, turismo e envio de remessas. Ao mesmo tempo, o reconhecimento de várias nacionalidades é utilizado como ferramenta de integração de imigrantes de longo prazo.

Quais Estados impõem restrições ou condicionam a dupla nacionalidade?

Entre a permissão ampla e a proibição total, há um conjunto de países que aceita a dupla cidadania em situações específicas ou com limitações. Essas restrições podem estar ligadas a funções públicas sensíveis, serviço militar, segurança nacional ou política de integração. Em vários casos, a legislação distingue quem adquire outra cidadania por nascimento e quem o faz por naturalização voluntária.

Alemanha: historicamente mais restritiva, passou por reformas que ampliaram a aceitação da dupla cidadania, principalmente para descendentes de imigrantes e cidadãos da União Europeia, mas ainda há exigências e avaliações caso a caso. Países nórdicos como Dinamarca e Noruega: flexibilizaram regras nos últimos anos, porém mantêm atenção especial a questões de segurança e a alguns cargos públicos. Japão: em tese, exige que pessoas com dupla nacionalidade façam uma opção por apenas uma cidadania ao atingir certa idade, embora na prática haja discussões sobre a aplicação dessa norma. Índia: não reconhece dupla cidadania plena, mas criou um status de Overseas Citizen of India, que concede alguns direitos específicos a pessoas de origem indiana no exterior, sem equivaler completamente à cidadania.

O consultor em imigração comparada Ricardo Lopes aponta que tais modelos intermediários buscam equilibrar a realidade de famílias transnacionais com preocupações ligadas a lealdade militar e participação política. Nesses países, a análise individual do caso costuma ser mais frequente, o que exige atenção detalhada à legislação vigente no momento do pedido.

Quais países não permitem dupla cidadania de forma alguma?

Ainda existem Estados que mantêm posição rígida contra a múltipla nacionalidade. Nessas jurisdições, o cidadão que decide naturalizar-se em outro país pode ser automaticamente considerado como tendo renunciado à nacionalidade de origem, mesmo sem manifestação expressa. O objetivo declarado costuma ser preservar uma única ligação jurídica e política com o indivíduo.

China : não aceita dupla cidadania e pode cancelar a nacionalidade chinesa de quem adquire outro passaporte.

: não aceita dupla cidadania e pode cancelar a nacionalidade chinesa de quem adquire outro passaporte. Singapura : adota política estrita, exigindo escolha por apenas uma nacionalidade, especialmente em casos de homens sujeitos ao serviço militar.

: adota política estrita, exigindo escolha por apenas uma nacionalidade, especialmente em casos de homens sujeitos ao serviço militar. Alguns países do Golfo, como determinadas monarquias do Oriente Médio, também mantêm forte resistência à múltipla nacionalidade, com exceções pontuais por razões políticas ou familiares.

Especialistas lembram que, nesses contextos, o planejamento migratório precisa ser ainda mais cuidadoso. A perda da cidadania de origem pode afetar direitos de herança, propriedade, retorno ao país e acesso a benefícios públicos. Em situações de mudança legislativa, antigos cidadãos podem tentar recuperar a nacionalidade, mas os processos tendem a ser complexos.

Nem todos os países aceitam múltiplas nacionalidades, e as regras podem variar bastante – depositphotos.com / HayDmitriy



Quais são os principais benefícios e desafios da dupla cidadania?

Do ponto de vista prático, a dupla cidadania costuma ser associada a um conjunto de vantagens para quem se enquadra nas regras legais. Entre os benefícios mais citados estão a maior liberdade de circulação, a possibilidade de viver, estudar e trabalhar em mais de um país sem vistos, e o acesso a sistemas de saúde, educação e previdência distintos. Em blocos regionais, como a União Europeia, a cidadania de um dos Estados-membros abre portas para todo o espaço integrado.

Por outro lado, a múltipla nacionalidade também traz desafios concretos. Em caso de serviço militar obrigatório, por exemplo, duas legislações diferentes podem impor exigências conflitantes. Em matéria de impostos, países como os Estados Unidos tributam cidadãos mesmo quando residem no exterior, o que pode gerar obrigações fiscais simultâneas. Há ainda questões de proteção consular: em conflitos ou crises diplomáticas, o Estado onde a pessoa está pode não reconhecer a atuação de outro país do qual ela também é nacional.

Para a jurista Carolina Mendes, especialista em nacionalidade e apatridia, a orientação técnica é analisar não apenas o direito de obter a segunda cidadania, mas também o conjunto de deveres associados a cada passaporte. Segundo ela, quem planeja solicitar dupla cidadania deve considerar, entre outros pontos:

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Regras de serviço militar e participação política nos dois países.

Regimes tributários e possíveis obrigações fiscais em mais de um território.

Impacto sobre herança, propriedade de imóveis e transferências patrimoniais.

Normas sobre transmissão de cidadania a filhos e netos.

Eventual risco de perda de uma das nacionalidades em mudanças legislativas futuras.

A análise do cenário global mostra que a dupla cidadania tende a se tornar cada vez mais comum em um mundo marcado por migrações, casamentos internacionais e carreiras transnacionais. Ainda assim, o tema continua profundamente ligado à política interna de cada país e às suas prioridades de segurança, economia e identidade nacional. Diante desse quadro, profissionais de direito internacional e consultores migratórios ressaltam que a decisão de buscar uma segunda nacionalidade deve ser tomada com base em informação atualizada, avaliação jurídica criteriosa e compreensão clara das consequências de longo prazo.