Chichá-Fedorento: Da flor aromática ao potencial medicinal da castanha

A Sterculia foetida, árvore conhecida popularmente como chichá-fedorento ou castanha-da-Índia, vem chamando a atenção de pesquisadores brasileiros por reunir, em um só organismo, um odor marcante e um potencial medicinal amplo. Originária de regiões tropicais da Ásia, a espécie se adaptou bem a diferentes áreas do Brasil e se tornou objeto de estudos em universidades como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). O interesse científico se concentra, sobretudo, nas sementes ricas em óleo e em compostos bioativos com ação sobre fungos, bactérias, vírus e processos inflamatórios.

Ao mesmo tempo em que desperta curiosidade, o chichá-fedorento também provoca certa resistência em áreas urbanas, principalmente por causa do cheiro forte de suas flores e sementes. Em muitos locais, a árvore é conhecida antes pelo odor do que pelo nome científico. Apesar disso, pesquisas recentes indicam que, quando tratada e utilizada de forma adequada, a Sterculia foetida pode ter relevância na alimentação e na fitoterapia, levantando o debate sobre o equilíbrio entre benefícios e riscos no uso de plantas medicinais.

Quais são as principais características da Sterculia foetida?

A Sterculia foetida é uma árvore de porte médio a grande, que pode atingir mais de 20 metros de altura em condições favoráveis. O tronco é reto, de casca acinzentada, e a copa, geralmente ampla, fornece boa sombra. As folhas são compostas, com folíolos que lembram uma mão aberta, característica que facilita a identificação da espécie em campo. Em época de floração, entretanto, o que mais se destaca é o cheiro forte exalado pelas flores, descrito por moradores como semelhante a matéria orgânica em decomposição.

As flores, de coloração avermelhada ou amarelada, surgem em cachos e atraem insetos que se orientam justamente pelo odor intenso. Em seguida, formam-se frutos lenhosos, de formato estrelado, que se abrem quando maduros, expondo as sementes escuras e brilhantes. São essas sementes, com cerca de 2 a 3 centímetros, que concentram o óleo e boa parte dos compostos estudados pela UFRJ e UENF. O forte cheiro que acompanha o fruto também ajuda a dispersar sementes na natureza, ao atrair animais específicos.

Conhecida como chichá-fedorento, a árvore pode esconder propriedades valiosas para saúde e alimentação – depositphotos.com / rebelzero

Chichá-fedorento na alimentação: como as sementes são utilizadas?

Embora o odor da planta possa causar estranhamento, as sementes da Sterculia foetida têm uso tradicional em algumas regiões como alimento, principalmente após torrefação. Cruas, podem conter substâncias potencialmente tóxicas ou irritantes, motivo pelo qual o consumo costuma ocorrer apenas depois de bem torradas. Nesse processo, o cheiro é reduzido e o sabor se aproxima de outras castanhas conhecidas, o que facilita a aceitação em preparações culinárias.

Em entrevista à reportagem, a nutricionista fictícia Ana Ribeiro, pesquisadora em alimentos de origem vegetal, explica que as sementes são ricas em óleo vegetal e apresentam boa concentração de gorduras insaturadas. Os estudos indicam que o óleo da castanha-da-Índia possui perfil lipídico semelhante ao de outras oleaginosas tropicais, podendo ser explorado tanto na alimentação quanto na indústria cosmética, desde que sejam definidos padrões de segurança, afirma a especialista. Segundo ela, análises preliminares mostram presença de proteínas e minerais, embora a composição detalhada ainda esteja em fase de mapeamento em laboratórios brasileiros.

Na prática, comunidades que utilizam a Sterculia foetida como alimento costumam empregar as sementes torradas em lanches, farinhas e misturas com outras castanhas. Em alguns casos, o óleo extraído é destinado ao preparo de pratos típicos ou utilizado de forma semelhante a outros óleos vegetais. Pesquisadores alertam, porém, que o consumo deve ser moderado e orientado por estudos toxicológicos, já que a concentração de certos compostos varia conforme a origem da planta, o grau de maturação e o método de processamento.

Quais propriedades medicinais a UFRJ e a UENF estão investigando?

Pesquisas conduzidas em laboratórios da UFRJ e da UENF vêm apontando que extratos de diferentes partes da Sterculia foetida apresentam uma combinação de efeitos farmacológicos de interesse. Entre as propriedades descritas em artigos e relatórios técnicos estão atividades diuréticas, antifúngicas, anti-inflamatórias, antiparasíticas, antibióticas e antivirais. Esses dados ainda são, em boa parte, experimentais, obtidos principalmente em modelos in vitro e em animais de laboratório.

O botânico fictício Marcos Tavares, que participa de um grupo de pesquisa em plantas medicinais ligado à UENF, destaca que a árvore reúne um conjunto de moléculas promissor. Foram identificados compostos com ação sobre fungos patogênicos e protozoários de importância médica. Além disso, alguns extratos demonstraram capacidade de reduzir processos inflamatórios em testes laboratoriais, explica. Segundo ele, a ação diurética também tem sido observada, o que reforça o interesse em possíveis aplicações no tratamento auxiliar de condições que envolvem retenção de líquidos.

Na UFRJ, pesquisadores das áreas de farmácia e microbiologia investigam o potencial antibiótico e antiviral de frações obtidas principalmente das sementes e da casca. Resultados preliminares sugerem que certos componentes podem inibir o crescimento de bactérias resistentes e interferir na replicação de alguns vírus em ambiente controlado. Especialistas ressaltam que, até o momento, esses ensaios não substituem terapias convencionais, mas indicam um ponto de partida para desenvolvimento de novos medicamentos ou fitoterápicos, desde que submetidos a ensaios clínicos rigorosos.

Riscos, cuidados e perspectivas de uso da Sterculia foetida

Apesar do potencial destacado, pesquisadores chamam atenção para a necessidade de cautela no uso da castanha-da-Índia em ambientes domésticos. Parte dos compostos presentes nas sementes e na casca pode ser tóxica em doses elevadas ou em preparos inadequados. Não há, até 2026, um fitoterápico registrado no Brasil com base exclusiva na Sterculia foetida, e o consumo empírico, sem orientação, pode resultar em efeitos indesejados.

Para organizar as principais recomendações apresentadas por especialistas, alguns pontos são frequentemente mencionados:

Evitar o uso medicinal por conta própria, sem acompanhamento profissional.

Não consumir sementes cruas ou mal torradas, devido ao risco de substâncias irritantes.

Observar possíveis reações adversas, como desconforto gastrointestinal ou alergias.

Aguardar mais estudos clínicos antes de adotar extratos concentrados de forma contínua.

Do ponto de vista urbano, gestores ambientais também avaliam o plantio do chichá-fedorento em praças e vias públicas. O cheiro forte de flores e frutos pode causar reclamações, ao mesmo tempo em que a copa ampla oferece sombra e abrigo para fauna. Em algumas cidades, a árvore é mantida principalmente em jardins botânicos e áreas de pesquisa, onde o monitoramento é mais fácil e o material pode ser utilizado para estudos científicos.

Da polêmica urbana aos estudos em laboratório, a castanha-da-Índia ganha destaque na ciência – depositphotos.com / Jahidul Islam

Como a ciência enxerga o futuro da castanha-da-Índia?

No cenário atual, a Sterculia foetida ocupa um lugar intermediário entre planta de interesse econômico e recurso ainda pouco explorado. Pesquisadores da UFRJ e da UENF indicam que o próximo passo envolve padronizar extratos, aprofundar estudos toxicológicos e avaliar a eficácia em ensaios clínicos controlados. Somente após essas etapas será possível definir se o chichá-fedorento terá papel relevante em medicamentos fitoterápicos, suplementos alimentares ou produtos cosméticos.

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Enquanto isso, a orientação predominante entre botânicos e nutricionistas é tratar a espécie com respeito e prudência. A árvore que se destaca pelo odor intenso revela, em laboratório, um conjunto de propriedades que desperta interesse científico, mas que ainda depende de muitos dados para ser incorporada de forma segura ao dia a dia da população. O avanço das pesquisas ao longo dos próximos anos deve indicar se a castanha-da-Índia vai permanecer principalmente como curiosidade botânica ou se passará a integrar, de maneira controlada, o repertório de recursos terapêuticos e alimentares disponíveis no país.